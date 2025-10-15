15 נקודות לאבדיה בהפסד פורטלנד לגולדן סטייט

דני אבדיה ופורטלנד ממשיכים לחמם מנועים לקראת פתיחת העונה ב-NBA. הטרייל בלייזרס הפסידו הבוקר (רביעי) 118:111 לגולדן סטייט במשחק ההכנה הלפני אחרון שלהם אחרי הצגה של סטף קרי, בעוד הקבוצה מאורגון ירדה למאזן 2:1 בהכנה.

אבדיה פתח בחמישייה וקלע 15 נקודות ב-5 מ-11 מהשדה, 2 מ-6 לשלוש ו-3 מ-4 מקו העונשין. הוא גם הוסיף שבעה ריבאונדים, שלושה אסיסטים, חטיפה והיו לו גם חמישה איבודים (יותר מכל שחקני פורטלנד) ב-27 דקות על הפרקט.

הבלייזרס דווקא הובילו 22:30 בתום הרבע הראשון, אבל הפסידו בכל הרבעים הבאים. גולדן סטייט עשתה את מירב הנזק ברבע השלישי (26:35) וזה הספיק לה כדי לעלות למאזן 1:3 במשחקי ההכנה.

שיידון שארפ הוביל את קלעי המפסידה עם 18 נקודות, כיילב לאב הוסיף 17, דונובן קלינגן (11 ריבאונדים) 15, ג’ראמי גרנט 14 וג’רו הולידיי 13. קרי להט עם 28 נקודות אצל המנצחים, שקיבלו 16 נקודות מקווינטן פוסט, 13 מוויל ריצ’ארד ו-11 מגארי פייטון השני.

סטף קרי (רויטרס)

לוקה דונצ’יץ’ כיכב עם 25 נקודות בניצחון לוס אנג’לס לייקרס 104:113 על פיניקס. גם אוסטין ריבס קלע 25 נקודות לקבוצה מעיר המלאכים, ששוב חסרה את לברון ג’יימס הפצוע. דיאנדרה אייטון רשם דאבל דאבל של 10 נקודות ו-13 ריבאונדים, וברוני ג’יימס קלע שבע נקודות.

ג’ארד באטלר בלט עם 35 נקודות אצל הסאנס, 24 היו לג’ורדן גודווין ו-17 לחמאן מלואח.