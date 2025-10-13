3 גמרים לגורבנקו בסבב גביע העולם בשחייה

אנסטסיה גורבנקו פתחה את סבב גביע העולם בשחייה בבריכות קצרות עם הופעה מרשימה בתחרות הראשונה, שהתקיימה בשלושת הימים האחרונים, בקארמל, אינדיאנה. השחיינית הישראלית העפילה לשלושה גמרים: ביום הראשון ב-100 מטר מעורב אישי, ביום השני ב-100 מטר חזה וביום השלישי והאחרון ב-200 מטר מעורב אישי.

ביום הראשון עלתה גורבנקו לגמר 100 מטר מעורב אישי מהמקום השביעי במוקדמות עם 58.80 שניות, ובגמר שיפרה את זמנה ל-58.06 שניות וסיימה במקום הרביעי. גורבנקו סיימה רק 26 מאיות משיאה האישי וזו התוצאה הטובה ביותר שלה במשחה זה בארבע השנים האחרונות. גורבנקו סיימה אחרי גרטשן וולש האמריקאית ושיאנית העולם (55.91 שניות, שיא סבב), קייט דאגלס האמריקאית (56.34 שניות) ורוס ואנדרייק הבלגית (57.44 שניות). אתמול עלתה גורבנקו לגמר 200 מטר מעורב אישי מהמקום השני במוקדמות עם 2:07.21 דקות, שניה לאלכס וולש בלבד. בגמר שיפרה גורבנקו את זמנה ל-2:06.14 דקות וסיימה שוב במקום הרביעי, התוצאה החמישית בטיבה בקריירה שלה.

ביום השני של התחרות עלתה גורבנקו לגמר 100 מטר חזה מהמקום השישי במוקדמות עם 1:04.97 דקות. בגמר סיימה במקום השביעי עם 1:05.00 דקות.

אנסטסיה גורבנקו (סימונה קסטרווילארי, באדיבות הוועד האולימפי)

במשחים הנוספים שלה בתחרות סיימה גורבנקו במקום ה-11 במוקדמות 50 מטר גב עם 26.80 שניות, רק 17 מאיות משיאה הלאומי ו-9 מאיות מהעפלה לגמר, ובמקום ה-13 במוקדמות 200 מטר חופשי עם 1:57.18 דקות.

דניס לוקטב סיים את התחרות עם מקום 15 בגמר ישיר ל-400 מטר חופשי עם 3:48.48 דקות, מקום 36 מתוך 69 במוקדמות 100 מטר חופשי עם 49.24 שניות ומקום 24 במוקדמות 200 מטר חופשי עם 1:46.80 דקות. תומר פרנקל סיים במקום ה-16 במוקדמות 100 מטר פרפר עם 52.32 שניות, במקום ה-30 במוקדמות 100 מטר חופשי עם 48.69 שניות ובמקום ה-18 במוקדמות 50 מטר פרפר עם 23.33 שניות.