יום שלישי, 20.01.2026 שעה 02:28
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

בזמן שישראל תקועה: קוסובו חולמת על היסטוריה

בנבחרת זוכרים את המפגשים עם הקוסוברים במוקדמות היורו לרעה, ואחרי שני ניצחונות על שבדיה, אף אחד כבר לא מעז לזלזל בהם. האם הם יעלו למונדיאל?

|
שחקני נבחרת קוסובו חוגגים אחרי הניצחון בשבדיה (IMAGO)
שחקני נבחרת קוסובו חוגגים אחרי הניצחון בשבדיה (IMAGO)

בנבחרת קוסובו מרגישים לרוב כי לפוליטיקה יש משקל גבוה יותר בהשוואה לכדורגל בכל משחק ומשחק. בישראל יכולים להזדהות עם הסוגיה הזו, במיוחד בימים אלה, כאשר הזרקור הופנה למלחמה ולא למאבקים על הדשא במהלך מוקדמות מונדיאל 2026, ואף לפני כן.

בכל הקשור לקוסוברים, יש לומר כי הם עצמם נוטים להוסיף שמן למדורה ולהדגיש את ההיבטים הרחוקים מספורט. הם מגיבים בחריפות לא רק להטלת ספק בזכותה של המדינה שלהם להתקיים, אלא גם לקריאות טריוויאליות למדי. קחו, למשל, את התקרית שהתרחשה במהלך המשחק מול רומניה במסגרת ליגת האומות לפני שנה. כאשר האוהדים הרומנים החלו לצעוק "סרביה" לקראת הסיום, בחרו השחקנים האורחים לעזוב את המגרש במחאה, בתקווה לקבל ניצחון טכני. בפועל, הם ספגו הפסד טכני בעצמם, כי לא הייתה שום הצדקה לפעול כך. ספורטאים רגילים להתמודד עם הקטנות חמורות בהרבה, אבל בקוסובו מנסים לחדד את הרגישות הפוליטית, וזה לא יכול להיות לטובתם. 

ככה זה כאשר המדינה החדשה, שהוקמה ב-2008 למרות התנגדות סרבית, לא זוכה להכרה בקונצנזוס. הנבחרת המתינה עד 2014 כדי להתקבל כחברה שוות זכויות בפיפ"א, והמחשבה על כך שהיא מסוגלת להתמודד ברצינות על העפלה לגביע העולם נתפסה כלא מציאותית. לקיומה של הנבחרת הייתה משמעות פוליטית קריטית, שגדולה בהרבה מהשאיפות הספורטיביות. אלא שכעת זה עשוי להשתנות, כי בשבועות האחרונים הצליחה קוסובו לעשות כותרות על טהרת כדורגל נטו, והיא עשתה זאת על חשבון הנבחרת המאכזבת ביותר במוקדמות מונדיאל 2026. 

שחקני קוסובו יורדים מהמגרש (רויטרס)שחקני קוסובו יורדים מהמגרש (רויטרס)

אחרי הגרלת המוקדמות באירופה, מעטים מאוד ספרו אותה בבית 2. שווייץ ושבדיה היו אמורות להילחם על העפלה ישירה מהמקום הראשון, סלובניה הייתה האנדרדוג המסוכן, בעיקר בזכות השוער יאן אובלק. קוסובו הייתה צפויה לסיים במקום האחרון, אך "הכבוד" הזה שמור כעת בסבירות גבוהה דווקא לסקנדינבים.

קוסובו גברה פעמיים על הנבחרת שמתפארת בצמד החלוצים היקרים בפרמייר ליג - אלכסנדר איסאק שהוחתם זה עתה על ידי ליברפול מניוקאסל בתום סאגה מתישה, ו-ויקטור גיוקרש שאמור לפתור את הבעיות של ארסנל בעמדת החלוץ המרכזי אחרי שהצעיד את ספורטניג ליסבון  לשתי אליפויות פורטוגל. ובכן, קוסובו שיתקה את שניהם בשני משחקים, וסגרה 180 דקות ללא ספיגה בשני ניצחונות על הסקנדניבים האומללים, שדורשים עכשיו את ראשו של המאמן הדני יון דאל טומאסון. 

בספטמבר גברה קוסובו 0:2 על שבדיה בפרישטינה במה שהוגדר כהצגה הטובה ביותר בתולדותיה, ובפועל התוצאה הייתה צריכה להיות גבוהה עוד יותר. אתמול היא השלימה דאבל מפואר עם 0:1 בגטבורג, והפעם עשתה זאת עם גישה טקטית שונה, הגנתית הרבה יותר, שהגבילה ושיתקה את הסקוררים האימתניים של היריבה. תוסיפו 0:0 מול סלובניה בשבוע שעבר, ותקבלו כבר שלושה משחקים ללא ספיגה. הקמפיין החל אמנם בתבוסה 4:0 בשווייץ, אך כעת תופסת קוסובו בגאווה את המקום השני שמוביל לפלייאוף עם 7 נקודות שמנות. 

