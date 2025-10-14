יום רביעי, 15.10.2025 שעה 00:24
יאניס: רוצה לסיים את הקריירה בקבוצה יוונית

בהופעה נדירה בטלוויזיה ביוון, הסופרסטאר של מילווקי המשיך לספק מידע לגבי עתידו, כשחזר על כך שהוא רוצה לסיים את הקריירה באירופה, ובפרט במולדתו

|
יאניס אנטטוקומפו (IMAGO)
יאניס אנטטוקומפו (IMAGO)

עתידו של יאניס אנטטוקומפו ממשיך לספק כותרות. לאחר שהיו ספקות אם ימשיך במילווקי באקס, הכוכב וזוכה מדליית הארד עם נבחרת יוון באליפות אירופה, דיבר בתוכנית טלוויזיה ביוון וסיפק מידע לגבי הרצון שלו לעתיד הקריירה.

יאניס סיפק ראיון ראשון שלו בתקשורת שאינה ספורטיבית ביוון וחזר שוב על כך שהוא מדמיין את עצמו מסיים את הקריירה שלו במולדתו. הוא דיבר בתוכנית "2night show", גרסה יוונית של תוכניות הלייט נייט האמריקאיות, והוא שוב היה מאוד ספציפי לגבי סוף הקריירה שלו.

ה”גריק פריק” התייחס לנושא: "אני בן 30, אני יכול לשחק ב-NBA עד גיל 36-38. הייתי רוצה לסיים את הקריירה שלי בקבוצה יוונית, למה לא? אני לא רוצה לחיות באמריקה. ברגע שאעזוב את ה-NBA, אני רוצה לחזור ליוון. אני יכול לסיים את הקריירה שלי כאן, בין אם הקבוצה הזאת נקראת אולימפיאקוס, פנאתינייקוס, אריס, אני מדבר על כל הקבוצות עכשיו".

עתידו של יאניס מסקרן במיוחד, ומעבר לכך שאוהדי הכדורסל מסביב לעולם מצפים לראות את המהלכים הבאים שלו בליגה הטובה בעולם, הם מסוקרנים מצעדיו הבאים להמשך הקריירה, בפרט באירופה.

