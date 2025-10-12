יום ראשון, 12.10.2025 שעה 15:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
267-841עירוני רמת גן
184-671מכבי ראשל"צ
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00בני הרצליה
00-00הפועל ירושלים
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל חולון
00-00מכבי רעננה
00-00אליצור נתניה

הפועל מתחילה בליגה, המטרה: לשכוח מהדרבי

האדומים יארחו את קריית אתא ב-20:50 במחזור הראשון, כשהטראומה הספורטיבית מהיורוליג מרחפת. 5 הזרים למשחק: אניס, ג'ונס, אודיאסי, מלקולם ובלייקני

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב חוותה סוג של טראומה, ספורטיבית כמובן, בהפסד למכבי תל אביב. האדומים הרגישו שזהו, הם 0:2 ביורוליג, מכבי ת”א 2:0 ביורוליג, ואפשר לשלוח הצהרת כוונות שהמגמה משתנה לחלוטין, ואז, סימן הקריאה הגיע מהצד הצהוב, ועודד קטש וחניכיו חגגו בענק על דימיטריס איטודיס בסופיה עם 90:103 מרשים במיוחד.

הפנים קדימה והפועל תל אביב תתחיל את דרכה בליגה היום (ראשון, 20:50) נגד קריית אתא בהיכל מנורה מבטחים, כשהמטרה היא אך ורק לנצח ולהתחיל לשכוח מהדרבי. האדומים הגיעו בשישי בערב מסופיה לישראל, וישובו לאחר המשחק נגד הצפוניים לאירופה כשיצאו לוולנסיה לקראת המשחק ביורוליג.

אגב, כל הסגל בלי יוצא מן הכלל הגיע לישראל, למרות שוודאי שלא כולם ישחקו. מתוך סגל של 11 זרים בסך הכל, איטודיס היה צריך לבחור חמישה שיירשמו בסגל למשחק נגד נס ציונה והוא בחר בחמשת השחקנים הבאים: כריס ג’ונס, אנטוניו בלייקני, קולין מלקולם, טאי אודיאסי וטיילר אניס.

וסיליה מיציץוסיליה מיציץ' מאוכזב (ראובן שוורץ)

אגב, במועדון עדיין לא הגישו את הסגל העונה לאיגוד, ושם מותר לרשום בסך הכל 10 זרים במהלך העונה, אבל כן אפשר להבין שחמשת הזרים שנרשמו הם בין חמשת השמות. כלומר בכל מקרה וגם אם במועדון יחליטו לרשום 10, מה שלא צפוי לקרות, בטח לא בהתחלה, זר אחד לכל הפחות לא ישחק בליגה.

