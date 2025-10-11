השחקן שדחה זימון לנבחרת ספרד ארבע פעמים

מתיאס פרננדס-פארדו, היהלום הצעיר של ליל, שנולד בבלגיה ובעל אזרחות ספרדית ואיטלקית בנוסף, ביקש לאחרונה מההתאחדות הספרדית זמן נוסף כדי "לשקול מחדש" את מחויבותו לשחק עבור נבחרת ספרד. ההחלטה הזו עוררה חוסר נחת, במיוחד לאחר שאייטור קראנקה היה זה ששכנע אותו להצטרף רק לפני כמה חודשים.

בין בלגיה לצרפת

פרננדס-פארדו נולד בבריסל ב־3 בפברואר 2005 לאב ספרדי ולאם איטלקייה. הוא החל את דרכו באקדמיות הנוער של אנדרלכט ו־KV מאלין מהליגה הבלגית, עד שב־2014 עבר לליל הצרפתית. הוא שיחק שם חמש עונות לפני שחזר לבלגיה והצטרף לגנט.

ב־9 במרץ 2023 ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת, במשחק קונפרנס ליג מול בשאקשהיר הטורקית שהסתיים ב־1:1. בעונה וחצי שלאחר מכן הפגין את הפוטנציאל האדיר שלו – כבש 10 שערים ובישל שניים ב־26 הופעות.

מתיאס פרננדס-פארדו (IMAGO)

חזרה לליל

הקלות בה הוא מבקיע, יחד עם כוחו הפיזי ויכולת הכדרור הגבוהה שלו, גרמו לקיץ סוער מבחינתו. רומא, מילאן, לברקוזן וריאל סוסיאדד הביעו עניין, אך לבסוף ליל, קבוצתו לשעבר, הצליחה להחזיר אותו תמורת 10 מיליון אירו.

תחילת הדרך השנייה שלו בצרפת לא הייתה פשוטה, והוא ערך את הופעת הבכורה שלו רק באמצע ספטמבר 2024. עם זאת, ככל שהעונה התקדמה, שיפר את יכולתו והפך לשחקן קבוע בהרכב של המאמן ברונו ג’נסיו. היכולת המרשימה הזו גרמה לאתלטיקו מדריד לשקול אותו בקיץ האחרון כמחליף אפשרי לאנחל קוראה, שעזב לטיגרס ממקסיקו. בעונת 2025/26 כבר רשם שני שערים ושני בישולים בתשע הופעות.

בין נבחרת ספרד לנבחרת בלגיה

ברמה הבין-לאומית, פרננדס-פארדו שיחק עד כה בנבחרות הצעירות של מולדתו בלגיה. לאחר שאיבדה ההתאחדות הספרדית כישרונות צעירים כמו אסאן דיאו וברהים דיאס, שבחרו לשחק עבור סנגל ומרוקו בהתאמה, היא פנתה לסביבתו של פרננדס-פארדו בניסיון לשכנעו לייצג את ספרד.

מתיאס פרננדס-פארדו (IMAGO)

קראנקה, המנהל הטכני של הנבחרות הספרדיות, הצליח לשכנע אותו בתחילת השנה, כשהשחקן הצהיר בפומבי על רצונו ללבוש את חולצת לה רוחה. אולם בהמשך התברר כי בכל ארבע הפעמים שזומן לנבחרת הצעירה, הוא לא הופיע.

בשעות האחרונות דווח כי השחקן נתון ללחצים כבדים מצד ההתאחדות הבלגית, שחוששת לאבד כישרון גדול, והוא עצמו פוחד שייצוג ספרד עלול למנוע ממנו בעתיד לשחק עבור בלגיה או אפילו איטליה. האחרון שהפעיל עליו לחץ היה חברו הבלגי תומאס מונייה, שפרסם בימים האחרונים באינסטגרם תמונה של כרטיסו החדש במשחק EA FC 26, עליו מופיעה דגל ספרד, וכתב בצרפתית: "Il est belge bordel" ("הוא בלגי, לעזאזל").