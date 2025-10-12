יום ראשון, 12.10.2025 שעה 15:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

רשמית: עיסאת נכלל בסגל רומניה מול אוסטריה

שישה שחקנים נופו ביחס לסגל של 29 השחקנים מהמשחק הקודם, אך בלמה של מכבי חיפה לא ביניהם והוא ברשימת 23 השחקנים של לוצ'סקו לפני המשחק החשוב

|
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)
ליסב עיסאת (עמרי שטיין)

נבחרת רומניה פרסמה את הסגל הרשמי לקראת המשחק החשוב מול אוסטריה, שייערך הערב (ראשון, 21:45) באצטדיון הלאומי בבוקרשט במסגרת מוקדמות מונדיאל 2026, וליסב עיסאת, בלמה של מכבי חיפה, נכלל ברשימה הסופית של המאמן מירצ’ה לוצ’סקו.

עיסאת, שהעונה הפך לשחקן הרכב במכבי חיפה, זומן לראשונה לסגל הרחב של רומניה מוקדם יותר החודש, וכעת גם נכלל בין 23 השחקנים שזכו למקום בסגל הסופי למשחק. מדובר בציון דרך משמעותי עבור הבלם, שצפוי להילחם על דקות ראשונות רשמיות במדי הנבחרת הלאומית.

מאמן רומניה, מירצ’ה לוצ’סקו, נאלץ לצמצם את הסגל מ-29 ל-23 שחקנים בלבד, כאשר שישה שחקנים נשארו מחוץ לרשימה ויצפו במשחק מהיציע. בין היתר, הודיע המאמן כי הקשר ראזבן מארין, שדווח כפצוע, כשיר ולקח חלק בסגל למשחק הגורלי.

ברומניה מדגישים כי המשחק מול אוסטריה הוא קריטי במיוחד למאבק על העלייה למונדיאל. רומניה נמצאת עם שבע נקודות בלבד, הרחק מאחורי אוסטריה ובוסניה שמובילות את בית ח’. ניצחון עשוי להחזיר את הרומנים לתמונה ולשמור על תקווה לקראת ההמשך.

שחקן העבר שטפן יובאן, ששיחק תחת לוצ’סקו בשנות ה-80, הביע אמון מלא במאמן הוותיק: "אני מאמין שלוצ’סקו ימצא את הפתרונות הנכונים ויביא תוצאה טובה מול אוסטריה. הוא הוכיח לאורך השנים שהוא המאמן המעוטר ביותר ברומניה, ואני בטוח שהוא יוביל את הנבחרת חזרה למקומה הטבעי, בין הגדולות של אירופה".

