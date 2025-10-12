יום ראשון, 12.10.2025 שעה 11:59
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

העתיד של רוברט לבנדובסקי מתרחק מברצלונה

המועדון הקטלוני כבר החל לנקוט צעדים למציאת מחליף לחלוץ הפולני בן ה-37, שההחלטה לא להאריך את חוזהו כבר התקבלה בעקבות גילו והירידה ביכולת

|
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

ההחלטה של ברצלונה שלא להאריך את חוזהו של רוברט לבנדובסקי צוברת משנה תוקף מדי יום. גילו המתקדם, הירידה ביכולתו, והעובדה שהוא כבר אינו מסוגל ללחוץ על היריבות באותה אינטנסיביות כמו שאר חבריו לקבוצה, כולם מצביעים על כיוון אחד ברור.

ההכרעה התקבלה: החלוץ הפולני בן ה־37 השלים את פרק הזמן שלו בברצלונה. הוא לא ימשיך בעונה הבאה, והמועדון כבר פועל כדי למצוא לו מחליף, יעד עליון בתכנון לעונת המשחקים הקרובה, יחד עם הצורך לצרף מגן ימני חדש.

ברצלונה אינה יכולה לפתוח את העונה הבאה עם מגן ימני בעל פרופיל כזה, ובחזית ההתקפה, המחליף של לבנדובסקי לא צפוי להיות שחקן מבוסס דוגמת ג’וליאן אלוורס, אלא יותר שחקן צעיר ומבטיח כמו אטה איונג מלבאנטה, שיוכל להתחרות עם פראן טורס על עמדת החוד.

רוברט לבנדובסקי (IMAGO)רוברט לבנדובסקי (IMAGO)

נותר לראות אם לבנדובסקי יבחר להמשיך את הקריירה המקצועית שלו לעונה או שתיים נוספות, או שיחליט לפרוש סופית ולהשתקע בקטלוניה, צעד שמשפחתו, ובייחוד רעייתו אנה, מעוניינת בו. בשלב זה אף אחד לא מוכן לנבא היכן ישחק לבנדובסקי בעונה הבאה, כשהשחקן עצמו נזהר מאוד בהתבטאויותיו לגבי עתידו.

דבר אחד נראה ברור: הוא לא מתכוון לקבל הצעות מהמפרץ הערבי. אם יחליט להמשיך לשחק, יעדו יהיה קרוב יותר לברצלונה. בעבר הוזכרה האפשרות שהמועדון ינסה להאריך את חוזהו כדי למכור אותו לקבוצה סעודית עשירה, אך תסריט זה כבר אינו נראה ריאלי.

