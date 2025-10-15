בני יהודה ניצחה 7:8 בפנדלים וזכתה בגביע הטוטו

אומרים שאין חכם כבעל ניסיון, והסיפור על גמר גביע הטוטו שנערך אתמול (רביעי), עונה בדיוק על כך, כשבני יהודה הצליחה לגבור 7:8 בפנדלים על מ.ס קריית ים, אחרי 0:0 ב-90 דקות, כדי לזכות לראשונה בהיסטוריה שלה בתואר במסגרת הליגה הלאומית ובפעם השלישית בסך הכל.

הכתומים, שהפכו להיות “פני הליגה הלאומית” בשנים האחרונות, פגשו את העולה החדשה שרצתה להמשיך את פתיחת העונה הקסומה שלה, והוכיחה שהיא שווה בין שווים כששני הצדדים הצליחו להגיע למצבים רבים במחצית הראשונה, אך פגשו תצוגת שוערות טובה של עומר נחפוואי בשער הקבוצה הצפונית, ואוהד לויטה בצד הקבוצה הזהובה.

במחצית השנייה הקצב ירד, אך היא נפתחה עם שער שנפסל לקריית ים, כשפדיל זבידאת נותר בעמדת נבדל. בהמשך, עילאי טרוסט נפצע וירד באמצעות רכב הפינוי מהמגרש. בתחילתה של תוספת הזמן, שער נוסף של הקבוצה מהקריות, נפסל, כששליו דניאל ביצע עבירה על רז נחמיאס לפני שכבש.

בני יהודה חוגגת זכייה בגביע הטוטו (רועי כפיר)

אך כאמור, המשחק הזה סימן יותר מכל על כך שהניסיון משחק תפקיד חשוב בכל שלב בחיים, גם, ולפעמים בעיקר, על כר הדשא. בדקה ה-87 מסאי דגו בחר לשלוח למערכה את אורי חסאן הצעיר, רגע לפני בעיטות ההכרעה, אבל הוא החמיץ את הבעיטה שלו. מי שהציל את קבוצתו, ולבסוף גם הכריע את המשחק עם הבעיטה האחרונה, היה אוהד לויטה.

בין לויטה לחסאן מפרידים קצת יותר מעשרים שנה. וכשהכתומים היו צריכים את השוער בן ה-39, הוא היה שם והצליח להדוף שתי בעיטות, וכאמור גם לקחת את הבעיטה שהעניקה את הגביע לקבוצה הכתומה, לראשונה בהיסטוריה בתקווה לצאת לדרך חדשה גם בליגה ולהציל את העונה. המפסידה תקווה שההפסד לא ישפיע על העונה המופלאה שעוברת עליה עד כה, ולהמשיך ביכולת הטובה שלה גם במשחק הזה, אל עבר הליגה.

מחצית ראשונה:

דגל ישראל ענק פרוס על היציע באצטדיון בנתניה (רועי כפיר)

שחקני בני יהודה בשיחה אחרונה לפני המשחק (רועי כפיר)

שחקני מ.ס קריית ים רוצים לעשות היסטוריה (רועי כפיר)

שחקני שתי הקבוצות מברכים את השבים לביתם מהשבי. טוב שהם כאן (רועי כפיר)

עומר בירן עם חולצה לזכר אחיו, רעי ז"ל, שנפל בעזה (רועי כפיר)

דקה 1: השופט עומר בירן הוציא את גמר גביע הטוטו בליגה הלאומית לדרך. מי תשיג את התואר הראשון לעונה?

שופט המשחק עומר בירן (רועי כפיר)

דקה 3: מצב ראשון למ.ס קריית ים. גלעד אברמוב וגיא סנקר ביצעו תרגיל קרן שהסתיים בהכנסת כדור לטיירי אטונגו. הבלם ניסה לכבוש מתוך הרחבה אבל הכדור פספס את השער.

דקה 4: הלחץ של קריית ים נמשך כשניב ליבנת ניסה את מזלו מרחוק אבל הבעיטה שלו הייתה חזקה מדי והלכה גבוה.

דקה 5: גם בני יהודה הגיעה למשחק. חמזה שיבלי חתך מהאגף הימני למרכז ובעט מחוץ לרחבה כדור שהטעה מעט את עומר נחפוואי, אבל השוער הצליח להגיב בזמן ולהוציא את הכדור לקרן.

פדיל זבידאת רודף אחרי ויקטור סטינה (רועי כפיר)

דקה 13: ליבנת המשיך להיות מסוכן אחרי שקיבל כדור עומק מרגלי דיה מטר, אבל הבעיטה שלו הלכה לידיו של אוהד לויטה.

