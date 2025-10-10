הכוכב הדהימה בפנר, בארסה עצרה את ולנסיה

המחזור השלישי של היורוליג ננעל לו היום (שישי) עם ארבעה משחקים. תחילה הכוכב האדום בלגרד הפתיעה את פנרבחצ’ה עם 81:86 ענק, ואז סשה וזנקוב הוביל את אולימפיאקוס ל-67:86 על דובאי. בהמשך, ברצלונה הנחילה לוולנסיה הפסד ראשון, וז’לגיריס בעקבות זאת נותרה המושלמת היחידה עם 70:98 על באיירן מינכן.

פנרבחצ’ה – הכוכב האדום בלגרד 86:81

הפתעה בטורקיה. רק שתי קבוצות ערב המחזור החזיקו במאזן של אפס ניצחונות, הסרבים היו אחד מהם, ואחרי שפיטרו את יאניס ספרופולוס, הם הגיעו ללא מאמן לאלופת אירופה ויצאו עם ניצחון ענק כדי לצאת לדרך חדשה עם חיוך, כשעדיין אין מאמן אפילו על הקווים, וסשה אוברדוביץ’ צפוי להתמנות בהמשך השבוע.צ’ימו מונקה הוביל עם דאבל דאבל גדול של 20 נקודות ו-12 ריבאונדים, טייסון קרטר הוסיף 15. אצל המפסידה, אחרי שקלע 36 בשבוע שעבר, ווייד בולדווין נעצר על 8 בלבד, טאלן הורטון טאקר קלע ובונזי קולסון קלעו 19 נק’ כל אחד.

אולימפיאקוס – דובאי 67:86

אחרי ההפסד לריאל מדריד, היוונים שבו למסלול הניצחונות עם חגיגה מרשימה על הקבוצה החדשה ביורוליג בדרך למאזן של שני ניצחונות והפסד אחד. מעל כולם איך לא היה סשה וזנקוב שהבריק עם 25 נקודות ו-11 ריבאונדים, כשגם טיילר דורסי בלט אצל גאורגיס ברצוקאס עם 14 נקודות משלו. מנגד, הקבוצה מאסיה התחילה טוב את הבכורה במפעל עם ניצחון, אך רשמה כאן הפסד שני ברצף ובמאזן 2:1. פיליפ פטרושב בלט אצל המפסידה עם 14 נקודות.

ברצלונה – ולנסיה 102:108

אפשר לומר שהקטלונים התאוששו לחלוטין מההפסד להפועל במחזור הראשון, כשמאז הם ניצחו את ריאל מדריד, וכעת כפו הפסד ראשון העונה במפעל על היריבה המקומית. בארסה הפכה את המאזן שלה והוא כעת חיובי ו-1:2, כשקווין פאנטר הוביל עם 27 נקודות, ו-ולנסיה הפסידה לראשונה רגע לפני המפגש נגד הפועל תל אביב, המשחק הבא שלה. אומארי מור קלע 21 נקודות אצל המפסידה, וויל קלייבורן הוסיף 19 אצל המנצחת.

באיירן מינכן – ז’לגיריס 70:98

אחרי ההפסד של ולנסיה, יש קבוצה אחת שמושלמת לאחר שלושה מחזורים ביורוליג וקוראים לה ז’לגיריס. הליטאים חגגו בענק על הבווארים והורידו אותם למאזן שלילי של 2:1, כדי לעלות ל-0:3 ולהמשיך בפורמה האדירה. סילבן פרנסיסקו שוב היה מעל כולם עם 19 נקודות, אנדראס אובסט בלט בצד השני עם 15 נקודות משלו.