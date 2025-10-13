מראה נוכחות: רעננה ניצחה 69:79 את נתניה

אתמול (ראשון) התחיל לו המחזור הראשון בליגת העל בכדורסל עם ניצחונות משמעותיים של מכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים. בשעה זו פוגשת אליצור נתניה את העולה החדשה, מכבי רעננה, שתנסה להדהים בדרבי השרון הראשון בליגת ווינר.

לאחר מפלה בגביע ווינר עם הפסד מול מכבי ראשל”צ, חניכיו של עידן אבשלום מגיעים למטרווסט ברעננה כדי להחזיר לעצמם את הצבע לפנים לאחר כמה שינויים שקרו בסגל השחקנים כאשר יפגשו את העולה החדשה.

חניכיו של שי סגלוביץ’ שזכו בליגה הלאומית והחזירו את הקבוצה לליגת העל מעונת 2001/02 שנה מגיעים לנסות ולרשום ניצחון ראשון בליגה בדרבי המסקרן של השרון.

רבע ראשון: 14:15 להפועל רעננה

חמישיית מכבי רעננה: חסאן דיארה, לנארד פרימן, חואקין שוכמן, יותם חנוכי, טייריס רדפורד

חמישיית אליצור נתניה: סמאג’ה כריסטון, דורי סהר, אוטיס פרייז’ר, ניקו קרבאצ’ו, אור קורנליוס

המשחק התחיל עם שתי נקודות מהירות של יותם חנוכי, כשמנגד, פרייז’ר קלע שתיים משלו. פרייז’ר ניגש לקו וקלע רק זריקה אחת. פרייז’ר התחיל לחמם מנועים וצלף שלשה. פרייז’ר חזר אל מאחורי הקשת וקלע שוב. קורנליוס ניגש לקו ודייק פעמיים. שוכמן עלה יפה לסל ונתן שתי נקודות לרעננה שאיבדה הרבה כדורים ברבע הראשון. דיארה יצא אל מחוץ לקשת ודייק. בון ניגש לקו והצליח לקלוע רק פעם אחת. שתי נקודות ראשונות לפרימן.

דיארה וכריסטון נלחמים על הכדור (רועי כפיר)

רבע שני: 33:35 לאליצור נתניה

קלייב בון ניגש לקו וקלע רק את הזריקה השנייה. כריסטון קלע שתי נקודות נהדרות בליי אפ מאסיסט של קלייב בון. מהלך אלים נרשם כשקורנליוס דחף את שוכמן, פרימן קלע שתי נקודות בליי אפ ממהלך שנוצר מהעבירה. רדפורד לקח ריבאונד ועלה לסל כדי לרשום שתי נקודות לרעננה. כריסטון קלע שתי נקודות קשות בתום שעון ה-24 שניות.

חנוכי זרק מעבר לקשת ודייק עם השלשה הראשונה שלו למשחק. דיארה קלע בליי אפ סחט עבירה ודייק מהקו. ביוקנן מצליח לעלות ולקלוע לאחר שכמעט נחסם על ידי פרימן. דיארה ניגש לקו לאחר עבירה טכנית וקלע.

ניקו קרבאצ'ו מטביע (רועי כפיר)

רבע שלישי: 49:50 למכבי רעננה

אוטיס פרייז’ר קיבל כדור מכריסטון ועלה יפה לסל. קרבאצ’ו עלה ליי אפ וקלע עוד שתי נקודות. ביוקנן עלה לסל והטביע מאסיסט נהדר של פרייז’ר. קרבאצ’ו הגיע לריבאונד וקלע שתי נקודות נוספות. שוכמן ניגש לקו ודייק פעמיים. פרייז’ר עם חסימה נהדרת, לאחר מכן דיארה הצליח לקלוע עם ליי אפ. קורנליוס עלה לסל לאחר אסיסט טוב של כריסטון. אלכס לדר ניגש לקו ודייק רק פעם אחת. קיילב בון עולה לסל עם דאנק משוגע.

רבע רביעי 69:79 להפועל רעננה

לשבסקי זרק ודייק מעבר לקשת כשאחריו, והסיף לדר שתי נקודות משלו. לדר ניגש לקו בעקבות עבירה טכנית וקלע. כריסטון זרק ג’אמפ שוט בתוך הקשת ודייק. רדפורד עלה לליי אפ מצוין לאחר שלקח את הריבאונד. פרימן עלה גם הוא לליי אפ לאחר שקיבל אסיסט משוכמן. ביוקנן הצליח לדייק מקו שלוש הנקודות בעוד חנוכי, קלע שתי נקודות מליי אפ בצד השני. לנארד פרימן ניגש לקו ודייק רק פעם אחת.