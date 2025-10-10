אוהדי הפועל ירושלים מחו באימון על היכולת

הרוחות סוערות בהפועל ירושלים, כשלאימון הקבוצה הגיעו כ-150-200 אוהדים במתחם האימונים של הקבוצה והביעו את מורת רוחם ממצב במועדון והתוצאות מתחילת העונה. כזכור, הירושלמים נמצאים במקום האחרון בטבלה וללא אף נקודה אחרי שישה מחזורים.

במגרש תלו האוהדים שלטים: ״זיו ושי לא לעולם חוסן״, ״שנת המאה, אפס נקודות, אפס מחויבות, אפס כדורגל, תתביישו״.

ארגון האוהדים בריגדה שהגיע לאימון שרק בוז לשחקנים, וגם כשהשחקנים התקרבו ליציע להקשיב לאוהדים הם שמעו בעיקר השמצות ותלונות על חוסר מחויבות: ״ככה זה לא יכול להימשך, לא נשלים עם המצב״ אמרו האוהדים.

אוהדי הפועל ירושלים. לא מרוצים מהמצב (אורן בן חקון)

האוהדים קיללו את השחקנים והצוות במקצועי ובסוף האימון גם אמרו לשחקנים בפנים את מה שהם חושבים עליהם ולא עשו להם הנחות.

בהפועל אומרים: ״מבינים את הכעס של האוהדים, המצב רגיש והם מודאגים, אבל הם בסוף יהיו אלה שגם ירימו את השחקנים כשי למאת מהמצב שלנו״