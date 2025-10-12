רשמית: עיסאת נכלל בסגל רומניה מול אוסטריה

נבחרת רומניה פרסמה את הסגל הרשמי לקראת המשחק החשוב מול אוסטריה, שייערך הערב (ראשון, 21:45) באצטדיון הלאומי בבוקרשט במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, וליסב עיסאת, בלמה של מכבי חיפה, נכלל ברשימה הסופית של המאמן מירצ’ה לוצ’סקו.

עיסאת, שהעונה הפך לשחקן הרכב במכבי חיפה, זומן לראשונה לסגל הרחב של רומניה מוקדם יותר החודש, וכעת גם נכלל בין 23 השחקנים שזכו למקום בסגל הסופי למשחק. מדובר בציון דרך משמעותי עבור הבלם, שצפוי להילחם על דקות ראשונות רשמיות במדי הנבחרת הלאומית.

מאמן רומניה, מירצ’ה לוצ’סקו, נאלץ לצמצם את הסגל מ-29 ל-23 שחקנים בלבד, כאשר שישה שחקנים נשארו מחוץ לרשימה ויצפו במשחק מהיציע. בין היתר, הודיע המאמן כי הקשר ראזבן מארין, שדווח כפצוע, כשיר ולקח חלק בסגל למשחק הגורלי.

ברומניה מדגישים כי המשחק מול אוסטריה הוא קריטי במיוחד למאבק על העלייה למונדיאל. רומניה נמצאת עם שבע נקודות בלבד, הרחק מאחורי אוסטריה ובוסניה שמובילות את בית ח’. ניצחון עשוי להחזיר את הרומנים לתמונה ולשמור על תקווה לקראת ההמשך.

שחקן העבר שטפן יובאן, ששיחק תחת לוצ’סקו בשנות ה-80, הביע אמון מלא במאמן הוותיק: "אני מאמין שלוצ’סקו ימצא את הפתרונות הנכונים ויביא תוצאה טובה מול אוסטריה. הוא הוכיח לאורך השנים שהוא המאמן המעוטר ביותר ברומניה, ואני בטוח שהוא יוביל את הנבחרת חזרה למקומה הטבעי, בין הגדולות של אירופה".