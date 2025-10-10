יום שישי, 10.10.2025 שעה 09:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

דראפיץ' הגיע למתחם האימונים של בני ריינה

למרות הסיכום עם אדהם האדיה, מאמן הקבוצה עדיין לא הגיע להסכם עם סעיד בסול על גובה הפיצויים, אך לאור הסיטואציה לא אושר לו להעביר את האימון

|
סלובודאן דראפיץ' (עמרי שטיין)
סלובודאן דראפיץ' (עמרי שטיין)

בני ריינה אמנם כבר סגרה עם האדם האדיה על כך שהוא יהיה מאמן בני ריינה החל מהשבוע הבא, אבל לפחות בשלב זה, אין עדיין הסכמה בין סלובודאן דראפיץ' לבעלי הקבוצה, סעיד בסול, על גובה הפיצוי שהמאמן צריך לקבל. נראה שהמשא ומתן בין הצדדים נמצא במבוי סתום עד אשר בסול יחזור מחו"ל בתחילת השבוע הבא וינסה להסדיר את הנושא.

דראפיץ' שמתוקף ההסכם שלו בבקרה מחויב להתייצב לאימונים, מודע לכל ההתרחשויות סביבו ולא לוקח סיכונים מיותרים ולכן החליט כן להגיע לאימון. בגלל הסיטואציה המביכה, נאמר לטענת אנשיו של דראפיץ', שהוא אינו יכול להעביר את האימון ובעקבות כך עזב את המקום.

דראפיץ' לא ממהר להסכים ולוותר על חלק משכרו ודורש לפחות חמש משכורות פיצוי בזמן שבריינה מוכנים לשלם לו פיצוי בגובה של משכורת אחת. הקבוצה עצמה זקוקה לשקט תעשייתי ורק יכולה להודות שיש פגרת נבחרת ועד לשבוע הבא ניתן יהיה להסדיר את נושא המאמן אחרי שדראפיץ' יחתום על גמר חשבון ברגע שהצדדים יגיעו להבנות.

סעיד בסול. כשיחזור מחו"ל ינסה להגיע להסדר עם דראפיץסעיד בסול. כשיחזור מחו"ל ינסה להגיע להסדר עם דראפיץ' (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */