ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

ואן באסטן: דה יונג משחק כדורגל כמו דוור

אגדת הולנד ביקר את הקשר אחרי ה-0:4 על פינלנד: "שיחק לאט ושמרני, פדרי משחק מהר ולוקח יותר סיכונים בהתקפה". דה יונג יחתום מחר בבארסה עד 2029

פרנקי דה יונג (IMAGO)
פרנקי דה יונג (IMAGO)

פרנקי דה יונג הוא שחקן מרכזי בנבחרת הולנד ובברצלונה, אבל לא כולם מרוצים מיכולתו. בולטת במיוחד הוא הביקורת החריפה שהשמיע כוכב העבר ההולנדי, מרקו ואן באסטן, אחרי הניצחון של האורנג’ 0:4 על פינלנד.

ואן באסטן, מגדולי ההולנדים בהיסטוריה וכוכב עבר באייאקס ובמילאן, אמר בטלוויזיה ההולנדית: "ציפינו שפרנקי יגביר את הקצב, אבל הוא לא עשה את זה. הוא שיחק לאט, שמרני, וזה היה מאכזב. הוא משחק כדורגל כמו דוור".

לדבריו, דה יונג החזיק בכדור יותר מדי ולא עשה את מה שמצופה ממנו: "התפקיד שלו הוא להזיז את המשחק במהירות מאחור קדימה, אבל כמעט ולא עשה זאת. חבל, כי יש לו את היכולת וראיית המשחק לכך. לעומת זאת, פדרי משחק מהר יותר ולוקח יותר סיכונים התקפיים - זה מה שאנחנו מצפים גם מפרנקי״.

מרקו ואן באסטן (רויטרס)מרקו ואן באסטן (רויטרס)

גם חבריו לתוכנית בטלוויזיה ההולנדית, וים קיפט ורוד חוליט, התייחסו להבדלים בין דה יונג של ברצלונה לזה של נבחרת הולנד. חוליט טען: "בברצלונה פרנקי הרבה יותר פרודוקטיבי, אבל בנבחרת - הכול נראה איטי יותר״.

דה יונג יחתום בברצלונה עד 2029

בינתיים, דה יונג יחתום מחר בצהריים על החוזה החדש שלו עד קיץ 2029. הוא יכלול סעיף שחרור בגובה 500 מיליון אירו (לעומת 400 מיליון בחוזה הנוכחי). החוזה ייכנס לתוקפו רק החל מעונת 2026/27, כאשר העונה הנוכחית תישאר על פי התנאים הקיימים.

דה יונג צפוי להשלים עשור בבארסה עד תום החוזה – מה שיהפוך אותו לאחד הזרים עם הכי הרבה הופעות בתולדות ברצלונה. נכון להיום הוא במקום השמיני ברשימת הזרים עם הכי הרבה הופעות (266 משחקים), כשכבר עבר את רונאלד קומאן ומתקרב ללואיס סוארס (283).

פרנקי דה יונג (IMAGO)פרנקי דה יונג (IMAGO)

ההולנדי הצטרף לברצלונה בקיץ 2019 מאייאקס תמורת 75 מיליון אירו, כשהציפיות ממנו היו עצומות. סגנונו הטכני, ראיית המשחק והאינטליגנציה גרמו לרבים להשוות אותו לצ'אבי ואינייסטה, והוא נתפס כבר אז כהתגלמות סגנון ה"טיקי-טאקה".

מאז הגעתו שיחק תחת שורה ארוכה של מאמנים – מארנסטו ואלוורדה דרך קומאן ועד לצ'אבי, ועכשיו תחת האנזי פליק. למרות תקופות סוערות שכללו מתיחות עם ההנהלה ויכולת מאכזבת, תחת פליק דה יונג הפך לשחקן משמעותי וגם נבחר לקפטן.

ממעוף הרחפן: הקאמפ נואו כמו שלא ראיתם

לאורך השנים דחה דה יונג הצעות רבות מקבוצות גדולות באירופה – הבולטת שבהן ממנצ'סטר יונייטד ב-2022 – והבהיר שוב ושוב כי ברצלונה היא החלום שלו. כעת, עם חתימת החוזה החדש, ברור שגם הקבוצה מאמינה בו.

