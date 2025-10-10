יום שבת, 11.10.2025 שעה 08:58
יאניס: בעוד יומיים תראו שנפגשתי עם ברצלונה

יעזוב את מילווקי? לא כל כך מהר. אנטטוקומפו השתמש בציניות כשנשאל על עתידו: "אל תאמינו לזה, כי אני הולך להופיע לאימון ולעשות מה שצריך לעשות"

יאניס אנטטוקומפו (IMAGO)
יאניס אנטטוקומפו (IMAGO)

בשבועות האחרונים השם של יאניס אנטטוקומפו נקשר שוב ושוב בשמועות על עזיבה אפשרית של מילווקי, בעיקר בעקבות דיווח של העיתונאי הבכיר שאמס צ’ראניה, שחשף התעניינות רצינית של ניו יורק בזוכה פעמיים בתואר ה־MVP של ה־NBA.

אחרי כל הספקולציות, הופיע יאניס בפני התקשורת, הסביר את עצמו והבהיר באירוניה לא מוסתרת שהוא נשאר בבאקס. דווקא שם, באמצע דבריו, צץ השם של ברצלונה. "אני כאן, ושום דבר אחר לא משנה. כנראה שבעוד יומיים־שלושה תראו כותרות שאני נפגשתי עם ברצלונה. או אולי עם פאריס, מי יודע? כן, אל תאמינו לזה, כי אני הולך להופיע לאימון ולעשות את מה שצריך לעשות", אמר הסנטר היווני בחיוך.

בכך השתמש אנטטוקומפו בציניות כדי להפריך את כל הדיווחים על עזיבתו הקרובה את מילווקי, כשהוא מציין את ברצלונה ופאריס כדוגמה לקבוצות שכביכול היו מעורבות בשמועות הללו, במיוחד על רקע השמועות על הקמת ליגה אירופית חדשה של ה־NBA.

יאניס אנטטוקומפו ודני אבדיה (IMAGO)יאניס אנטטוקומפו ודני אבדיה (IMAGO)

אבל מי יודע, אולי אחרי שיסיים את הקריירה שלו ב־NBA, יאניס יחליט לעשות "ריקוד אחרון" בברצלונה ולצטלם עם ז'ואן לאפורטה (או מי שיהיה נשיא המועדון אז). כך או כך, אנטטוקומפו מצטרף לרשימה ארוכה של סופרסטארים מליגת ה־NBA שהביעו עניין לשחק במדי ברצלונה או שקיימו קשר כלשהו עם המועדון.

"ברצלונה יכולה להיות מקום טוב": קווין דוראנט

האגדה, שכיום משחק ביוסטון, דיבר פעמיים בעבר על רצונו לטעום את החוויה האירופית דווקא בברצלונה. ב־2019 אמר דוראנט לתוכניתו של סרג' איבקה כי היה רוצה לסיים את הקריירה שלו במועדון הקטלוני, ובפברואר האחרון הודה בראיון כי ברצלונה "יכולה להיות מקום טוב" להתנסות ביורוליג, או בליגה האירופית של ה־NBA אם זו אכן תקום.

דוראנט (רויטרס)דוראנט (רויטרס)

שיחק בעבר בברצלונה: ויקטור וומבניאמה

הכוכב הצרפתי של סן אנטוניו, ויקטור וומבניאמה, אכן שיחק בברצלונה, גם אם לתקופה קצרה מאוד, בטורניר מיני קאפ 2018, כשהיה בן 14 בלבד. עם זאת, הוא החליט לעזוב כי לטענתו המועדון "לא דרש ממנו מספיק".

למרות זאת, כשנזכר באותה תקופה בראיון בשנת 2024, דיבר עליו רק בחיוב: "בראש ובראשונה, ברצלונה היא אחת הערים האהובות עליי. מבחינת כדורסל, אני זוכר את זה מצוין, זה היה מזמן, אבל נשארו לי זיכרונות נהדרים. שיחקתי עם ילדים מדהימים, כולם מוכשרים מאוד. הייתה אווירה נהדרת", סיפר כוכב הספרס.

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

"ברצלונה נרדמה – והג'וקר ברח": ניקולה יוקיץ'

ה־MVP שלוש פעמים ברציפות, שלדעת רבים הוא השחקן הטוב בעולם כיום, היה קרוב לשחק בברצלונה, ומי יודע, אולי אם העסקה הייתה נסגרת, הוא היה מתחרה גם על תואר היורוליג.

ב־2014 שלחה ברצלונה נציגים לסרביה כדי לצפות ביוקיץ' משחק במדי מגה ויזורה בלגרד, אך הופעה חלשה במיוחד שלו באותו ערב גרמה למועדון להסס. “זה היה מזמן, היה לי משחק גרוע, למעשה הגרוע ביותר בקריירה שלי", סיפר יוקיץ' ב־2023. "ואז, לפי מה שסיפרו לי, בברצלונה החליטו לחכות עוד קצת. ובדיוק אז הופיעו דנבר... ועכשיו אני כאן". כך, מברצלונה ועד מילווקי, שמו של יאניס אנטטוקומפו נקשר שוב עם אחד המועדונים הגדולים בעולם, גם אם הפעם, רק בהומור.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' (IMAGO)
