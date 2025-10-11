מריאל מדריד לגירושים משחקנית סרטי מבוגרים

אומרים שאחד הדברים החשובים ביותר בהחתמות של ריאל מדריד הוא ללבוש חליפה בהצגה הרשמית. זהו תנאי בסיסי, ובנוסף יש להיראות טוב, כי השחקנים משתתפים בעשרות קמפיינים פרסומיים. בקצרה, כדי ללבוש את החולצה הלבנה, פלורנטינו פרס מחפש שחקנים שלא רק טובים על המגרש, אלא גם מתאימים מבחינת מראה לתדמית האלגנטית של נותנת החסות, לואי ויטון. תומאס גרבסן (נולד ב־1976 בעיר ויילה, דנמרק) אכן הופיע בחליפה ביום הצגתו, גם אם השילוב בין החולצה לעניבה לא החמיא לו במיוחד.

עם שאר כללי הטקס של ריאל מדריד הוא הסתדר פחות. "המפלצת", או "שרק של הגלאקטיקוס", היה בדיוק זה, דמות מצוירת, היסטרית, בלתי צפויה, שהצליחה להותיר חותם ייחודי בהיסטוריה של המועדון. דריבל בלתי נשכח שביצע ב־2006 בברנבאו מול סביליה הפך אותו לאגדה. הוא ניסה לעבור שחקן, מעד, הברך שלו פגעה בדשא והוא כמעט קרע רצועה, אך יצא ללא פגע מהדריבל הבלתי ניתן לחיקוי.

זה היה רק רגע אחד בקריירה קצרה שלו במדריד: הגיע בינואר 2005, ועזב לסלטיק באוגוסט 2006. ריאל שילמה לאברטון קצת יותר מארבעה מיליון אירו, ומכרה אותו תמורת שניים. בזמן הזה הספיק לכבוש שער אחד, לקבל 20 כרטיסים צהובים ואדום אחד, שיכולים היו להיות יותר. הוא היה קשוח בתיקולים, גם מול חבריו לאימונים. תשאלו את רונאלדו נזאריו, שאיבד שן בגללו. רוביניו חווה ממנו יחס אפילו יותר גרוע.

תומאס גרבסן, רונאלדו ושחקני ריאל (IMAGO)

המריבה עם רוביניו

זה קרה במחנה האימונים באוסטריה. פביו קאפלו התרשם מהאינטנסיביות באימונים, אך העניינים חרגו מהגבול. רוביניו ניסה מהלך טכני, וגרבסן הגיב בבעיטה גסה. הברזילאי, שגם לו היו יצרים סוערים, רץ אליו והכה אותו באגרוף. גרבסן, כמו לוחם MMA, התייצב לקרב, עד שסרחיו ראמוס, בקהאם וראול הפרידו ביניהם.

“קאפלו לא יכול היה לעשות דבר מלבד להרחיק את שניהם מהאימון. גרבסן, עקשן כהרגלו, לא השתנה. הוא היה טיפוס שהסתובב בחדר האוכל עם סכין כמו פסיכופת, ומשך לחבריו למגרש באיברים אינטימיים, כפי שנראה בתמונה ויראלית ממחנה האימונים של ויילה”, נכתב עליו בספרד. באברטון, לעומת זאת, הוא הפך לדמות פולחנית וזכה לכינוי "Mad Dog". שם נהג בניסאן מיקרה, אחרי שמכר את כל רכבי היוקרה שלו, כי הוא תמיד חי בקצוות.

הגזים של קאפלו

"חייב לציין, הוא אהב זיקוקים. לא מבין למה", סיפר לימים חברו לאברטון ג'יימס מקפאדן. "פעם זרק רקטה ענקית מהחלון של חדר ההלבשה. פעם אחרת זרק נפץ על אחד הפיזיותרפיסטים. הכול היה בצחוק, לא מתוך רוע". האופי שלו התאים יותר לאנגליה מאשר לספרד. ריאל מדריד רכשה אותו מתוך ייאוש, כשהייתה צריכה קשר אחורי, אך קאפלו מעולם לא הבין אותו. באחת השיחות ביניהם גרבסן הרשה לעצמו לגהק בקול כזה שנשמע בכל העיר. כשהמאמן שאל למה, הוא רק ענה: "אל תעשה את זה שוב, בסדר?"

תומאס גרבסן (IMAGO)

בסוף המאמן סימן עליו וי כ"מקרה אבוד". גרבסן המשיך לנסות "ללמד" את זידאן, ראמוס וגוטי איך לשחק, תוך כדי צעקות פקודות על המגרש. עם השנים, הוא דווקא שמר על קשר חם עם חלקם, בעיקר כי כולם ידעו שבלב הוא היה דמות חביבה.

החיים אחרי הפרישה

הוא פרש בגיל 32 והקדיש את חייו לתשוקתו הגדולה, פוקר. שם הפסיד לא מעט כסף. כלי תקשורת אנגליים חשפו כי צבר השקעות של 110 מיליון דולר ועבר לגור בלאס וגאס, שם היה שכן של אנדרה אגאסי, סטפי גראף וניקולס קייג'.

את כל זה סיפר בספר הביוגרפי שלו, "Mad Dog Gravesen", שבו נכתב גם על אהבתו הראשונה, כריסטופר סוויני, שלדבריה לא העז לבקש ממנה את מספר הטלפון שלו. בהמשך, בזמן חופשה במיאמי, הכיר את החשפנית ושחקנית הפורנו קירה אגרס, כשעוד שיחק כדורגל. הוא התגאה בפני חבריו: "תחפשו אותה בגוגל, יש המון תמונות".

אגרס התפרסמה קודם בקליפים של אנריקה איגלסיאס ובהמשך השתתפה בגרסה הדנית של "האח הגדול". הקשר ביניהם הסתיים, וכיום גרבסן חי בלאס וגאס עם הדוגמנית הצ’כית קמילה פרסה. שם הוא מתפרנס מהשקעותיו ומניסיון נוסף להצליח בשולחנות הפוקר. האופי לא השתנה, רק שהקלפים עכשיו מוסתרים יותר. אבל יש ידיים שאי אפשר למחוק.