הנבחרת תדהים? היחסים למשחק מול איטליה

אחרי ההשפלה מול נבחרת נורבגיה (5:0), נבחרת ישראל תנסה להחזיר לעצמה את הכבוד. זה לא יהיה קל כי היריבה היא איטליה, שתארח הערב (שלישי, 21:45) את הכחולים לבנים במסגרת מוקדמות המונדיאל באודינה, שם צפויה – שוב – קבלת פנים עוינת.

איטליה כמובן פייבוריטית מובהקת וב-Winner נתנו לה יחס של פי 1.15 לניצחון. אם מנור סולומון וחבריו יצליחו להדהים עם ניצחון חוץ, מי שיהמר על כך ירוויח פי 9.4 מסכום ההימור. לתיקו יש יחס של פי 5.4.

ואם כבר מוקדמות המונדיאל, פורטוגל תארח במקביל את הונגריה בליסבון והיא קיבלה יחס של פי 1.15 לניצחון. מי שרוצה ללכת על ניצחון הונגרי וזה מה שיקרה, ירוויח פי 9.5 מסכום ההימור, בעוד היחס לתיקו הוא פי 5.

סולומון: מקווה שנוכל לשמח את שורדי השבי

עוד לפני כן, נבחרת הנוער תפגוש ב-13:00 את אוסטריה במוקדמות היורו עד גיל 19. השחקנים בכחול לבן אנדרדוג עם יחס של פי 4.1 לניצחון, בעוד האוסטרים קיבלו יחס של פי 1.4. היחס לתיקו הוא פי 3.45.

ויש גם כדורסל על הפרק: מכבי ת"א תפגוש את ברצלונה ביורוליג ב-20:00. הקטלונים קיבלו יחס של פי 1.85 לניצחון בשלוש נקודות ומעלה, בעוד לניצחון בשתי נקודות בדיוק יש יחס של פי 9. לכל תרחיש אחר היחס הוא פי 1.85.