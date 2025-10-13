יום שני, 13.10.2025 שעה 17:12
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

עמרי מירן, גלי וזיוי ברמן טסו מעל בלומפילד

אוהדי מכבי ת"א ששוחררו מהשבי לאחר יותר משנתיים עברו במסוק מעל לאצטדיון של קבוצתם האהודה. עמותת אחים לסמל ערכה מחווה מרגשת עם שלטי פריסה. צפו

|
השלטים שמחכים בבלומפילד לגלי וזיו ברמן ועמרי מירן (באדיבות אחים לסמל)
השלטים שמחכים בבלומפילד לגלי וזיו ברמן ועמרי מירן (באדיבות אחים לסמל)

מדינת ישראל מקבלת היום (שני) אחרי יותר משנתיים ארוכות מדי את 20 החטופים החיים שמשוחררים משבי חמאס אחרי שנחטפו לרצועת עזה ב-7.10.2023. ביניהם גלי וזיוי ברמן ועמרי מירן, אוהדי מכבי תל אביב, כאשר אוהדי הקבוצה מעמותת אחים לסמל בתיאום עם הצבא, ערכו עבורם מחווה באצטדיון בלומפילד כאשר שלטי פריסה ענקיים הוצבו במרכז הדשא ואוהדים נופפו בדגלים לעבר המסוק שטס איתם במיוחד מעל האצטדיון. 

אחרי 738 ימים בלתי ניתנים לדמיון בגיהינום הזה שנקרא שבי החמאס בעזה, עמרי מירן, גלי וזיוי ברמן בשטח ישראל. מירן נחטף מביתו שבקיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר, באחד סיפור המזעזעים שנשמעו שחלקו אף תועד ברשתות החברתיות. בין היתר העבירו אותם המחבלים לבית הסמוך, ומשם החליטו לחטוף את עמרי ולהשאיר את אשתו לישי והבנות מאחור.

גלי וזיוי ברמן, בני 27 מכפר עזה, נחטפו משכונת הדור הצעיר בקיבוץ. גלי התעקש ב-7 באוקטובר לצאת אל ביתה של אמילי דמארי, ששבה ארצה בפעימה הראשונה בעסקה לצד רומי גונן ודורון שטיינברכר, מאחר שהייתה לבד. גלי וזיוי נולדו, גדלו וגם עבדו יחד. למשפחתם הגיעו עדויות לפיהן הם הוחזקו כנראה בנפרד בשבי. 

מסוק השבים מעל בלומפילד
המסוק השני עובר מעל בלומפילד
המסוק מעל שמי בלומפילד (רועי כפיר)המסוק מעל שמי בלומפילד (רועי כפיר)
המסוק מעל שמי בלומפילד (רועי כפיר)המסוק מעל שמי בלומפילד (רועי כפיר)
השלטים בבלומפילד לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)השלטים בבלומפילד לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)

מירן והאחים ברמן ידועים בתור אוהדי מכבי תל אביב, כמו גם אמילי דמארי, ובמהלך התקופה שלהם בשבי הצהובים לא שכחו לרגע אותם, ובכל הזדמנות שהייתה להם הזכירו כמה חשוב להחזיר אותם הביתה כמה שיותר מהר. רק במשחק הליגה האחרון באצטדיון בלומפילד, אביו של עמרי מירן, דני, נאם על כר הדשא לפני שריקת הפתיחה בטקס מרגש במיוחד.

הצעיף שחיכה לגלי וזיוי במסוק (דובר צה"ל)הצעיף שחיכה לגלי וזיוי במסוק (דובר צה"ל)
קבלת הפנים החמה לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן בבלומפילד (רועי כפיר)קבלת הפנים החמה לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן בבלומפילד (רועי כפיר)
מבט מהדשא על קבלת הפנים של התאומים ברמן ועמרי מירן
בלומפילד מוכן לקראת עמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)בלומפילד מוכן לקראת עמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)
גלי וזיוי ברמן מחויכים עם חולצות מכבי תל אביב (דובר צה"ל)גלי וזיוי ברמן מחויכים עם חולצות מכבי תל אביב (דובר צה"ל)
אצטדיון בלומפילד עם השלטים (רועי כפיר)אצטדיון בלומפילד עם השלטים (רועי כפיר)
השלט על המסך בבלומפילד (רועי כפיר)השלט על המסך בבלומפילד (רועי כפיר)
השלטים בבלומפילד לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)השלטים בבלומפילד לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)
הצמיד של גלי וזיוי (רועי כפיר)הצמיד של גלי וזיוי (רועי כפיר)
השלטים בבלומפילד לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)השלטים בבלומפילד לעמרי מירן, גלי וזיו ברמן (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */