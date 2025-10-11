עקב פציעה: אמבפה עזב את הנבחרת ושב לספרד

קיליאן אמבפה עזב את מחנה האימונים של נבחרת צרפת לאחר שלא הצליח להתאושש מהפציעה שספג בקרסול הימני במשחק הניצחון על אזרבייג'ן (0:1). החלוץ הוחלף בדקה ה־82 לאחר שקיבל מכה חזקה ברגלו הימנית, והוא ייעדר ממשחק הנבחרת מול איסלנד ביום שני.

קפטן נבחרת צרפת הגיע למחנה כשהוא כבר סוחב כאבים מהמפגש הקודם של ריאל מדריד מול ויאריאל. במהלך ימי האימונים הראשונים התאמן אמבפה לבדו, אך חזר לסגל יום אחד בלבד לפני המשחק מול אזרבייג'ן. למרות זאת, הוא פתח בהרכב, כבש שער מופלא, סיפק בישול נוסף, ונאלץ לרדת מהמגרש שמונה דקות לפני הסיום.

"אני רוצה לשחק, הנבחרת הצרפתית היא הדבר החשוב ביותר", אמר אמבפה לפני ההתמודדות. "המאמן יודע שאני רוצה להיות על המגרש ואין סיבה לדאגה". ואכן, במשך 80 דקות הוא שיחק ללא מגבלה נראית לעין, והציג יכולת פנטסטית בניצחון 0:1 של סגנית אלופת העולם.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

לאחר המשחק אישר המאמן דידייה דשאן כי "הכאב בקרסול שלו היה משמעותי", ואמבפה עצמו הוסיף: "הקרסול היה רגיש". סדרת הבדיקות שבוצעו בהמשך חיזקה את ההערכה כי מדובר בפציעה שיש להתייחס אליה בזהירות. לבסוף, בהחלטה משותפת של הצוות הרפואי והמאמן, הוחלט לשחררו חזרה למדריד, שם ימשיך את השיקום כדי שלא להסתכן בהחמרה לקראת המשך העונה.

מדובר באותו הקרסול שממנו סבל גם לפני הפגרה, במשחק מול ויאריאל. נבחרת צרפת תמריא בשבת לרייקיאוויק לקראת המפגש מול איסלנד, אך ללא הקפטן והכוכב הגדול שלה, שלא יוכל לנסות להתקרב לשיא ההיסטורי של אוליבייה ז'ירו, ממנו הוא רחוק חמישה שערים בלבד.

לצד האכזבה מהפציעה, אמבפה ממשיך להציג נתונים מדהימים. המספר "10" שלבש לאחר שהחליף את לוקה מודריץ' בריאל מדריד, ממשיך ללוות אותו גם בנבחרת צרפת, שם הפך לסמל התקופה החדשה. השער מול אזרבייג'ן היה העשירי שלו ברצף בכל המסגרות, וה־17 העונה. רק מול מיורקה הוא לא כבש מתוך 13 הופעותיו האחרונות במדי ריאל מדריד וצרפת.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

שערו מול אזרבייג'ן היה תצוגת תכלית אמיתית: הוא קיבל את הכדור מתיאו הרננדס, חלף על פני חמישה שחקנים, שיחק דאבל פס עם אקיטיקה, וסיים בבעיטה חדה לפינה הרחוקה, אולי אחד משעריו היפים ביותר במדי "הטריקולור". ביציעים של פארק דה פראנס עמדו על הרגליים ומחאו כפיים לכוכב, שהזכיר מדוע נחשב לשחקן החם בעולם.

כעת, אמבפה יחזור למדריד כדי להתאושש, בתקווה לחזור לפעילות מלאה לפני סיום חודש אוקטובר. בצרפת עוקבים בדאגה אחרי מצבו, ובריאל מדריד שומרים אצבעות שכוכב העל יוכל לשוב במהרה, ולחזור להאיר את הבמה כפי שהוא יודע, הן בלבן של מדריד והן בכחול של המולדת.