סימנו וי: ניצחונות למ.כ עוטף דרום ולמגדל העמק

שני משחקים נערכו היום (שישי) במסגרת מחזור הפתיחה בליגה לאומית בכדורסל, ובשניהם הושגו ניצחונות ביתיים. מ.כ עוטף דרום גברה על מכבי קרית גת, ומגדל העמק יזרעאל ניצחה את מ.ס צפת בקרב צפוני, רגע לפני שהליגה הבכירה תצא לה לדרך ביום חגיגי ביום ראשון.

מ.כ עוטף דרום - א.ס אשקלון/קרית גת 87:94

בעונה שעברה זה לקח כמה חודשים טובים, העונה מ.כ עוטף דרום רושמת ניצחון כבר במשחק הפתיחה. החבורה של ברק פלג הפגינה משחק הקרבה לצד משחק התקפי מרשים, ביחס למחזור הפתיחה, וידעה לשמור על הבית. המקומיים קיבלו 16 נקודות מריקי פאק כאשר עילאי שאול תרם 14 נקודות, 8 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. הביתיים שלטו למעשה לאורך כל המשחק כאשר כבר בפתיחתו החזיקו ביתרון קטן שגדל לקראת המחצית שהסתיימה ב-38:50. ברבע השלישי מייקל גרין ובן אונצ'ה לקחו פיקוד ושמרו את קרית גת המשחק. גם ברבע האחרון קיבלנו קרב צמוד כאשר האורחים פספסו מספר הזדמנויות בכדי להפוך את התוצאה. בצד השני ריקי פאק היה שם ויחד עם איתם כהן הניצחון של העוטף הובטח. המנצחת נהנתה מ-27 נקודות במתפרצות לצד 60 אחוז לשתי נקודות.

קלעו לעוטף דרום: ריקי פאק 26 נק', קינדל היל 16 נק', עילאי שאול (8 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 14 נק', עומרי שלך 13 נק', איתם כהן 8 נק', אוהד דקל ונבו זומרפלד 6 נק' כ"א, ים שפריר 5 נק'.

קלעו לקרית גת: מייקל גרין 23 נק', דיימון סטון 15 נק', מקסים רומנוב (11 ריבאונדים) 14 נק', בן אונצ'ה 12 נק', ניב בלול 7 נק', מאור נקרשביץ 6 נק', אלון דניאלי ועמית שדה 5 נק' כ"א.

ברק פלג (לילך וויס-רוזנברג)

הפועל מגדל העמק יזרעאל - מ.ס צפת 80:90

עוד ניצחון ביתי במסגרת מחזור הפתיחה. החבורה של מאורו ספאק ניצלה רבה שני נהדר אותו ניצחה 8:23 בכדי לסמן וי ביתי. דשון בורק וברנדון אדווארדס הובילו חמישה שחקנים בדאבל פיגרס עם 17 נקודות כל אחד. המנצחת גם נהנתה מ-12 שלשות ב-44 אחוזים. לאחר רבע ראשון בשליטת האורחים, החבורה מצפת התקשתה לייצר נקודות ברבע השני וירדה למחצית בפיגור 31:46. ברבע השלישי צפת הצליחה לצמצם עם טאז שרמן ושלשות של די ג'יי שארפ, 62:69 בלבד. ברבע האחרון צפת התקרבה עוד וכבר כפתה שוויון 77, אבל שלשה גדולה של דשון בורק ובהמשך נקודות מהקו של בורק, אלבר ויהל פלג הבטיחו ניצחון.

קלעו למגדל העמק: דדון בורק וברנדון אדווארדס 17 נק' כ"א, עידן אלבר 15 נק', יהל פלג 12 נק', אביב שמעוני 11 נק', טום סיגטי 5 נק', מקסים פוקסמן וניב למפרט 4 נק' כ"א, ניתאי רוזנברג 3 נק', אורי עובדיה 2 נק'.

קלעו לצפת: טאז שרמן 21 נק', ג'וש נזיקור 15 נק', דניאל קופרברג ודי ג'יי שארפ 11 נק' כ"א, רז מור 10 נק', יובל בר 7 נק', נועם אקריש 5 נק'.