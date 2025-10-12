יום ראשון, 12.10.2025 שעה 10:10
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
121-115מכבי אחי נצרת1
113-85מכבי נווה שאנן2
105-75הפועל ב.א.גרבייה3
95-85מ.ס. טירה4
82-64הפועל כרמיאל5
87-105מ.כ. צעירי טירה6
82-55מכבי אתא ביאליק7
87-85עירוני נשר8
73-44צעירי אום אל פאחם9
68-65הפועל בית שאן10
58-65הפועל עראבה11
411-55צעירי טמרה12
38-44הפועל טירת הכרמל13
36-15הפועל מגדל-העמק14
27-44בני מוסמוס15
29-25מכבי נוג'ידאת16
16-25הפועל א.א. פאחם17
 ליגה א דרום 
115-135מכבי קרית גת1
94-94מכבי קרית מלאכי2
94-85מ.כ. כפ"ס3
96-95מ.כ. ירושלים4
86-75הפועל הרצליה5
77-6 5מכבי עירוני אשדוד6
710-65בית"ר יבנה7
66-55הפועל מרמורק8
54-74מ.כ. ירמיהו חולון9
52-24הפועל אזור10
59-75מכבי יבנה11
55-35בית"ר נורדיה ירושלים12
48-54מ.ס. דימונה13
48-34הפועל ניר רמה"ש14
18-34שמשון תל אביב15

חשש בקריית גת שאלמוג מלול סיים את העונה

השוער נפגע ב-2:2 נגד מ.כ כפר סבא במחזור האחרון ובדיקה תכריע את חומרת פציעתו. במועדון ישקלו שוער חדש: סרוסי, גינזבורג וטמיר ללו עלו כאופציות

|
אלמוג מלול (יונתן גינזבורג)
אלמוג מלול (יונתן גינזבורג)

אם לא די בפציעתם של אליאור משלי ויוסף טוואבה, הרי שמכבי קריית גת עלולה לאבד לתקופה ארוכה את אלמוג מלול, היות ובמשחק הליגה האחרון, מסוף השבוע, ב-2:2 מול מ.כ. כפר סבא, נאנק מכאבים, לא אחת, במהלך ההתמודדות, מה העלה את החשש כי פציעה חמורה בעניינו. בדיקה שצפוי לבצע תכריע מה חומרת הפציעה והאם במכבי קריית גת יצטרכו למצוא שוער חדש.

לאחר הבדיקה שיערוך אלמוג, במכבי קריית גת יהיו חכמים לגביו, כשבמועדון מקווים שמדובר בפציעה של שבוע גג שבועיים, שבמשך התקופה הזו יוכלו להסתדר, עד אשר יחזור. באם מדובר במשהו חמור בהרבה, ייתכן ואלמוג ימשיך לקבל שכרו דרך ביטוח לאומי ואז תתכנס הנהלת קריית גת ותחליט מי יהיה השוער הבא של הקבוצה שמכוונת גבוה ככל האפשר העונה.

בתוך כך, במ.ס. קריית ים אישרו ל-ONE כי עמית סרוסי, שוערה עד למשחק הליגה השני בליגה הלאומית, שוחרר וללא קבוצה לעת עתה. עדיין לא רשמי ולא בטוח כלל, אך יש לציין כי שמו עלה בקנה במכבי קריית גת, הרי שבמועדון מכירים ביכולותיו ויודעים שאם יש ראוי להחליף את אלמוג מלול זה עמית סרוסי, שהיה חלק מעלייתה של הפועל רעננה בחזרה ללאומית בעונת 2023/24.

עמית סרוסי (צילום: אילי ארז)עמית סרוסי (צילום: אילי ארז)

מעבר לעמית סרוסי, גם שמם של יוסי גינזבורג וטמיר ללו עלו לאוויר, כשלא מעט אנשי מקצוע וסוכנים הציעו למועדון שוערים אלו ואחרים כשהשלושה המצוינים כאן הם מהבכירים ברשימה. גינזבורג, בן ה-34, שיחק בעונה החולפת במכבי הרצליה מהלאומית. ללו, בן ה-28, שיחק בעונה החולפת בבני יהודה ת"א מהלאומית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */