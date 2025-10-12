אמבפה: לשחק עם מסי הייתה הזדמנות ייחודית

קיליאן אמבפה פתח את העונה בצורה מסחררת. כשהוא לא מפסיק לכבוש שערים, ניתן רק לדמיין למה מסוגל הכוכב הצרפתי בעונתו השנייה בריאל מדריד. בראיון ארוך לחורחה ולדאנו, הוא נפתח עם ציטוטים מרתקים בנוגע לירידה במשקל, התבוסה נגד אתלטיקו, גמר המונדיאל וגם ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו.

על הדיווחים שהוא ירד במשקל, אמר: “זה נכון שהייתי חולה וירדתי לא מעט, משהו כמו שבעה קילוגרמים, אבל בסופו של דבר הצלחתי להחזיר שניים או שלושה ואני מרגיש מצוין. אני יותר קליל משהייתי בעונה שעברה ואני מרגיש ממש טוב ככה”.

התבוסה נגד אתלטיקו מדריד: “זה היה משחק קשה. אף אחד לא ציפה למה שקרה. זה היה רגע רע מאוד עבור הקבוצה, אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה. אסור לנו לשכוח מה שהיה, כי זה יכול להועיל לנו בעתיד אם אנחנו רוצים לנצח. כשיגיעו קשיים, נילחם כדי לא לחוות רגע כזה שוב”.

קיליאן אמבפה נגד אתלטיקו (IMAGO)

זה שלא ניצח בגמר המונדיאל למרות שהבקיע שלושער: אני לא חושב על הבקעה בגמר, רק על ניצחון. זה היה משחק מטורף שארגנטינה הייתה ראויה לנצח בו, כי היא הייתה טובה יותר לאורך כל המשחק. זה מעציב, אבל שנת 2026 מגיעה ואנחנו לא רוצים לסיים עצובים שוב”.

קיליאן אמבפה מאוכזב בגמר המונדיאל (רויטרס)

התקופה ששיחק עם מסי: “הוא כתב את ההיסטוריה של הכדורגל. הוא היה אדם רגיל לחלוטין אבל כשחקן… הוא היה חד פעמי. צפיתי בכל מה שהוא עושה, איך הוא מסיים מול השער, איך הוא עוצר כדורים, כל נגיעה שלו. הוא עזר לי להבין טוב יותר את המשחק”.

“הייתה לי זכות לשחק עם מסי. מעולם לא חשבתי שזה יקרה לי בקריירה, כי החלום שלי היה לשחק בריאל מדריד, לא חשבתי לעולם שאלך לברצלונה, וכיוון שהאמנתי שהוא יישאר שם תמיד, זה לא היה נראה ריאלי. זאת הייתה פשוט הזדמנות של פעם בחיים להיות קרוב לשחקן מיוחד כזה”.

קיליאן אמבפה וליונל מסי בגמר המונדיאל (רויטרס)

לסיום דיבר על כריסטיאנו רונאלדו, המודל לחיקוי: “כבשנו מספר שערים זהה באותו מספר משחקים? הוא עשה את זה לאורך תשע שנים, אני רק לשנה וחצי… הוא תמיד היווה עבורי דוגמה. יש לי את הזכות לדבר איתו ולקבל ממנו עצות, הוא עזר לי המון. בריאל מדריד הוא מספר אחת, אבל אני רוצה לעשות את הדרך שלי. אני מקווה שאנשים יעריצו אותי כמו שהם אותו”.