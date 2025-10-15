יום חמישי, 16.10.2025 שעה 11:12
ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
178-198מכבי פ"ת1
175-138מכבי הרצליה2
155-158מ.ס קריית ים3
149-158הפועל ר"ג4
149-118הפועל כפר שלם5
136-88הפועל ראשל"צ6
1212-168מ.ס כפר קאסם7
129-88הפועל כפ"ס8
1010-118הפועל עכו9
108-78בני יהודה10
1015-138עירוני מודיעין11
713-128הפועל חדרה12
715-58הפועל רעננה13
621-128מכבי יפו14
314-78הפועל נוף הגליל15
318-58הפועל עפולה16

עלתה לפסגה: מכבי פ"ת גברה 1:2 על מודיעין

המלבאסים רשמו ניצחון שלישי ברציפות. ריבולייה כבש ראשון (45+1') והינדי דייק בפנדל מעורר מחלוקת (72'). מכלוף השווה זמנית בשער אדיר מחוץ לרחבה

|
שחקני מכבי פתח תקווה שמחים עם עומר שירזי (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה שמחים עם עומר שירזי (שחר גרוס)

בעוד ששאר משחקי המחזור השמיני בליגה הלאומית שוחקו לפני החג, אתמול (רביעי) קיבלנו את המנה הסופית שלו, כשמכבי פתח תקווה גברה 1:2 על עירוני מודיעין ועלתה לפסגה עם מספר נקודות זהה לזה של מכבי הרצליה.

המשחק החל בגישושים של שתי הקבוצות, ובדקה ה-28 הגיע המצב האמיתי הראשון על אחד השערים כשכשניב יהושע נתן כדור עומק יפה לחוסה קורטס שבעט מקרוב, אך טמיר סטולר עצר לקרן. מכבי פתח תקווה נכנסה לעניינים ובתוספת הזמן של המחצית הראשונה היא גם מצאה את הרשת, לאחר מהלך יפה של פרנק ריבולייה שמסר לעומר שירזי שהחזיר לשחקן ההתקפה הצרפתי והוא סיים בקור רוח והכניע את סטולר.  

במהלך המחצית הייתה הפסקת חשמל באצטדיון שעיכבה במעט את החזרה למגרש, אך הבעיה נפתרה מהר. עם החשמל שחזר, מודיעין נכנסה סוף סוף לעניינים וכבשה שער שיוויון אדיר בדקה ה-61 לאחר שירין מכלוף בעט חזק מחוץ לרחבה והצליח להכניע את וולף. בדקה ה-72, השופט שרק לפנדל מעורר מחלוקת, לאחר שכדור שהורחק על ידי שחקן ההגנה של מודיעין, פגע בידו של שחקן אחר של הקבוצה. מי שניצל זאת על מנת לקבוע את תוצאת הסיום היה מוחמד הינדי.   

במחזור הבא מכבי פתח תקווה תנסה לשמור על הפסגה כשתארח את בני יהודה, הזוכה הטרייה בגביע הטוטו של הליגה הלאומית, שבמסגרת הליגה חווה תקופה קשה לאחר שני הפסדים רצופים. עירוני מודיעין תשחק בחוץ מול הפועל כפר שלם.     

מחצית ראשונה: 

שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)
שחקני עירוני מודיעין (שחר גרוס)שחקני עירוני מודיעין (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה ועירוני מודיעין (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה ועירוני מודיעין (שחר גרוס)

דקה 1: השופט שרק לפתיחת ההתמודדות.

דקה 2: איום ראשון על השער של מכבי פתח תקווה, תומר בנבנישתי ניסה את כוחו עם בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, אך הכדור היה רחוק מהמסגרת.

נועם שוהם חושב (שחר גרוס)נועם שוהם חושב (שחר גרוס)
ארז בנודיס (שחר גרוס)ארז בנודיס (שחר גרוס)

דקה 12: איום ראשון של פתח תקווה, פרנק ריבולייה ניסה לכבוש מחוץ לרחבה אך בעט חלש ולא מדויק.

דקה 15: סמואל אווסו בעט טוב מחוץ לרחבה ונעצר אצל טמיר סטולר שהדף את הכדור לקרן.

טמיר סטולר (שחר גרוס)טמיר סטולר (שחר גרוס)

דקה 28: המצב הכי טוב עד כה הגיע כשניב יהושע נתן כדור עומק גדול לחוסה קורטס שבעט מקרוב, אך סטולר עצר לקרן.

