יום שבת, 11.10.2025 שעה 15:54
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

באיגוד ההתעמלות העולמי אישרו: ישראל בחוץ

דרמה לפני אליפות העולם. ה-FIG הצהיר שאינדונזיה לא תפיק ויזות לנבחרת, ארטיום לא ישתתף: "מכירים באתגרי המארחת". האיגוד בארץ: "חציית קו אומללה"

|
יעל ארד וארטיום דולגופיאט (שחר גרוס)
יעל ארד וארטיום דולגופיאט (שחר גרוס)

לא ייאמן, אבל ה-FIG מאשר כי ארטיום דולגופיאט מחוץ לתחרות היוקרתית. איגוד ההתעמלות העולמי התייחס לראשונה להחלטת ממשלת אינדונזיה בהודעה שפרסם היום (שישי) ולמעשה הודיע כי נבחרת ישראל לא תוכל להשתתף באליפות העולם בהתעמלות מכשירים, כל זאת בגלל לכאורה האתגרים איתם מתמודדים המארגנים שלא ינפיקו ויזות לחברי נבחרת ישראל.

מהאיגוד העולמי נמסר בהצהרה פומבית כי הם מאשרים את הפרסומים על כך שישראל לא תוכל להשתתף בתחרות: "איגוד ההתעמלות העולמי מציין את החלטת ממשלת אינדונזיה שלא להנפיק ויזות למשלחת הישראלית הרשומה לאליפות העולם ה-53 בהתעמלות אמנותית של ה-FIG, שתתקיים בג'קרטה בין ה-19 ל-25 באוקטובר, ומכיר באתגרים עמם התמודדה המדינה המארחת בארגון אירוע זה. האיגוד העולמי מקווה כי תיווצר, בהקדם האפשרי, סביבה שבה ספורטאים ברחבי העולם יוכלו ליהנות מספורט בבטחה ובשקט נפשי".

בעקבות ההודעה, ארטיום דולגופיאט ושאר חמשת המתעמלים הישראלים לא יורשו להשתתף באליפות העולם. דולגופיאט, הספורטאי הישראלי הגדול בכל הזמנים ואחד מהטובים ביותר בעולם בתרגיל הקרקע, יישאר מחוץ לתחרות העולמית. כזכור, המתעמל הישראלי בן ה-28 זכה בתואר אלוף העולם ב-2023. כמו כן, הפך לאלוף האולימפי מטוקיו 2020 ולסגן האלוף האולימפי מפאריס 2024.

נבחרת הגברים בהתעמלות מכשירים (אסי ממן)נבחרת הגברים בהתעמלות מכשירים (אסי ממן)

באיגוד הישראלי זועמים על ההודעה שפרסם האיגוד העולמי, שלמעשה אישר כי לנבחרת לא יונפקו ויזות כך שלא תוכל להיכנס למדינה המוסלמית. כפי שפורסם ב-ONE, בישראל שלחו מכתב ודורשים מהאיגוד העולמי להתערב בנושא כדי לאפשר לנבחרת ישראל להשתתף באירוע כמו כל המדינות האחרות, בהתאם לאמנת הוועד האולימפי הבינלאומי - אחרת האיגוד יפנה להליכים משפטיים.

מאיגוד ההתעמלות בישראל נמסר: "היום נודע לנו באמצעות אתר איגוד ההתעמלות העולמי כי אין בכוונתם לצאת כנגד החלטת מדינת אינדונזיה שלא להכניס את חברי המשלחת מישראל ובכוונתם להמשיך עם קיום התחרות כמתוכנן (ללא משלחת ישראל). בכוונת איגוד ההתעמלות, הוועד האולימפי ומשרד הספורט הישראלי לתקוף את ההחלטה המקוממת הזו ולפנות לערכאות משפטיות על מנת להוציא צו מניעה לקיום התחרות ללא המשלחת הישראלית. מדובר בחציית קו, בהחלטה אומללה וחלשה וכזו שמהווה מדרון חלקלק בדרך להדרת ספורטאים ישראלים בהווה ובעתיד. אנו לא ניתן לכך יד וניאבק בכל אמצעי חוקי העומד לרשותנו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */