ההצהרה של ויניסיוס עקב פרשת האהבה החדשה

אלו לא ימים פשוטים עבור ויניסיוס. שחקנה של ריאל מדריד לא מציג את היכולת הטובה ביותר שלו בפתיחת העונה, אף על פי שכבש לאחרונה צמד מול ויאריאל. בספרד כי פרצה שריפה בביתו שבשכונת היוקרה "לה מוראלחה", ככל הנראה בעקבות תקלה חשמלית. בנוסף לכך, הוא נאלץ לפרסם הודעה רשמית עקב פרשת אהבה בה היה מעורב.

השחקן, השוהה כעת באימוני נבחרת ברזיל, שיתף באינסטגרם הודעה בה התנצל בפומבי בפני ורג'יניה פונסקה, יוצרת תוכן ומנחת טלוויזיה, עמה נפגש בחודש האחרון. לפי מקורביה של פונסקה, שהייתה בעבר נשואה לאמן ז'ה פליפה, היא אף טסה למדריד כדי לצפות במשחק של ויניסיוס מול קבוצתו של מרסלינו באצטדיון סנטיאגו ברנבאו. "הם רק התחילו להכיר", אמרו המקורבים, "זה לא היה קשר זוגי רגיל".

אלא שהשמחה לא נמשכה זמן רב. פונסקה הפסיקה לעקוב אחר ויניסיוס ברשתות החברתיות, לאחר שנחשפו לכאורה צילומי מסך של שיחות שקיים עם דוגמניות שונות. בעקבות הסערה התקשורתית בברזיל, ויניסיוס נאלץ להסביר מה בדיוק קרה.

הפסגה לבנה! ויניסיוס מראה מי בעל הבית

"אני לא מתבייש להודות שהתנהלתי בחוסר זהירות, שלא הגבתי בדרך הנכונה, ושאכזבתי אותה", פתח ויניסיוס את דבריו. "כולנו עוברים רגעים שמובילים אותנו לחשוב ולהתבגר", המשיך. "לאחרונה חוויתי סיטואציה שגרמה לי להרהר ולהבין שגיליתי בעצמי התנהגויות שלא מייצגות את מי שאני רוצה להיות או את סוג הקשרים שאני רוצה לבנות".

למרות הכל, כוכב ריאל מדריד מודה כי "ורג'יניה היא אישה מדהימה, אם למופת, ואדם שאני רוחש לו חיבה והערכה עצומה. מאז שהכרנו, היא הגיעה למדריד שלוש פעמים כדי לראות אותי, עזבה את שגרת חייה, את התחייבויותיה ואת משפחתה רק כדי להיות לצידי. הכרתי אם נפלאה ושותפה יוצאת דופן".

הסטורי של ויניסיוס (צילום מסך)

הברזילאי הביע חרטה על התנהגותו כלפיה, ולא היסס "אני מתנצל בפומבי, מכל הלב, כי הבנתי שמערכת יחסים אמיתית קיימת רק כשיש בה כבוד, אמון ושקיפות. המטרה עכשיו היא להתחיל הכול מחדש, בלי שקרים, בלי מריבות, בלי מסכות. עם הרבה אהבה, חום וכבוד".