אושר טהור: בר קופרשטיין שוב בישראל

סוף סוף, אפשר לומר שהלב שלם שוב: 738 ימים שפשוט אי אפשר לתאר כמה הם היו נוראיים עבור בר קופרשטיין, אבל הם נגמרו, כי היום שורד השבי יצא מידי החמאס, חבר לכוחות צה”ל והגיע לשטח מדינת ישראל!

קופרשטיין עבד כמאבטח במסיבה ברעים. כשהתחילה המתקפה בבוקר ה-7 באוקטובר 2023 נשאר לעזור למשטרת ישראל ולשאר צוות האבטחה. בנוסף, כחובש, נתן טיפול ראשוני למשתתפים במסיבה שנפצעו מהמחבלים עד שנחטף.

באותו יום משפחתו ראתה סרטון בטלגרם שבו ניתן לראות את קופרשטיין חטוף, כפות בידיו וברגליו, חבל לצווארו והוא צועק את שמו. קופרשטיין הוא אוהד הפועל חולון ויש לציין שבתקופה הזו במועדון כל הזמן דאגו להזכיר אותו ולקרוא שיש להחזירו כמה שיותר מהר, וכעת סוף סוף הוא פה.