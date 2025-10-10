יום שבת, 11.10.2025 שעה 15:53
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

שנה שלישית ברציפות: מרוץ הסרגל התקיים בעפולה

בסימן לזכר נופלי וגיבורי מלחמות חרבות ברזל ויישובי עוטף עזה, 2,700 רצו במגוון מקצים בצפון. צ'מטאי סלפטר ומאור טיורי בין הזוכים. הרשימה בפנים

|
מרוץ winner הסרגל יוצא לדרך (טרי פלוס)
מרוץ winner הסרגל יוצא לדרך (טרי פלוס)

מרוץ Winner הסרגל התקיים הבוקר בעפולה, כשהוא נערך שנה שלישית ועמד בסימן לזכר נופלי וגיבורי מלחמות חרבות ברזל, ויישובי עוטף ישראל.

המרוץ, שהתקיים כולל מקצים של חצי מרתון, 10 קילומטר, 5 ק”מ, 2 ק”מ, כאשר השתתפו כ-2,700 רצים. כזכור, המרוץ הראשון נערך לפני שנתיים ב-6 באוקטובר, יום לפני שפקד האסון את ישראל. לאור הסמיכות של המרוץ הראשון לשבת השחורה ולמלחמה שפרצה, הוחלט כבר בשנה שעברה שהמרוץ יעמוד תמיד בסימן הנצחתם של חללי מלחמת חרבות ברזל.

רשימת זוכים (כללי):

חצי מרתון גברים: איימרו עלמיה
חצי מרתון נשים: לונה צמטאי סלפטר
10 ק"מ גברים: מוצה זמאנו
10 ק"מ נשים: מאור טיורי
5 ק"מ גברים: אביב ליעם
5 ק"מ נשים: נעמי בן דוד
2 ק”מ גברים: סרגיי ליוביטוב
2 ק”מ נשים : ים אלעזרי

יזם האירוע, רונן תמים: “אני נרגש מאד לקיים מרוץ מקצועי ולהוקיר את זכר הנופלים והגיבורים של מלחמת חרבות ברזל ובמיוחד עם קבלת הבשורה על שחרור החטופים- הכל בזכות הגיבורים שלנו. כאן זה המקום להודות לעיריית עפולה, למועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית הגלבוע, לרן רחמני ולעוד רבים וטובים שהודות להם האירוע התקיים”.

אבי אלקבץ, ראש העיר עפולה שהשתתף במרוץ במקצה ה-10 ק"מ  הוסיף: “חוויה נהדרת ומרגשת. שילוב של הצדעה והוקרה לחללי צה"ל הגיבורים שהודות להם אנו כאן, וכמובן התרגשות גדולה לקראת שחרור חטופינו. אני מברך את רונן תמים, הרשויות השותפות, התורמים הנדיבים וכל מי ששותף להפקת המרוץ החשוב הזה שמתקיים מידי שנה בעפולה”. 

שלומית שיחור רייכמן, ראשת מועצה אזורית עמק יזרעאל הוסיפה: “מרוץ הסרגל הוא הרבה מעבר לאירוע ספורטיבי. זהו מפגש קהילתי־אזורי שמחבר בין א.נשים, זיכרון והנצחה, כוח רצון ותקווה. בעמק יזרעאל אנו רואים חשיבות עצומה בשותפות עם הערים והמועצות השכנות, ובחיבור בין חוסן קהילתי לפעילות גופנית שמעניקה השראה לכולנו. נמשיך לרוץ יחד – למען החיים, למען הערבות ההדדית, ולמען זכר יקירינו”.

דני עטר, ראש מועצה אזורית הגלבוע: “מרוץ הסרגל הפך למסורת של ספורט, קהילה והנצחה ומתקיים ביום מרגש ומלא ציפיות לשובם של כל החטופים. עבורנו בגלבוע זו זכות לקחת חלק ביוזמה שמחברת בין מצוינות ספורטיבית לערכים של סולידריות חברתית וזכרון. אירוע זה מסמל את הרוח הישראלית- שילוב של כח , עמידה איתנה ותקווה לעתיד טוב ובטוח יותר. תודה מעומק הלב למארגנים ולשותפים על ההובלה, ההשקעה והמסירות הרבה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */