דה לה פואנטה נוגד את גירסת ספרד על אולמו

נבחרת ספרד ניצחה אמש (שבת) 0:2 את גאורגיה באלצ'ה, אבל בקטלוניה ממשיכים לעסוק במתיחות הרבה בין אלופת אירופה לברצלונה. זאת אחרי שהקבוצה של האנזי פליק שלחה עוד שחקן לנבחרת וקיבלה אותו בחזרה פצוע לתקופה לא קצרה, הפעם מדובר בדני אולמו ובארסה תצטרך להסתדר בלעדיו בשלושה-ארבעה שבועות הקרובים.

כמו עם לאמין ימאל, גם כאן יש מחלוקת גדולה וגירסאות שונות בין בארסה לנבחרת ספרד באשר לכשירות של השחקן ומצבו כשהגיע להתכנסות של לה רוחה. גם אולמו לא היה כשיר לחלוטין, בבארסה ציפו שהצוות הרפואי של הנבחרת ישחרר אותו, אך זה לא קרה, בעוד דין האוסן מריאל מדריד שגם לא היה כשיר לגמרי, כן שוחרר.

אחרי המשחק אמש, מאמן ספרד, לואיס דה לה פואנטה – לא דמות אהובה במיוחד בברצלונה בימים אלה - התייחס להיעדרותו של אולמו, שנפצע בשריר התאומים ברגל שמאל. המאמן טען כי השחקן הגיע לנבחרת כשהוא בכשירות מלאה (“הוא היה במצב מושלם”), ללא דיווחים רפואיים מדאיגים, אך במהלך הימים הראשונים של המחנה החמירו הכאבים שחש.

לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

לדבריו, אולמו לא התאמן לאורך כל השבוע מתוך תקווה שהמצב ישתפר, אך כשזה לא קרה, הוחלט על עזיבת הסגל מתוך דאגה לבריאותו. "אם היינו בטוחים שהוא כשיר ואין סיכון, כמו שאנחנו נוהגים תמיד, הוא היה נשאר איתנו", הדגיש דה לה פואנטה.

עם זאת, דבריו של המאמן סותרים חלקית את ההודעה הרשמית שפרסמה ההתאחדות הספרדית יממה לפני המשחק. לפי הדיווח הרפואי, אולמו הגיע כבר ביום שני למחנה עם סימני עייפות שרירית, כפי שדיווחה בארסה. מאז הגעתו טופל השחקן וביום שבת היה אמור להשתתף רק בחלק מהאימון. במהלך האימון הוא התלונן על כאבים ברגל שמאל, אם כי לא נמסר באותה עת באיזו נקודה ברגל מדובר.

בדיקות נוספות שנערכו העלו כי מדובר בפציעה בשריר התאום השמאלי. על פי הדיווחים בספרד, הצוות הרפואי של הנבחרת העביר את המידע המלא לרופאי ברצלונה, שינהלו מעתה את תהליך ההחלמה של הקשר. אולמו צפוי לעבור בדיקות נוספות ביום שני הקרוב בברצלונה, במטרה לאבחן בצורה מדויקת את חומרת הפציעה.

למעשה אולמו נפצע במהלך המשחק מול סביליה, אבל הצטרף בכל זאת לנבחרת ובבארסה ציפו שישוחרר כדי שיוכל לנוח ולהחלים, מה שכאמור לא קרה בסופו של דבר. במקום זאת הפציעה הוחמרה ולפי ההערכות הקשר ייעדר מהקלאסיקו מול ריאל מדריד בעוד שבועיים, מה שמצטרף לפציעות הרבות של בארסה, בין היתר אלה של לאמין ימאל, ראפיניה, פרמין לופס, גאבי ואחרים.