תיעד עצמו נוהג 261 קמ"ש בכביש של 120 קמ"ש

כפי שאנחנו מדווחים לכם כל כמה שבועות, אף פעם לא משעמם על הכבישים בספרד, בטח בכל הקשור לסיפורים של המשמר האזרחי (שמו של הכוח שאחראי בין היתר על עבירות תנועה בספרד). הנהגים הספרדים לא מפסיקים להפתיע בעבירות התנועה שלהם (כולל מישהו שיושב על גג מכונית נוסעת) ואם זה לא היה מסוכן, זה אולי היה מצחיק מישהו...

הפעם מדובר בווידאו שעורר לאחרונה סערה ברשתות החברתיות המקומיות, כאשר נהג בן 28 תיעד עצמו כשהוא מבצע עבירות תנועה חמורות. בין היתר הוא מתועד נוסע במהירות קיצונית, עם יותר נוסעים מהמותר וללא שימוש באמצעי הבטיחות הנדרשים.

האירוע התרחש ב־30 באוגוסט האחרון, כאשר הנהג העבריין, תושב סנטנדר, נהג ממקום מגוריו לעבר העיר לאון. במהלך הנסיעה הוא כאמור צילם את עצמו מפר את החוק במספר עבירות, ופרסם את הסרטון ברשת החברתית, מה שהוביל לפתיחת חקירה רשמית.

תחילת החקירה נרשמה בתחילת ספטמבר, לאחר שהמשטרה הבחינה בשני סרטונים שפורסמו ברשת. בסרטונים נראה רכב שנוסע במהירויות שנעו בין 244 ל־261 קמ״ש – מהירות חריגה בהרבה מהמותר (המהירות המותרת בספרד בכבישים בין עירוניים היא 120 קמ”ש).

בעקבות פרסום הסרטונים הצליחו חוקרי יחידת התנועה בקנטבריה, בשיתוף עם יחידת התנועה של קסטיליה ולאון, לאתר את דרכי הנסיעה המדויקות שבהן צולם הווידאו. לדברי הרשויות, הסרטון תועד בשתי דרכים שונות: בכביש המהיר A-67, סמוך לעיירה קלחורה דה בואדו שבמחוז פלנסיה, ובכביש A-231, העובר בעיירה אל בורגו ראנרו שבמחוז לאון.

ברכב בו בוצעו העבירות יש חמישה מושבים בלבד (שני קדמיים, ושלושה אחוריים), אך בתוכו ישבו שבעה נוסעים. שניים מלפנים – הנהג ונוסע נוסף – וחמישה מאחור, כולם ללא חגורות בטיחות. אם זה לא מספיק, ארבעה מהנוסעים היו קטינים.

לאחר זיהוי לוחית הרישוי ופרטי הנהג, פתחה המשטרה בחקירה פלילית נגדו. הרשויות ציינו כי מדובר בעבירה חמורה במיוחד, בשל שילוב של מהירות מופרזת, סיכון חיי אדם והובלת קטינים ללא אמצעי בטיחות. במשמר האזרחי הוסיפו כי נהיגה במהירות מסוג זה נחשבת לעבירה פלילית בספרד, ולא רק לעבירה מנהלית, מאחר שהיא מעמידה בסכנה ממשית את חיי הנוסעים ומשתמשי הדרך.

בנוסף, החקירה העלתה כי הנהג העבריין הפר לא רק את תקנות התעבורה, אלא גם את כללי האחריות הפלילית בשל הפצת הסרטון ברשתות החברתיות, שהוכיח את העבירה בפועל. הסרטון שפורסם הפך מן הסתם לראיה המרכזית בתיק.

הצעיר בן ה־28 עלול לעמוד בפני עונש מאסר של שלושה עד שישה חודשים, לצד שלילת רישיון נהיגה לתקופה שבין שנה לארבע שנים בגין מהירות מופרזת. אם יורשע בנהיגה פזיזה, העונש עשוי להגיע למאסר של חצי שנה עד שנתיים ולשלילת רישיון לתקופה שבין שנה לשש שנים.

