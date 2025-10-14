יום שלישי, 14.10.2025 שעה 12:25
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

פיני זהבי: אין החלטה על לבנדובסקי, נחיה ונראה

סוכן העל הישראלי דיבר על אחד הקליינטים הבכירים שלו בראיון: "לא יודעים מה יקרה, כרגע אין שום הצעה רשמית מסעודיה. נראה מה יהיה בימים הקרובים"

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

רוברט לבנדובסקי נכנס לעונתו האחרונה בחוזהו עם ברצלונה, ועתידו במועדון הקטלוני עדיין לא ברור. מאז הגיע לקאמפ נואו בקיץ 2022, הפולני בן ה-37 היה אחד מעמודי התווך של הקבוצה, תרם לזכייה בשתי אליפויות ספרד ורשם מספרים מרשימים במיוחד – 105 שערים ו-20 בישולים ב-156 הופעות.

עם זאת, פתיחת העונה הנוכחית פחות בולטת עבור לבנדובסקי, והשאלות סביב המשך דרכו רק מתרבות. סוכנו, פיני זהבי, התייחס לנושא בריאיון ל-365Scores: "החוזה של רוברט בברצלונה מסתיים בקיץ 2026, ועדיין לא התקבלה שום החלטה. נחכה ונראה מה יקרה בימים הקרובים”.

זהבי לא שלל את האפשרות של עזיבה בקיץ הקרוב, אך גם לא פסל הארכת חוזה: "אין כרגע שום דבר רשמי בנוגע להצעות מקבוצות בסעודיה. לא קיימות הצעות בשלב זה”. למרות חוסר הוודאות, לבנדובסקי מרגיש טוב במועדון ונמצא בשלב שבו עליו לקבל החלטה גורלית לגבי עתידו המקצועי.

ייתכן שזהו חוזהו המשמעותי האחרון כשחקן פעיל. סעודיה ממשיכה לעקוב מקרוב, אך בברצלונה ממתינים לראות גם מה דעתו של המאמן האנזי פליק, שעשוי להשפיע באופן ישיר על ההחלטה הסופית של החלוץ.

