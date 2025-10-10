שנה שלישית ברציפות: מרוץ הסרגל התקיים בעפולה

מרוץ Winner הסרגל התקיים הבוקר בעפולה, כשהוא נערך שנה שלישית ועמד בסימן לזכר נופלי וגיבורי מלחמות חרבות ברזל, ויישובי עוטף ישראל.

המרוץ, שהתקיים כולל מקצים של חצי מרתון, 10 קילומטר, 5 ק”מ, 2 ק”מ, כאשר השתתפו כ-2,700 רצים. כזכור, המרוץ הראשון נערך לפני שנתיים ב-6 באוקטובר, יום לפני שפקד האסון את ישראל. לאור הסמיכות של המרוץ הראשון לשבת השחורה ולמלחמה שפרצה, הוחלט כבר בשנה שעברה שהמרוץ יעמוד תמיד בסימן הנצחתם של חללי מלחמת חרבות ברזל.

רשימת זוכים (כללי):

חצי מרתון גברים: איימרו עלמיה

חצי מרתון נשים: לונה צמטאי סלפטר

10 ק"מ גברים: מוצה זמאנו

10 ק"מ נשים: מאור טיורי

5 ק"מ גברים: אביב ליעם

5 ק"מ נשים: נעמי בן דוד

2 ק”מ גברים: סרגיי ליוביטוב

2 ק”מ נשים : ים אלעזרי

יזם האירוע, רונן תמים: “אני נרגש מאד לקיים מרוץ מקצועי ולהוקיר את זכר הנופלים והגיבורים של מלחמת חרבות ברזל ובמיוחד עם קבלת הבשורה על שחרור החטופים- הכל בזכות הגיבורים שלנו. כאן זה המקום להודות לעיריית עפולה, למועצה אזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית הגלבוע, לרן רחמני ולעוד רבים וטובים שהודות להם האירוע התקיים”.

אבי אלקבץ, ראש העיר עפולה שהשתתף במרוץ במקצה ה-10 ק"מ הוסיף: “חוויה נהדרת ומרגשת. שילוב של הצדעה והוקרה לחללי צה"ל הגיבורים שהודות להם אנו כאן, וכמובן התרגשות גדולה לקראת שחרור חטופינו. אני מברך את רונן תמים, הרשויות השותפות, התורמים הנדיבים וכל מי ששותף להפקת המרוץ החשוב הזה שמתקיים מידי שנה בעפולה”.

שלומית שיחור רייכמן, ראשת מועצה אזורית עמק יזרעאל הוסיפה: “מרוץ הסרגל הוא הרבה מעבר לאירוע ספורטיבי. זהו מפגש קהילתי־אזורי שמחבר בין א.נשים, זיכרון והנצחה, כוח רצון ותקווה. בעמק יזרעאל אנו רואים חשיבות עצומה בשותפות עם הערים והמועצות השכנות, ובחיבור בין חוסן קהילתי לפעילות גופנית שמעניקה השראה לכולנו. נמשיך לרוץ יחד – למען החיים, למען הערבות ההדדית, ולמען זכר יקירינו”.

דני עטר, ראש מועצה אזורית הגלבוע: “מרוץ הסרגל הפך למסורת של ספורט, קהילה והנצחה ומתקיים ביום מרגש ומלא ציפיות לשובם של כל החטופים. עבורנו בגלבוע זו זכות לקחת חלק ביוזמה שמחברת בין מצוינות ספורטיבית לערכים של סולידריות חברתית וזכרון. אירוע זה מסמל את הרוח הישראלית- שילוב של כח , עמידה איתנה ותקווה לעתיד טוב ובטוח יותר. תודה מעומק הלב למארגנים ולשותפים על ההובלה, ההשקעה והמסירות הרבה”.