יום ראשון, 18.01.2026 שעה 01:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
622110-263831עירוני ר"ג
482139-221531הפועל ראשל"צ
471822-209629מכבי בנות אשדוד
462213-223931 מכבי כרמיאל בית הכרם
462401-236031אליצור חולון
432129-214531הפועל לב י-ם
422298-209230בנות פ"ת
392016-198926אליצור רמלה
382157-206529מכבי חיפה
332635-208131הפועל ב"ש/דימונה

אשדוד ניצחה את ירושלים, ראשל"צ שמרה על הבית

המחזור השני בליגה שוחק על רקע הבשורות המשמחות על השבת החטופים הביתה. האלופה השיגה 67:72, הקבוצה מעיר היין רשמה 70:74 על מכבי חיפה. ר"ג ניצחה

|
שלט החטופים במשחק בין אשדוד לירושלים (אביחי פאר)
שלט החטופים במשחק בין אשדוד לירושלים (אביחי פאר)

המחזור השני בליגת הנשים התקיים הערב (חמישי) ובכל המגרשים, שחקניות הקבוצות הניפו שלטים המביעים את ההתרגשות מהשלמת העסקה: “כמה טוב שאתם באים הביתה! אתכם פה סוף סוף משחק ביתי ירגיש כמו בית”, כמו כן - הקהל שנכח במגרשים כיבד את המעמד במחיאות כפיים רמות.

בין היתר, מכבי אשדוד ניצחה 67:72 את הפועל ירושלים, מכבי עירוני רמת גן ניצחה 66:84 את בנות פתח תקווה, הפועל ראשון לציון רשמה 70:74 על מכבי חיפה, אליצור חולון גברה 65:70 על אליצור רמלה.

מכבי אשדוד – הפועל ירושלים 67:72

שני הרבעים הראשונים הסתיימו כל אחד ביתרון של שבע נקודות לטובת אשדוד ולמעשה זה מה שהכריע את המשחק, כשגם 7:17 לטובת האורחת ברבע השלישי, לא הצליח להפוך את התוצאה.

קלעו לאשדוד: דור סער 20 נקודות ו-6 אסיסטים, קסניה מלשקה (11 ריבאונדים) וסטפני וואטס 10 נק’ כל אחת, מיליצה יובנוביץ 9 נקודות, סטאשה קרי (8 ריבאונדים) והדר חדד 8 נקודות כ”א, מאיה זילברשלג 7 נקודות.

קלעו לירושלים: דיאישה פר 23 נקודות ו-5 ריב’, זיומארה מוריסון 14 נקודות ו-6 ריב’, סוואנה ולקינסון (12 ריבאונדים) 13 נקודות, אניה פוקס רובטין 9 נקודות, ג׳וי אוסיגוואי 5 נקודות, נטע מישר 3 נקודות.

מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)
מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)
מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)
מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)
מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)
מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)מכבי אשדוד נגד הפועל ירושלים (אלי פאר)

בנות פתח תקווה – מכבי עירוני רמת גן 84:66

מכבי רמת גן עם מחצית שניה יוצאת מן הכלל שבה ניצחה ב-20 הפרש את פתח תקווה. וכאמור ניצחון מרשים ב-18 נקודות.

הפועל ראשון לציון – מכבי חיפה 70:74

בירידה להפסקה יתרון נקודה לראשון לציון, 34:35. ובמחצית השנייה מכבי חיפה לא הצליחה להפוך את הקערה על פיה, כשהמארחת הגדילה את ההפרש לארבע והשיגה ניצחון.  

קלעו לראשון לציון: קריסטין וויליאמס 26 נקודות ו-5 ריבאונדים, דייזי ריי יאנג 16 נקודות ו-15 ריב’, עדן ציפל 11 נק’, 6 ריב’ ו-6 אסיסטים, אנסטסיה בולדירבה 10 נק’ ו-8 ריב’, יערה יצחקי 6 נק’, ג’וליה ניילקנה 5 נק’.

קלעו לחיפה: שייאן סלרס 29 נק’, 7 ריב’ ו-6 אס’, נעמה הלוי 15 נק’, בטי מונונגה 10 נק’ ו-13 ריב’, , נור כיוף 9 נקודות, מיקה ינאי 3 נקודות, כריסטינה היגינס ואמליה רמביסווסקה 2 נקודות כל אחת.

אליצור חולון – אליצור רמלה 65:70

אליצור חולון עם עבודת הגנה נהדרת במחצית השנייה לא אפשרה לרמלאיות לעבור את 13 הנקודות בכל רבע וזה אחד המפתחות המשמעותיים בדרך לניצחונה.

קלעו לחולון: אליס ברון 17 נקודות ו-9 ריבאונדים, קרלי ליטלפילד 15 נק’, אומו דיאלו 14 נק’, מעיין כהן 11 נק’, שקיילה ג’וזף 8 נק’ ו-10 ריב’, איילה אורן 3 נק’ ומיה הולישנגד 2 נק’.

קלעו לרמלה: צ’לסי נלסון 20 נק’ ו-6 ריב’, מיקיה הריגן 17 נק’ ו-8 ריב’, קירה למברט 10 נק’ ו-5 ריב’, עדן רוטברג 7 נקודות, מאי רווח 5 נקודות, שרדינה גרין 4 נקודות, מיקה ביתן 2 נקודות.

