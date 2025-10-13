יום שני, 13.10.2025 שעה 12:54
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
282-971הפועל ת"א
265-791הפועל ירושלים
292-1041מכבי ת"א
265-751הפועל גליל עליון
175-651הפועל העמק
1104-921הפועל ב"ש/דימונה
179-651עירוני נס ציונה
197-821עירוני קריית אתא
184-671מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

אושר טהור: בר קופרשטיין שוב בישראל

כמה שחיכינו: אחרי 738 ימים שאי אפשר לתאר כמה מסויטים הם היו, שורד השבי יצא מידי החמאס וחבר לכוחות צה"ל בארץ. הסיפור שלו והקשר להפועל חולון

|
דביר קופרשטיין ונתנאל ארצי (רדאד ג'בארה)
דביר קופרשטיין ונתנאל ארצי (רדאד ג'בארה)

סוף סוף, אפשר לומר שהלב שלם שוב: 738 ימים שפשוט אי אפשר לתאר כמה הם היו נוראיים עבור בר קופרשטיין, אבל הם נגמרו, כי היום שורד השבי יצא מידי החמאס, חבר לכוחות צה”ל והגיע לשטח מדינת ישראל!

קופרשטיין עבד כמאבטח במסיבה ברעים. כשהתחילה המתקפה בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 נשאר לעזור למשטרת ישראל ולשאר צוות האבטחה. בנוסף, כחובש, נתן טיפול ראשוני למשתתפים במסיבה שנפצעו מהמחבלים עד שנחטף.

באותו יום משפחתו ראתה סרטון בטלגרם שבו ניתן לראות את קופרשטיין חטוף, כפות בידיו וברגליו, חבל לצווארו והוא צועק את שמו.  קופרשטיין הוא אוהד הפועל חולון ויש לציין שבתקופה הזו במועדון כל הזמן דאגו להזכיר אותו ולקרוא שיש להחזירו כמה שיותר מהר, וכעת סוף סוף הוא פה.

