יום שני, 13.10.2025 שעה 09:49
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

ההכנסה הצפויה של ברצלונה מהמשחק במיאמי

הקטלונים ירוויחו עד 7 מיליון אירו מהמשחק נגד ויאריאל שייערך בארצות הברית. המהלך של חאבייר טבאס שהתקבל בהתנגדות יוצא לדרך: "זהו צעד היסטורי"

|
מנור ופדרי (IMAGO)
מנור ופדרי (IMAGO)

המהלך ההיסטורי יוצא לדרך: משחק הליגה הספרדית בין ברצלונה לוויאריאל יתקיים בארצות הברית, באצטדיון הארד רוק שבמיאמי, ב-20 בדצמבר בשעה 22:00 (שעון ספרד). מדובר בצעד חסר תקדים עבור הכדורגל הספרדי, שקיבל את אישור פיפ"א והוכרז רשמית על ידי נשיא לה ליגה, חאבייר טבאס. “זהו צעד היסטורי שמציב את לה ליגה ואת הכדורגל הספרדי במימד חדש”, אמר טבאס באירוע ההשקה בארה"ב. למרות התנגדותם של קפטנים וקבוצות רבות בליגה, המהלך אושר סופית - והמשחק ייערך כמתוכנן באמריקה.

כמה ירוויחו ברצלונה ו-ויאריאל?

על פי ההערכות, שני המועדונים יקבלו בין חמישה לשבעה מיליון אירו כל אחד על השתתפותם במשחק הבודד - סכום עצום שיפצה על המרחק והעלויות הכרוכות בטיסה ובארגון האירוע מעבר לים. גם לה ליגה עצמה צפויה ליהנות מהכנסות גבוהות מהשידורים, הזכויות המסחריות והמכירות המקומיות בארצות הברית.

חיבוקים בוויאריאל (La Liga)חיבוקים בוויאריאל (La Liga)

מחווה לאוהדי ויאריאל

בעוד קבוצתו של פליק צפויה ליהנות מחשיפה עולמית נוספת, בוויאריאל נדרשו להתמודד עם ביקורת מצד אוהדים שייאלצו לוותר על משחק הבית מול הקבוצה הקטלונית. נשיא המועדון, פרננדו רויג, הודיע על מהלך יוצא דופן: “כל מנוי שירצה לטוס למיאמי לצפות במשחק יעשה זאת בחינם – טיסה וכרטיס כלולים.”

בנוסף, מנכ"ל המועדון ציין כי לאוהדים שיישארו בספרד, ויאריאל תשיב עד 25% ממחיר המנוי לעונה, כדי לפצותם על כך שלא יראו את המשחק באצטדיון לה סרמיקה.

מנור סולומון (ויאריאל)מנור סולומון (ויאריאל)

חלום ישן של טבאס מתממש

כבר משנת 2018 מקדם נשיא לה ליגה את הרעיון של משחק ליגה בסגנון אמריקאי, לאחר ניסיונות כושלים לקיים מפגשים כמו ברצלונה – ג'ירונה וברצלונה – אתלטיקו מדריד בארצות הברית. הפעם, החלום שלו סוף סוף מתגשם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גילנגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */