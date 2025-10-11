ישראל לא הגיעה מוכנה, אין טביעת יד של מאמן

בסיום קמפיין ליגת האומות הייתה תחושה שנבחרת ישראל מסוגלת להתמודד עם נבחרות חזקות כמו צרפת ובלגיה, וגם במשחק האחרון נגד איטליה בקמפיין מוקדמות המונדיאל היכולת הייתה טובה, כך שהרגשנו בנוח להרים ציפיות. אלא שהערב (שבת) הכל התפרק בתבוסה 5:0 לנורבגיה והדבר המדאיג ביותר הוא שאין טביעת יד של מאמן.

פודקאסט שיחת היום עם אבי נמני, אסי ממן ודובב גבאי סיכם את המשחק מול הנורבגים, בסיומו למעשה תם הקמפיין של הכחולים-לבנים, שסופגים לא פחות מ-14 שערים בשלושת המשחקים מול שתי הגדולות, איטליה ונורבגיה, כך שהכל התהפך לפתע. בשנתיים האחרונות נאמר לא פעם כי במוקדמות המונדיאל רן בן שמעון יבנה את הנבחרת לקמפיין הבא כי המטרה היא להעפיל ליורו 2028, אבל כרגע התחושה היא שהנבחרת הלכה אחורה.

מעל כולם, האשמה היא על רן בן שמעון. עמדת השוער בבעיה לאור ההופעה של דניאל פרץ, שחקנים שלא משחקים בקבוצות שלהם ולא נמצאים בכושר משחק עלו בהרכב, הציוותים על המגרש היו תמוהים, גם החילופים, ומעבר לזה לשחקנים לא הייתה מחויבות והנבחרת לא הגיעה מוכנה, תוכנית המשחק לא הייתה ברורה, המשחק ההגנתי כולו היה רע, ואף חלוץ אמיתי לא עלה בהרכב, מה שהקשה עוד יותר.

וגם: ההכנות למשחק הבא נגד איטליה, מה צריך להיראות אחרת והאם יש מקום לדאגה מההתנהלות של רן בן שמעון כשמביטים קדימה לעבר קמפיין יורו 2028? האזנה נעימה.