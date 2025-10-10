דראפיץ' הגיע למתחם האימונים של בני ריינה

בני ריינה אמנם כבר סגרה עם האדם האדיה על כך שהוא יהיה מאמן בני ריינה החל מהשבוע הבא, אבל לפחות בשלב זה, אין עדיין הסכמה בין סלובודאן דראפיץ' לבעלי הקבוצה, סעיד בסול, על גובה הפיצוי שהמאמן צריך לקבל. נראה שהמשא ומתן בין הצדדים נמצא במבוי סתום עד אשר בסול יחזור מחו"ל בתחילת השבוע הבא וינסה להסדיר את הנושא.

דראפיץ' שמתוקף ההסכם שלו בבקרה מחויב להתייצב לאימונים, מודע לכל ההתרחשויות סביבו ולא לוקח סיכונים מיותרים ולכן החליט כן להגיע לאימון. בגלל הסיטואציה המביכה, נאמר לטענת אנשיו של דראפיץ', שהוא אינו יכול להעביר את האימון ובעקבות כך עזב את המקום.

דראפיץ' לא ממהר להסכים ולוותר על חלק משכרו ודורש לפחות חמש משכורות פיצוי בזמן שבריינה מוכנים לשלם לו פיצוי בגובה של משכורת אחת. הקבוצה עצמה זקוקה לשקט תעשייתי ורק יכולה להודות שיש פגרת נבחרת ועד לשבוע הבא ניתן יהיה להסדיר את נושא המאמן אחרי שדראפיץ' יחתום על גמר חשבון ברגע שהצדדים יגיעו להבנות.