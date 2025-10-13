יום שני, 13.10.2025 שעה 17:14
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

כמה שחיכינו: עמרי מירן שוב בשטח מדינת ישראל

אושר טהור: אחרי 738 ימים בסיוט הלא נתפס הזה בשבי החמאס בעזה, עמרי מירן הגיע לארץ והתקבל על ידי כוחות צה"ל. הסיפור שלו והקשר למכבי תל אביב

|
עמרי מירן ואשתו לישי מתאחדים (דובר צה
עמרי מירן ואשתו לישי מתאחדים (דובר צה"ל)

כמה שחיכינו לרגע הזה, וסוף זה זה קרה. אחרי 738 ימים בלתי ניתנים לדמיון בגיהנום הזה שנקרא שבי החמאס בעזה, עמרי מירן בשטח ישראל! כחלק מהעסקה לסיום המלחמה כל החטופים, גם החיים וגם החללים, חוזרים לארץ, וביניהם עמרי מירן, שהיום (שני) התקבל על ידי כוחות צה”ל.

הוא נחטף מביתו שבקיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר, באחד סיפור המזעזעים שנשמעו שחלקו אף תועד ברשתות החברתיות. בין היתר העבירו אותם המחבלים לבית הסמוך, ומשם החליטו לחטוף את עמרי ולהשאיר את אשתו לישי והבנות מאחור.

ב-07.10 עמרי, לישי ובנותיהם נלקחו כבני ערובה של ארגון החמאס במשך כשלוש שעות. במהלך שעות אלו צולמו בלייב פייסבוק (לייב שהתפרסם וצפו בו מיליוני אנשים מסביב לעולם), נשקים הופנו ישירות אליהם ו-RPG הוצב אל מולם. בשעה 13:30 לערך, עמרי נחטף אל מול עיניהן של לישי ובנותיו.

משפחתו של עמרי מירן צופה ברגעי השחרור
עמרי מירן עם אשתו לישי (דובר צה"ל)עמרי מירן עם אשתו לישי (דובר צה"ל)
עמרי מירן. חיבוק ראשון (דובר צה"ל)עמרי מירן. חיבוק ראשון (דובר צה"ל)
עמרי מירן עם החזרה לארץ (דובר צה"ל)עמרי מירן עם החזרה לארץ (דובר צה"ל)

עמרי מירן הוא אוהד מכבי תל אביב והמועדון הצהוב הקפיד בכל הזדמנות שניתנה להזכיר כמה חשוב להחזיר אותו ואת כל החטופים הביתה, עם טקסים, אזכורים והעלאה על סדר היום את הנושא. כעת, סוף סוף, אחרי 738 ימים מסויטים, הוא כאן.

שחקני מכבי תל אביב הצטלמו ביחד ושלחו מסר מרגש: “גלי, זיוי ועמרי היקרים, כל כך נרגשים שאתם חוזרים אלינו. התגעגענו אליכם וחיכינו שתשובו אלינו. מחכים לכם במגרש ואוהבים אתכם מכל הלב”. 

מבט מהדשא על קבלת הפנים של התאומים ברמן
השלטים שמחכים בבלומפילד לגלי וזיו ברמן ועמרי מירן (באדיבות אחים לסמל)השלטים שמחכים בבלומפילד לגלי וזיו ברמן ועמרי מירן (באדיבות אחים לסמל)