אוהדי קוסובו (רדאד גאוהדי קוסובו (רדאד ג'בארה)

החלום הולך ומתקרב, אבל זו הייתה המטרה המוצהרת של המאמן פרנקו פודה מלכתחילה. אחרי ההגרלה, הוא הצהיר: "נעשה הכל על מנת להעפיל מהבית הקשה הזה". הסלובנים והשבדים לא בהכרח לקחו זאת ברצינות, אולם הם רואים את קוסובו לפניהם כעת, והביטחון של האנדרדוג הולך ומאמיר עם כל משחק בהדרכתו של המאמן הגרמני. 

זו ההתנסות השנייה שלו בעבודה עם נבחרות, באוסטריה לא זוכרים את הקדנציה של פודה לטובה, בלשון המעטה. הוא עבד עם דור מוכשר למדי של שחקנים אוסטרים בין 2018 ל-2022, והתקופה הזו זכורה כמשעממת ומתישה, כי פודה דגל בכדורגל הגנתי ולא התיימר למצות את הפוטנציאל של חניכיו. הדחתו התקבלה באנחת רווחה, ופודה נכשל לחלוטין גם בג'וב הבא שלו כאשר פוטר מציריך חודשיים בלבד אחרי מינויו. לאחר מכן, לא עבד פודה במשך שנה וחצי, ואפשר להבין את הקוסוברים שלא התלהבו מהבחירה בו. בפועל, נכון לעכשיו מדובר בהצלחה מרשימה. עם פודה, השיגה קוסובו 10 ניצחונות ב-13 המשחקים האחרונים, והסגנון הבסיסי שלו מתאים מצוין לסגל שלא נוטה להרפתקנות. 

לפודה קל לתקשר עם רוב שחקני הסגל כי הם נולדו או גדלו בגרמניה ובשווייץ. הדבר מבדל מאוד את הנבחרת החדשה - היא נבנית מהיסודות באמצעות חיפוש אחרי שחקנים בעלי רקע קוסוברי שרכשו השכלה באקדמיות איכותיות במערב אירופה. לא מדובר לרוב בכוכבים בקנה מידה משמעותי, אך באלה שמתלהבים לקבל חשיפה בזירה הבינלאומית בעוד נבחרות גרמניה ושווייץ עלולות להיות חסומות בפניהם. עבור חלקם, גם שיקולי גאווה לאומית משחקים תפקיד לא מבוטל.

אלי דסה מול קוסובו (IMAGO)אלי דסה מול קוסובו (IMAGO)

עם זאת, יש לומר כי הכוכב המוביל של הנבחרת הוא יליד קוסובו. ודאט מוריצ’י, החלוץ המרכזי העוצמתי של מיורקה שנמצא לאחרונה בכושר נהדר בגיל 31, הוא הקפטן והכובש המוביל של קוסובו עם 32 כיבושים ב-64 הופעות. הוא הבקיע במשחק הביתי מול שבדיה, והקוסוברים משתעשעים במחשבה שהוא פשוט טוב יותר בהשוואה לאיסאק וגיוקרש. האיש שאמור לספק אליו כדורים הוא אדון ז'גרובה, הרכש החדש של יובנטוס מליל, אך הוא התאושש רק לאחרונה מפציעה ולא היה רלוונטי בתחילת קמפיין מוקדמות המונדיאל - מה שמוכיח כי קוסובו מסוגלת להסתדר גם ללא השחקנים החשובים ביותר.

את שער הניצחון אתמול הבקיע פיסניק אסלני בן ה-23, החלוץ המבטיח של הופנהיים, שהספיק לייצג את גרמניה בנבחרות הצעירות, אך בחר לבסוף בקוסובו, וקיבל את האשראי מפודה. עמיתו להופנהיים, הבלם בן ה-22 אלביאן חיידרי, אפילו שותף במשחק ידידות בנבחרת שווייץ הבוגרת אחרי שרשם עשרות הופעות בשורות הנבחרות הצעירות, אך שוכנע ללבוש את המדים הכחולים של קוסובו, ועשה עבודה פנטסטית מול החלוצים המפורסמים של שבדיה אתמול. 

פיסניק אסלני כובש (IMAGO)פיסניק אסלני כובש (IMAGO)

בישראל זכורים המפגשים מול קוסובו לרעה מקמפיין מוקדמות יורו 2024, אז ראינו את עצמנו כפייבוריטים, אך סיימנו בתיקו 1:1 ביתי בבלומפילד והפסדנו 1:0 על הדשא הבעייתי בפרישטינה. מאז עשתה קוסובו התקדמות עקבית, בעוד ישראל עדיין תקועה. לא כדאי לקפוץ למסקנות מרחיקות לכת, אבל ברור שהמומנטום הנוכחי של קוסובו חיובי מאוד, והוא עוד עשוי לקחת אותה רחוק למדי. ואם ההעפלה ההיסטורית תתרחש בסופו של דבר, הפוליטיקה תתפוס שוב את רוב הכותרות. 

