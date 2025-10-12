יום ראשון, 12.10.2025 שעה 22:46
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"מספר 6 הבא של ספרד": ההכרזה של ארבלואה

מאמן קבוצת המילואים של ריאל מדריד שלבש לבן בעצמו, הצהיר כי בידיו הקשר האחורי הבא של לה רוחה. מי הוא אותו יהלום ספרדי שזכה לשבחים משחקן העבר?

|
חורחה ססטרו (IMAGO)
חורחה ססטרו (IMAGO)

ריאל מדריד ידועה כמו עוד קבוצות גדולות ברמתה, כמועדון שיודע לגדל ולייצא שחקנים, כמו גונסאלו גרסיה, ניקו פאס, ראול אסנסיו ואחרים. לאחרונה, אלברו ארבלואה, מאמן בהווה ושחקן בעבר של הלבנים, הכריז במסיבת עיתונאים, כי הוא מחזיק ביהלום הבא שייצא מהאקדמיה של הבלאנקוס. מדובר בחורחה ססטרו, ילד בן 19, שמשחק בעמדה מספר 6 בריאל מדריד קסטיליה, קבוצת המילואים של המועדון.

המאמן הספרדי הגיע למסיבת העיתונאים האחרונה שלו והצהיר: “זוהי קסטיליה של מנואל אנחל ופלאסיוס. אך גם של ססטרו, שלדעתי הוא הקשר הגדול הבא של ספרד”. כבר חודשים שמדברים על הקשר הצעיר במשרדי האקדמיה של הלבנים וגם שם יודעים כי הוא הקשר הגדול הבא שלהם, ושהוא הולך בדרכם של הגדולים שיצאו מהאקדמיה המפוארת. 

עד לא מזמן ססטרו שיחק בנוער של הבלאנקוס, שם צפה בו ארבלואה כבר תקופה, כשהוא הצליח להדהים את מאמן קסטיליה שלא היסס וקידם אותו אל קבוצת המילואים, שלב אחד לפני הקבוצה הבוגרת של צ’אבי אלונסו, שלפי ‘מארקה’ נראה כי גם משם הוא אינו רחוק.

חורחה ססטרו באימון (IMAGO)חורחה ססטרו באימון (IMAGO)

ליהלום הצעיר לא לקח הרבה זמן לשכנע כי מאמנו בחר נכון, לאחר שלושה חודשים בלבד, ססטרו נחשב לשחקן שאין להוציאו מההרכב הפותח של ארבלואה. הוא לא רק שחקן קבוע ב-11 הפותחים בקסטיליה, אלא גם כוח דומיננטי. האם זה הוא השחקן שיירש את התפקיד בו הצליחו כל הגדולים?

