יום שישי, 17.10.2025 שעה 13:15
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%351-3604פנאתינייקוס1
75%356-3734פאריס2
75%309-3354ריאל מדריד3
75%364-3804הפועל ת"א4
60%428-4385אולימפיאקוס5
60%455-4685ברצלונה6
60%412-4135דובאי7
60%412-4285ז'לגיריס8
50%336-3354אנדולו אפס9
50%326-3424מונאקו10
50%349-3444הכוכב האדום11
50%347-3354פרטיזן בלגרד12
50%379-3784ולנסיה13
50%334-3244וירטוס בולוניה14
40%386-3915אולימפיה מילאנו15
40%414-3835באיירן מינכן16
40%413-4155פנרבחצ'ה17
25%351-3364ליון וילרבאן18
20%463-4405מכבי ת"א19
0%395-3624באסקוניה20

"זה היה מביך, כמו משחק של ילדים נגד בוגרים"

כעס במכבי ת"א אחרי התבוסה 92:71 לברצלונה: "אף אחד לא הגיע, אי אפשר להיראות כך. כשחוטפים 60 במחצית, אין מה לומר". וגם: טריפנוביץ' ואומורי

|
לוני ווקר (IMAGO)
לוני ווקר (IMAGO)

כעס במכבי תל אביב לאחר התבוסה אתמול (שלישי) במסגרת המחזור הרביעי של היורוליג, 92:71 לברצלונה, שהיה גם חציו הראשון של שבוע המשחקים הכפול השני ביורוליג. “זה היה מביך, לא היינו במשחק”, אמרו בסביבת הקבוצה לאחר המשחק. חניכיו של עודד קטש ספגו את הפסדם השלישי העונה בארבעה משחקים, וכשמחר אולימפיאקוס פיראוס של יורגוס ברצוקאס תגיע להיכל על שם אלכסנדר ניקוליץ' לאחר שהפסידה אתמול בביתה לאנאדולו אפס.

“אף אחד לא הגיע, זה היה נראה כמו משחק של ילדים מול בוגרים”, הוסיפו בקבוצה. ברצלונה למעשה הרגה את המשחק כבר בפתיחה. הקטלונים ספגו בשלושת המחזורים הראשונים קצת יותר מ-100 נקודות לערב, כשההתקפה שלהם עברה את רף 100 הנקודות בשני המחזורים האחרונים. ומכבי תל אביב? פשוט לא הייתה נוכחת בשני צידי המגרש, לא מוכנה להילחם או לשרוט, ושפת הגוף לא הייתה טובה. “אפשר להפסיד בבית, אבל אי אפשר להיראות ככה”. כבר ברבע הראשון היה ברור לאיזה כיוון המשחק הולך, והתגובה לא הגיעה בשום שלב. “כשחוטפים 60:32 במחצית, אין מה לומר”. אפשר לומר שגם ממה שקרה במחצית הראשונה בכללותה אין באמת דרך חזרה. הבעיה הייתה לא רק בהיעדר תגובה, אלא גם ברצון, בתסכול ובכל הפרמטרים של המשחק.

במועדון גם לא היו מרוצים מכך שהשחקנים לא שמו גוף בהגנה במשחק מול חניכיו של ג'ואן פנארויה, שסיפקו את משחק ההגנה הכי טוב שלהם ועצרו את מכבי תל אביב על 71 נקודות בלבד. בעונת 25/26 הצהובים כחולים עדיין לא ניצחו בבית. שני משחקים היו להם בבלגרד, ושניהם הפסידו - הם פשוט לא היו שם. זה לא היה רק עניין של חיבור וקבוצה חדשה, אלא כל הדברים שעומדים נגד הקבוצה התחברו יחדיו: חוסר ניסיון, חוסר יציבות, ובתום ארבעה מחזורי יורוליג, או שהקבוצה תחרותית במשחק (אנאדולו אפס, הפועל תל אביב) או שהיא ממש לא שם (פריז, ברצלונה).

גג'ף דאוטין ג'וניור (Credit: Ivica Veselinov)

שוב עלו התהיות בעניינו של אורוש טריפונוביץ'. בנושא של קליפורד אמורואי הדברים היו ברורים: במועדון המשיכו לחפש את מי שאמור להיות הסנטר הפותח. הוא הגיע למטרה מאוד ברורה כשהיה ברור שהוא ככל הנראה יושאל לטובת ניסיון. לעומת זאת, בעניינו של הגארד פורוורד הסרבי, הדברים היו שונים. כעת במועדון עובדים על החתמת רכז בנוסף לגבוה, דבר שיכול היה להימנע אם לפני שטריפונוביץ' הוחתם היה מועלה בפני הצוות המקצועי שעדיף ללכת אולי לכיוון של רכז יותר מאשר על השחקן הסרבי שמשחק יותר על עמדות 2-3. התוצאה בסוף ידועה וטריפונוביץ', כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, צפוי לעזוב - בין אם בהשאלה ובין אם לאו - עם הבאתו של רכז חדש.

