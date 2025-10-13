עמרי מירן, גלי וזיוי ברמן טסו מעל בלומפילד

מדינת ישראל מקבלת היום (שני) אחרי יותר משנתיים ארוכות מדי את 20 החטופים החיים שמשוחררים משבי חמאס אחרי שנחטפו לרצועת עזה ב-7.10.2023. ביניהם גלי וזיוי ברמן ועמרי מירן, אוהדי מכבי תל אביב, כאשר אוהדי הקבוצה מעמותת אחים לסמל בתיאום עם הצבא, ערכו עבורם מחווה באצטדיון בלומפילד כאשר שלטי פריסה ענקיים הוצבו במרכז הדשא ואוהדים נופפו בדגלים לעבר המסוק שטס איתם במיוחד מעל האצטדיון.

אחרי 738 ימים בלתי ניתנים לדמיון בגיהינום הזה שנקרא שבי החמאס בעזה, עמרי מירן, גלי וזיוי ברמן בשטח ישראל. מירן נחטף מביתו שבקיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר, באחד סיפור המזעזעים שנשמעו שחלקו אף תועד ברשתות החברתיות. בין היתר העבירו אותם המחבלים לבית הסמוך, ומשם החליטו לחטוף את עמרי ולהשאיר את אשתו לישי והבנות מאחור.

גלי וזיוי ברמן, בני 27 מכפר עזה, נחטפו משכונת הדור הצעיר בקיבוץ. גלי התעקש ב-7 באוקטובר לצאת אל ביתה של אמילי דמארי, ששבה ארצה בפעימה הראשונה בעסקה לצד רומי גונן ודורון שטיינברכר, מאחר שהייתה לבד. גלי וזיוי נולדו, גדלו וגם עבדו יחד. למשפחתם הגיעו עדויות לפיהן הם הוחזקו כנראה בנפרד בשבי.

מסוק השבים מעל בלומפילד

המסוק השני עובר מעל בלומפילד

המסוק מעל שמי בלומפילד (רועי כפיר)

המסוק מעל שמי בלומפילד (רועי כפיר)

השלטים בבלומפילד לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)

מירן והאחים ברמן ידועים בתור אוהדי מכבי תל אביב, כמו גם אמילי דמארי, ובמהלך התקופה שלהם בשבי הצהובים לא שכחו לרגע אותם, ובכל הזדמנות שהייתה להם הזכירו כמה חשוב להחזיר אותם הביתה כמה שיותר מהר. רק במשחק הליגה האחרון באצטדיון בלומפילד, אביו של עמרי מירן, דני, נאם על כר הדשא לפני שריקת הפתיחה בטקס מרגש במיוחד.

הצעיף שחיכה לגלי וזיוי במסוק (דובר צה"ל)

קבלת הפנים החמה לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן בבלומפילד (רועי כפיר)

מבט מהדשא על קבלת הפנים של התאומים ברמן ועמרי מירן

בלומפילד מוכן לקראת עמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)

גלי וזיוי ברמן מחויכים עם חולצות מכבי תל אביב (דובר צה"ל)

אצטדיון בלומפילד עם השלטים (רועי כפיר)

השלט על המסך בבלומפילד (רועי כפיר)

השלטים בבלומפילד לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)

הצמיד של גלי וזיוי (רועי כפיר)