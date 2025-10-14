רז הרשקו זכתה בזהב בלימה, מישינר בארד

רז הרשקו זכתה במדליית הזהב ויולי מישינר במדליית הארד במשקל של מעל 78 ק״ג בתחרות גראנד פרי לימה. שתי הג’ודאיות מהמשקל הפתוח רשמו הופעה טובה לפנות בוקר (שלישי) וסיימו על הפודיום. מנגד, ענבר לניר אכזבה.

רז הרשקו פתחה את התחרות בשלב רבע הגמר, שם גברה בקלות על פרננדה קווימבירה מאנגולה והעפילה לחצי הגמר. לאחר מכן, הישראלית ניצחה בעונשים את גרייס-אסתר מיננדי לאו הצרפתיה. זה הוביל את הרשקו להבטחת מדליה בתחרות וכמובן גם להופעה בגמר מול אמה-מליס אקאטס האסטונית, שם הקרב הוכרעה לטובתה של הישראלית כך שרז הרשקו זכתה במדליית הזהב ביום מושלם.

באותה קטגוריית משקל הופיעה גם יולי מישינר, הנציגה בת ה-20 שזכתה בשבוע שעבר במדליית הארד באליפות העולם עד גיל 21 שנערכה גם היא בלימה שבפרו. הפעם, בגראנד פרי, מישינר הפסידה ברבע הגמר לגרייס-אסתר מיננדי לאו, ניצחה בבית הניחומים את פרננדה קווימבירה, והעפילה לקרב על מדליית הארד מול אסיה טבאנו האיטלקיה שהסתיים בניצחון.

לתחרות הזו יצאו שתי המדליסטיות האולימפיות, ענבר לניר ורז הרשקו, שפספסו את אליפות העולם שנערכה השנה בגלל התקיפה באיראן שהובילה לעצירת הטיסות מישראל החוצה. זה גרם להן לפספס ניקוד לדירוג העולמי, כך ששתי הסגניות האולימפיות מפאריס 2024 ירדו בדירוג העולמי - לניר כרגע במקום ה-12 בקטגוריית המשקל של עד 78 ק״ג והרשקו במקום התשיעי במשקל הפתוח. לכן הן נאלצות לצבור נקודות בתחרויות אחרות, כמו זו הנערכת בפרו.

רז הרשקו ויולי מישינר על הפודיום (איגוד הג׳ודו)

ענבר לניר (עד 78 ק”ג) הפסידה בקרב הראשון שלה מול קאליסה איסופי הצרפתיה, שהמשיכה עד לגמר בתחרות הזו. בעקבות ההפסד, הישראלית סיימה את התחרות בשלב מוקדם ותיאלץ לחפש את נקודות הדירוג שלה בתחרות הבאה. בגברים, גם יוסי סימין (עד 100 ק”ג) הפסיד בקרב הראשון ליריב צרפתי, אחרי שאורליין דיסה גבר עליו.

מאמן הנבחרת שני הרשקו סיכם: “נבחרת ישראל מסיימת את התחרות במקום השני הכללי עם ארבע מדליות. לצד ההישגים המרשימים, ניכר כי תקופת ההיעדרות הארוכה של חלק מהנבחרת מהתחרויות באה לידי ביטוי בביצועים וביכולת שלהם על המזרן, ואנו רואים בכך נקודת מוצא לשיפור ולהתקדמות בהמשך הדרך”.

שני הוסיף: “זו תחרות סבב עולמי ראשונה בה הנשים והגברים מתחרים יחד כנבחרת אחת, אתגר חדש שמעניק תחושת גאווה ותקווה לעתיד. אנו מקדישים את ההישגים שלנו לחטופים החיים ששבו הביתה לישראל, מתפללים לשובם של כל החטופים החללים, מוקירים את חיילי צה״ל הגיבורים, החללים והפצועים שתמיד בזכותם יש לנו את הזכות לייצג את מדינת ישראל בעולם”.

רז הרשקו אמרה: “אני מאושרת לחזור לראש הפודיום ולהשמיע את התקווה ביום כל כך משמעותי למדינת ישראל. זה היה יום מיוחד, יום שבו חטופים שבו הביתה, אבל גם תזכורת שיש עוד רבים שמחכים לשובם. אני יודעת שיש עוד מה לשפר, ואני נחושה להמשיך ולעבוד קשה כדי להגיע לשם. את המדליה הזו אני מקדישה למדינה שלי, לזכרו של יונתן גוטין ז״ל שחלפו שנתיים מאז נפילתו, ולכל החיילים והחיילות שמאפשרים לנו לייצג את ישראל בגאווה”.