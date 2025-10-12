העתיד של רוברט לבנדובסקי מתרחק מברצלונה

ההחלטה של ברצלונה שלא להאריך את חוזהו של רוברט לבנדובסקי צוברת משנה תוקף מדי יום. גילו המתקדם, הירידה ביכולתו, והעובדה שהוא כבר אינו מסוגל ללחוץ על היריבות באותה אינטנסיביות כמו שאר חבריו לקבוצה, כולם מצביעים על כיוון אחד ברור.

ההכרעה התקבלה: החלוץ הפולני בן ה־37 השלים את פרק הזמן שלו בברצלונה. הוא לא ימשיך בעונה הבאה, והמועדון כבר פועל כדי למצוא לו מחליף, יעד עליון בתכנון לעונת המשחקים הקרובה, יחד עם הצורך לצרף מגן ימני חדש.

ברצלונה אינה יכולה לפתוח את העונה הבאה עם מגן ימני בעל פרופיל כזה, ובחזית ההתקפה, המחליף של לבנדובסקי לא צפוי להיות שחקן מבוסס דוגמת ג’וליאן אלוורס, אלא יותר שחקן צעיר ומבטיח כמו אטה איונג מלבאנטה, שיוכל להתחרות עם פראן טורס על עמדת החוד.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

נותר לראות אם לבנדובסקי יבחר להמשיך את הקריירה המקצועית שלו לעונה או שתיים נוספות, או שיחליט לפרוש סופית ולהשתקע בקטלוניה, צעד שמשפחתו, ובייחוד רעייתו אנה, מעוניינת בו. בשלב זה אף אחד לא מוכן לנבא היכן ישחק לבנדובסקי בעונה הבאה, כשהשחקן עצמו נזהר מאוד בהתבטאויותיו לגבי עתידו.

דבר אחד נראה ברור: הוא לא מתכוון לקבל הצעות מהמפרץ הערבי. אם יחליט להמשיך לשחק, יעדו יהיה קרוב יותר לברצלונה. בעבר הוזכרה האפשרות שהמועדון ינסה להאריך את חוזהו כדי למכור אותו לקבוצה סעודית עשירה, אך תסריט זה כבר אינו נראה ריאלי.