דקה 18: מתפרצת נפלאה של הכתומים הגיעה אל חמזה שיבלי, שהפעם מצא עצמו בכנף השמאלית. הקיצוני המוכשר הצליח להתל בשני שחקנים, אבל נעצר בפעם השנייה במשחק על ידי נחפוואי.

חמזה שיבלי מנסה לכבוש (רועי כפיר)

דקה 19: החמצה אדירה לבני יהודה! ויקטור סטינה ניסה לכבוש בעיטה חופשית שפגעה בחומה והטעתה את שוער היריבה, אבל לרוע מזלו הכדור פגש את המשקוף. הכדור החוזר הגיע אל רגליים כתומות גם כן, כשתמיר ברמן ניסה לגלגל לרשת, אבל הפעם נחפוואי הספיק לחזור בזמן ולתפוס את הכדור על קו השער.

הכדור של ויקטור סטינה נעצר במשקוף (רועי כפיר)

תמיר ברמן מנסה לכבוש את הכדור החוזר (רועי כפיר)

עומר נחפוואי מציל את הכדור ברגע האחרון (רועי כפיר)

דקה 22: הרחקה לא טובה של ג’ונתן אגיאפונג נחתה על ראשו של סנקר, שבמקרה, או שלא, מצא את אברמוב שבבעיטת וולה ניסה להכניע את מי ששיחק איתו יחד בהפועל חדרה בעונה הקודמת, לויטה, שהגיב נפלא והדף לקרן.

דקה 27: אברמוב קיבל כדור נהדר לעומק מרגלי סנקר, אבל הפעם הבעיטה החזקה של הקשר הלכה יותר מדי לצד ויצאה החוצה.

דקה 28: שוב ליבנת ניסה לכבוש מרחוק, אבל הפעם הכדור שלו נקלט בקלות בידיים של לויטה.

סהר דבח ושגיא דרור במאבק על הכדור (רועי כפיר)

דקה 41: אחרי מספר דקות שחונות, סטינה ניסה להפתיע את נחפוואי עם וולה חזק מחוץ לרחבה, אבל גם הפעם השוער הצליח להגיב טוב ומנע מהכדור להיכנס.

דקה 45: אחרי ההחמצות בצד הכתום מהקו, הפעם היה תורה של הקבוצה מהקריות! כדור נפלא של סהר דבח מצא את סנקר ברחבה ללא שמירה, כשנגח לרשת אבל לויטה הצליח להדוף. הכדור החוזר הגיע אל אברמוב, שבעט בעוצמה כדור שנעצר על קו השער, שם המתין אגיאפונג שעמד כחומה בצורה ומנע ספיגה רגע לפני הירידה למחצית.

גלעד אברמוב מנסה לכבוש (רועי כפיר)

מחצית שנייה:

דקה 49: בקריית ים כבר חגגו את שער היתרון עם נגיחה של פדיל זבידאת לרשת של אוהד לויטה, אבל החלוץ קיבל את הכדור בעמדת נבדל ולכן התוצאה נותרה 0:0.

עומר בירן מסמן על נבדל (רועי כפיר)

דקה 60: פציעה קשה לקשר בני יהודה עילאי טרוסט, שלא יכול היה להמשיך ופונה בעזרת הרכב הרפואי כשהוא על אלונקה. הוא הצליח לדרוך על רגלו, אבל זה לא מעיד על חומרת הפציעה.

עילאי טרוסט מקבל טיפול רפואי (רועי כפיר)

עילאי טרוסט מפונה מהמגרש (רועי כפיר)

דקה 77: שליו דניאל ניסה לתפוס את ההגנה הכתומה רדומה כשהתאמץ להגיע למסירת רוחב של יובל כהן, שהצליח לשלוח את הכדור בין רגליו של אגיאפונג, אבל פספס את המסירה.

דקה 86: סטינה הגביה כדור קרן לרחבה ומצא את ראשו של ברמן, אבל שוב נחפוואי היה זה שיצא עם ידו על העליונה אחרי נגיחה חלשה מצד הבלם.

דקה 90: שער נוסף של קריית ים נפסל! הפעם בגלל שליו דניאל, שמצא את הרשת, אבל קודם לכן דחף את רז נחמיאס. עומר בירן נראה החלטי ובאותו רגע הודיע על עבירה.

עומר בירן מצביע על עבירה ופסילת השער של קריית ים (רועי כפיר)

דקה 90+3: החמצה גדולה נוספת של בני יהודה! ברמן הצליח להקדים את נחפוואי אחרי בעיטה חופשית שהגיעה לראשו של הבלם, שהפעם נגח חזק מאוד, אבל גם חזק מדי, כששלח את הכדור מעט מעל המשקוף.

דקה 90+5: גלעד אברמוב שלח בעיטה חופשית עוצמתית שפספסה במעט את המסגרת של לויטה.

פנדלים:

- גלעד אברמוב ניגש ראשון לבעיטה ושלח את הכדור בצורה מדויקת לפינה הימנית. לויטה זינק אך לא הגיע. 0:1 לקריית ים.

- שגיא דרור היה הראשון לקחת את הבעיטה בצד הכתום, כששלח את עומר נחפוואי לפינה הנגדית ואיזן את התוצאה. 1:1.

- קפטן הקבוצה מהקריות, גיא סנקר, שלח גם כן בעיטה מדויקת שהטעתה את לויטה, כשהשוער הוותיק זינק לפינה הנגדית. 1:2 לקריית ים.

- ארד בר לקח מרחק קטן מהכדור, אבל זה לא הפריע לו כדי לכבוש ושוב להשוות. 2:2.

- בר נאווי היה הבועט השלישי של מאור סיסו, וגם הוא הצליח למצוא את הרשת. 2:3 לקריית ים.

- פרנץ פיירו ניגש לבעיטה השלישית של בני יהודה, ובקלילות גלגל את זה לשער של נחפוואי. 3:3.

- אופק אטיאס הרביעי לבעוט בקריית ים. הבלם גם כן לא התבלבל ודייק את הבעיטה לרשת. 3:4 לקריית ים.

- אורי חסאן, שנכנס רק לפני מספר דקות, היה הבועט הרביעי של מסאי דגו, אבל הוא נהדף על ידי נחפוואי. 3:4 לקריית ים.

- שליו דניאל ניגש לבעיטה המכריעה שהייתה יכולה להעניק את הגביע לקריית ים, אבל קפטן בני יהודה, אוהד לויטה, מנע זאת. עדיין 3:4 לקריית ים.

שליו דניאל על הדשא אחרי החמצת הפנדל (רועי כפיר)

- ג’ונתן אגיאפונג נשלח לבעיטה המכרעת ולא נלחץ כשהצליח לשגר פצצה לרשת ולקבוע 4:4.

- סהר דבח הצליח להעניק את היתרון פעם נוספת לקריית ים, כשכבש. 4:5 לקריית ים.

- תמיר ברמן היה הבועט השישי של בני יהודה. הבלם שלח את הכדור גבוה, אבל למזלו הוא נעצר במשקוף ונכנס לבפנים. 5:5.

- ארתור אלייניקוב המחליף לקח את הבעיטה השביעית של הצפוניים, ובקלות הצליח למצוא את הרשת. 5:6 לקריית ים.

- דולב בלולו השאיר את המתח בשיאו עם עוד בעיטה מדויקת, כשמצא את הפינה של נחפוואי. 6:6.

- איליה פוטקין ניגש לנקודה הלבנה וגם הוא הצליח להכניע את לויטה. 6:7 לקריית ים.

- רז נחמיאס ניצל את הניסיון הרב שלו והצליח לכבוש גם כן עם כדור חד. 7:7.

- טיירי אטונגו, הבלם האחרון בקריית ים, לקח מרחק קצר מהכדור והחטיא. לויטה הדף. 7:7.

שחקני קריית ים מנחמים את טיירי אטונגו אחרי החמצת הפנדל (רועי כפיר)

- אוהד לויטה, בבעיטה התשיעית של קבוצתו, ניגש לכדור על מנת להכריע את ההתמודדות ועשה זאת! 7:8 לבני יהודה, שזכתה בגביע הטוטו!

שחקני בני יהודה חוגגים את הזכייה בגביע הטוטו עם אוהד לויטה (רועי כפיר)

הרכב בני יהודה: אוהד לויטה, ג’ואל אוסטין, ג’ונתן אגיאפונג, תמיר ברמן, רז נחמיאס, עילאי טרוסט (דולב בלולו, 61’), אליאן רוחאנא (ארד בר, 78’), ויקטור סטינה (אורי חסאן, 88’), חמזה שיבלי (מוסטפא סלמי, 61’), שגיא דרור ומאור ביטון (פרנץ פיירו, 61’).

הרכב מ.ס קרית ים: עומר נחפוואי, בר נאווי, אופק אטיאס, טיירי אטונגו, סהר דבח, גיא סנקר, אביתר ברק (ארתור אלייניקוב, 74’), גלעד אברמוב, ניב ליבנת (יובל כהן, 68’), פדיל זבידאת (איליה פוטקין, 63’) ודיה מטר (שליו דניאל, 74’).