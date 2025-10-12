הספונסר נעלם? עירוני אשדוד תצטרך לצמצם שורות

בסוף השבוע, במסגרת המחזור החמישי בליגה א' דרום, מכבי עירוני אשדוד רשמה 1:3 על מ.כ ירושלים, משערים של רוי מליקה, שי מושל ואופק אלימלך. אלא שברקע צבירת שלוש הנקודות להמשך הדרך, ל-ONE נודע כי הספונסר שהיה אמור לתרום סכום כסף לא מבוטל (מעל 300 אלף שקלים), ככל הנראה לא יעשה זאת ועל כן למאמן הקבוצה, דניאל טולמסוב, ואנשיו מחכה כאב ראש גדול.

את מי ישחררו? גורם המקורב למועדון ומעורה בפרטים, ציין בפני ONE כי על מכבי עירוני אשדוד יהיה להיפרד ממספר שחקנים בכירים, ואולי אף משישה שחקנים שמקבלים שכר לא גבוה במיוחד, על מנת שכל מי שיישאר יקבל את המגיע לו עד תום העונה. למרות הסיטואציה הלא נעימה, אותו גורם מנסה להרגיע כשטוען ש"עד יום שלישי מקווים לטוב", הרי שייתכן שינוי לטובה בתוכניות.

מאחורי הקלעים עובדים שעות נוספות על מנת שהסיטואציה של שחרור שחקנים, בין אם בכירים ובין אם אחרים לא תקרה בפועל. כל שחרור כזה יעמיד את דניאל טולמסוב וצוותו המקצועי בבעיה, הרי שחיסרון מספרי במצבת השמות בסגל, יפחית מערכה של הקבוצה, שנמצאת כרגע במקום השביעי ולה שבע נקודות.