יום רביעי, 15.10.2025 שעה 00:51
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%372-3904ברצלונה1
75%323-3504ז'לגיריס2
67%249-2693מונאקו3
67%266-2693פנאתינייקוס4
67%269-2683פאריס5
67%254-2493פרטיזן בלגרד6
67%223-2423ריאל מדריד7
67%279-2853ולנסיה8
67%271-2803הפועל ת"א9
50%334-3434אולימפיאקוס10
50%336-3354אנדולו אפס11
50%349-3444הכוכב האדום12
50%326-3104באיירן מינכן13
50%334-3304דובאי14
33%260-2513ליון וילרבאן15
33%261-2473וירטוס בולוניה16
25%308-3024אולימפיה מילאנו17
25%340-3274פנרבחצ'ה18
25%368-3464מכבי ת"א19
0%290-2753באסקוניה20

הנבחרת תדהים? היחסים למשחק מול איטליה

סולומון וחבריו יתארחו ב-21:45 אצל האזורי, והיחס לניצחון של ישראל הוא פי 9.40. וגם: היחסים לפורטוגל, נבחרת הנוער ומכבי מול בארסה ביורוליג

|
אוסקר גלוך מול ריקרדו אורסוליני (IMAGO)
אוסקר גלוך מול ריקרדו אורסוליני (IMAGO)

אחרי ההשפלה מול נבחרת נורבגיה (5:0), נבחרת ישראל תנסה להחזיר לעצמה את הכבוד. זה לא יהיה קל כי היריבה היא איטליה, שתארח הערב (שלישי, 21:45) את הכחולים לבנים במסגרת מוקדמות המונדיאל באודינה, שם צפויה – שוב – קבלת פנים עוינת.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

איטליה כמובן פייבוריטית מובהקת וב-Winner נתנו לה יחס של פי 1.15 לניצחון. אם מנור סולומון וחבריו יצליחו להדהים עם ניצחון חוץ, מי שיהמר על כך ירוויח פי 9.4 מסכום ההימור. לתיקו יש יחס של פי 5.4.

ואם כבר מוקדמות המונדיאל, פורטוגל תארח במקביל את הונגריה בליסבון והיא קיבלה יחס של פי 1.15 לניצחון. מי שרוצה ללכת על ניצחון הונגרי וזה מה שיקרה, ירוויח פי 9.5 מסכום ההימור, בעוד היחס לתיקו הוא פי 5.

סולומון: מקווה שנוכל לשמח את שורדי השבי

עוד לפני כן, נבחרת הנוער תפגוש ב-13:00 את אוסטריה במוקדמות היורו עד גיל 19. השחקנים בכחול לבן אנדרדוג עם יחס של פי 4.1 לניצחון, בעוד האוסטרים קיבלו יחס של פי 1.4. היחס לתיקו הוא פי 3.45.

ויש גם כדורסל על הפרק: מכבי ת"א תפגוש את ברצלונה ביורוליג ב-20:00. הקטלונים קיבלו יחס של פי 1.85 לניצחון בשלוש נקודות ומעלה, בעוד לניצחון בשתי נקודות בדיוק יש יחס של פי 9. לכל תרחיש אחר היחס הוא פי 1.85.

לוני ווקר יחגוג? (רדאד גלוני ווקר יחגוג? (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */