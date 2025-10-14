פיני זהבי: אין החלטה על לבנדובסקי, נחיה ונראה

רוברט לבנדובסקי נכנס לעונתו האחרונה בחוזהו עם ברצלונה, ועתידו במועדון הקטלוני עדיין לא ברור. מאז הגיע לקאמפ נואו בקיץ 2022, הפולני בן ה-37 היה אחד מעמודי התווך של הקבוצה, תרם לזכייה בשתי אליפויות ספרד ורשם מספרים מרשימים במיוחד – 105 שערים ו-20 בישולים ב-156 הופעות.

עם זאת, פתיחת העונה הנוכחית פחות בולטת עבור לבנדובסקי, והשאלות סביב המשך דרכו רק מתרבות. סוכנו, פיני זהבי, התייחס לנושא בריאיון ל-365Scores: "החוזה של רוברט בברצלונה מסתיים בקיץ 2026, ועדיין לא התקבלה שום החלטה. נחכה ונראה מה יקרה בימים הקרובים”.

זהבי לא שלל את האפשרות של עזיבה בקיץ הקרוב, אך גם לא פסל הארכת חוזה: "אין כרגע שום דבר רשמי בנוגע להצעות מקבוצות בסעודיה. לא קיימות הצעות בשלב זה”. למרות חוסר הוודאות, לבנדובסקי מרגיש טוב במועדון ונמצא בשלב שבו עליו לקבל החלטה גורלית לגבי עתידו המקצועי.

ייתכן שזהו חוזהו המשמעותי האחרון כשחקן פעיל. סעודיה ממשיכה לעקוב מקרוב, אך בברצלונה ממתינים לראות גם מה דעתו של המאמן האנזי פליק, שעשוי להשפיע באופן ישיר על ההחלטה הסופית של החלוץ.