דקה 31: הכרטיס הצהוב הראשון במשחק יצא לתומר בנבנישתי לאחר כניסה מאוחרת בשחקן מכבי פתח תקווה.

פרנק ריבולייה מקבל את הכדור (שחר גרוס)פרנק ריבולייה מקבל את הכדור (שחר גרוס)

דקה 34: כדור קרן של פתח תקווה מצא את מוחמד הינדי שפספס את המסגרת במילימטרים לאחר שנגח טוב.   

דקה 38: עומר שירזי קיבל את הצהוב על בזבוז זמן מיותר.

עומר שירזי מקבל את הכרטיס הצהוב (שחר גרוס)עומר שירזי מקבל את הכרטיס הצהוב (שחר גרוס)

דקה 42: חוסה קורטס הגיע להזדמנות טובה נוספת, לאחר שהגיח אל מרכז הרחבה בתנועה מקו שני וקיבל כדור רוחב נהדר, שאותו הוא נגח אל מעל השער. 

דקה 45+1, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ל-0:1: פרנק ריבולייה כבש שער נהדר מתוך הרחבה, לאחר דאבל פס יפה עם עומר שירזי שעזר לפרוץ את ההגנה של מודיעין.

פרנק ריבולייה מאושר ומודה למבשל (שחר גרוס)פרנק ריבולייה מאושר ומודה למבשל (שחר גרוס)
פרנק ריבולייה שמח (שחר גרוס)פרנק ריבולייה שמח (שחר גרוס)
פרנק ריבולייה חוגג (שחר גרוס)פרנק ריבולייה חוגג (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים עם עומר שירזי המבשל (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים עם עומר שירזי המבשל (שחר גרוס)

דקה 46: בזמן המחצית התחילה הפסקת חשמל בעקבות שריפה בארון חשמל באצטדיון. לאחר רבע שעה תיקנו את הבעיה והחשמל חזר לאצטדיון, השופט הוציא את המחצית השנייה לדרך, בעיכוב קל. 

הפסקת חשמל באצטדיון בבת ים בזמן המחצית (שחר גרוס)הפסקת חשמל באצטדיון בבת ים בזמן המחצית (שחר גרוס)

דקה 61, שער! עירוני מודיעין השוותה ל-1:1: ירין מכלוף הכניע את וולף, לאחר בעיטה אדירה מחוץ לרחבה שהלכה אל החיבורים. 

ירין מכלוף רץ לחגוג (שחר גרוס)ירין מכלוף רץ לחגוג (שחר גרוס)
ירין מכלוף שמח (שחר גרוס)ירין מכלוף שמח (שחר גרוס)
שחקני מודיעין שמחים עם מכלוף (שחר גרוס)שחקני מודיעין שמחים עם מכלוף (שחר גרוס)
שחקני מודיעין חוגגים עם מכלוף (שחר גרוס)שחקני מודיעין חוגגים עם מכלוף (שחר גרוס)
שחקני מודיעין חוגגים עם מכלוף (שחר גרוס)שחקני מודיעין חוגגים עם מכלוף (שחר גרוס)
שחקני מודיעין מפרגנים למכלוף (שחר גרוס)שחקני מודיעין מפרגנים למכלוף (שחר גרוס)

דקה 72, שער! מכבי פתח תקווה עלתה ליתרון 1:2: נגיעת יד ברחבה של מודיעין הביאה לשריקת פנדל, מוחמד הינדי בעט למרכז השער והחזיר את היתרון למלאבסים.

מוחמד הינדי בועט את הפנדל (שחר גרוס)מוחמד הינדי בועט את הפנדל (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה רצים לחגוג (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה רצים לחגוג (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה שמחים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה שמחים (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)
שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)שחקני מכבי פתח תקווה מאושרים (שחר גרוס)

הרכב עירוני מודיעין: טמיר סטולר, אור יוסף דעבול, אמיר אלה, גיא עיני, הילאי שרעבי מלמן, יאן יוסופוב (ישראל אפוקו, 46’), ירין מכלוף, ניר לקס (שגיא ישראלי, 83’), סמואל בראון (אורי אהרון אדרי, 68’), שלו שלום סמורלו (בן יחזקאל, 73’), תומר בנבנישתי. 

הרכב מכבי פתח תקווה: מרקו וולף, אביב סלם, בן והבה, עידו כהן, עומר שירזי, מוחמד הינדי, ניב יהושע, לירן חזן, פרנק ריבולייה (אייל אינברום, 79’), חוסה קורטס, סמואל אווסו (עידן אהרון דהן, 68’). 

