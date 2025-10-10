מכתב התגובה של איגוד ההתעמלות הישראלי

איגוד ההתעמלות הישראלי פנה היום (שישי) במכתב רשמי ליו"ר האיגוד העולמי, מורינארי ווטאנבה, בדרישה לקבל הבהרות בנוגע להשתתפותה של הנבחרת הישראלית באליפות העולם בהתעמלות מכשירים שתתקיים באינדונזיה - לאחר שהמארגנים הודיעו באופן חד צדדי כי לא יאשרו למתעמלים הישראלים להיכנס למדינה כך שהם לא ייקחו חלק באירוע היוקרתי.

בעקבות מסיבת העיתונאים של איגוד ההתעמלות האינדונזי שהודיע הבוקר רשמית כי ישראל לא תשתתף בתחרות, וזאת לכאורה בגיבוי של האיגוד העולמי - הנהלת איגוד ההתעמלות בישראל התכנסה לדיון חירום. במהלך הישיבה, נודע לחברי ההנהלה כי שמה של מדינת ישראל הוסר מרשימת המדינות המשתתפות באירוע. בסיום הישיבה, הוחלט לנקוט בצעדים נגד המארגנים, כך שההנהלה מינתה את עו"ד דליה בושינסקי על מנת שתפעל משפטית בנושא, והיא תעשה זאת ביחד עם עו"ד גיל עטר מהוועד האולימפי בישראל.

עו"ד דליה בושינסקי שיגרה מכתב בהול לאיגוד העולמי, בו כתבה: "האיגוד הישראלי מודאג מאוד בנוגע להשתתפות ספורטאיו הישראלים באליפות העולם בג'קרטה שבאינדונזיה, שתיפתח ב-19 באוקטובר. על פי דיווחים שונים בתקשורת הבינלאומית, לאיגוד הישראלי נודע כי הרשויות באינדונזיה ימנעו מהמשלחת הישראלית להשתתף באליפות העולם הקרובה ללא כל תירוץ או בסיס חוקי. בנוסף, נודע לנו הבוקר כי אתר האינטרנט הרשמי של התחרות אינו כולל את ישראל בין המדינות המשתתפות".

ארטיום דולגופיאט (רדאד ג'בארה)

באיגוד הישראלי תקפו: "כידוע לכם, פעולה כזו - אם תתרחש - מהווה אפליה ברורה, ולכן היא סותרת את האמנה האולימפית, שקובעת תחת פרק עקרונות יסוד (!) של האולימפיזם כי לא תהיה אפליה מכל סוג שהוא, כגון גזע, צבע, מין, נטייה מינית, שפה, דת, דעה פוליטית או אחרת, מוצא לאומי או חברתי, רכוש, לידה או מעמד אחר. כמו כן, האחריות לקיום תחרות בה משתתפים כל החברים מוטלת על האיגוד עולמי ולא על העיר המארחת או פקידי הממשלה שלה".

עו"ד בושינסקי הוסיפה במכתב כי "נבחרת ישראל היא, בענווה, אחת מהטובות בעולם וכוללת את אלוף העולם לשנת 2023 וזוכה מדליית הכסף באולימפיאדת פאריס 2024 (ארטיום דולגופיאט, א.מ). לאור כל האמור לעיל, אנו מבקשים שתודיעו לנו באופן רשמי, ומיידי, כי משלחת איגוד ההתעמלות הישראלי תשתתף בתחרות. לחלופין, אנו מצפים שתודיעו לנו כי אם המארח יסרב לכלול את משלחת ישראל, התחרות תבוטל לחלוטין, או תועבר למדינה מארחת חלופית שתאפשר לכל חברי האיגוד העולמי להשתתף בה".

בישראל הבהירו בפנייתם ליו"ר האיגוד העולמי, מורינארי ווטאנבה, כי הם שוקלים לנקוט צעדים משפטיים, אם ישראל אכן לא תוכל לקחת חלק בתחרות היוקרתית. כלומר, ייתכן כי תיעשה פנייה ל-CAS על מנת לעצור את התחרות, אם האיגוד העולמי לא יתנגד להדרת הישראלים מאליפות העולם.