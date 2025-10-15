יום שבת, 18.10.2025 שעה 18:47
יעל ארד: בושה וחרפה, אנחנו נלך עם זה עד הסוף

יו"ר הוועד האולימפי ל"שיחת היום" על הדרת ישראל מאליפות העולם: "נהגו בצורה שמביישת את הוועד. כואב לי הלב על הספורטאים שלנו, תחושה קשה מאוד"

יעל ארד וארטיום דולגופיאט (שחר גרוס)
יעל ארד וארטיום דולגופיאט (שחר גרוס)

אחרי החלטת האינדונזים שלא לאפשר לנבחרת ההתעמלות להיכנס למדינה לקראת אליפות העולם, נעשו ניסיונות רבים להפוך את ההחלטה, אך ללא הצלחה. ארטיום דולגופיאט ויתר המתעמלים הישראלים לא יקבלו ויזה, לא יוכלו להשתתף בתחרות ויעל ארד זועמת. יו״ר הוועד האולימפי בישראל וחברת הוועד האולימפי הבינלאומי דיברה על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך את בימים אלה?
”יותר טוב, במיוחד אחרי יום כזה שהחטופים חוזרים וכו’, יש עוד כאלה שמחכים להם, אבל יורדת אבן מהלב”.

לא מסתדר עם האינדונזים, איך את רואה את המצב?
”סה”כ אני מאוד מאוכזבת מאיך שזה הלך, כואב לי הלב על הספורטאים שלנו שלא יגיעו לשם, תחושה קשה מאוד של ספורטאים שהתאמנו והתכוננו, והם לא יהיו שם, אני מרגישה תחושה לא טובה ואני מאוד מאוכזבת. יחד עם איגוד ההתעמלות ומשרד הספורט, גיבינו אותם וזה כואב לי בתחושה הפרטית שלי, שלמרות כל מה שניסינו, לא הצלחנו בסוף”.

את תדרשי שאנשים יתפטרו מהוועד הבינלאומי?
”יש שני חבר’ה שנהגו בצורה שמביישת את הוועד האולימפי, שר הספורט האינדונזי הוא מישהו בשם אריק, הוא שר ספורט והוא איש נחמד, הוא בעצם פגע הכי הרבה כי הוא פגע בממשלה וזה כבר קרה לצערי. בשיחות שלי בעיניי הוא היה צריך להתפטר כי לא הגיוני שהוא יהיה חבר בוועד בינלאומי, הוא איש שפועל בשביל הספורט ופה הוא כשל בהתנהלות שלו, לא משנה אם הוא לא גילה מנהיגות, האיש הזה שהוא יו”ר, כשל בדרך שהוא ניהל את המשבר”.

הפגנה נגד ישראל באינדונזיה (IMAGO)הפגנה נגד ישראל באינדונזיה (IMAGO)

יצא לך לדבר עם נשיאת הוועד הבינלאומי עליו?
”היא נכנסה ביוני ודיברתי איתה על זה כמה פעמים, עוד בטרם שזה קרה, דיברתי עם ה-IOC (הוועד האולימפי הבינלאומי), אני לא אגיד מה היא אומרת, אבל יש אכזבה גדולה מאוד מהם, לחצו עליהם לשנות את ההחלטה כולל אנשי דרג וממשל אמריקאי”.

הם היו אמורים לחתום על חוזה עם ישראל, נשיא אינדונזיה וכו’.
”לא יודעת אם הוא (נשיא אינדונזיה, פרבואו סוביאנטו) היה צריך להגיע או לא, אני לא מתעסקת בזה. אם הוא היה צריך להגיע אז למה הוא חוסם את הישראלים להגיע?”.

גם את הנבחרת הישראלית עצרו מלהיכנס.
”היה את המונדיאליטו באמת ועוד כמה מקרים, האירוע הזה זו בושה וחרפה, האיגוד העולמי, שידע את זה מראש, זו בושה שהוא לא הפעיל את הסעיף בתקנון, אנחנו נלך עם זה עד הסוף, נתבע עד הסוף. הגשנו צו זמני, שכרנו משרד עורכי דין שווייצרי מאוד מוכר והגשנו במקביל תביעה שחיזקה את כל התביעה הכללית, ידענו שלא נקבל את הסעד הזמני הזה. בזווית אישית אני לא בטוחה שכל המתעמלים בעולם נמצאים שם, או אם זה היה עושה טוב לספורט הישראלי אם היינו גורמים לביטול התחרות וכולם היו חוזרים הביתה”.

אבל מצד שני, לא בטוח שזה יעשה לנו טוב שמחרימים אותנו מאליפות עולם, יש לך מתעמל בכיר מאוד ושזה לא יעשה תקדים לעוד חרמות.
”אתם צודקים מאה אחוז, אבל בשיחה פנימית שלנו אנחנו עשינו את הכל בשביל זה. אבל שלא יגידו גם שבגללנו ביטלו וכו’, אז יש מאזן נוחות. התביעה השנייה שלנו היא המרכזית, והכנסנו שם את כל הנושאים, את כל הטענות ושם הבוררים יצטרכו להגיד אם האיגוד פעל לפי הצ’רטר האולימפי והאם התוצאה הזאת הייתה יכולה להימנע, ולדעתי שם יחטפו חזק בראש”.

