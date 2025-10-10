אשדוד ניצחה את ירושלים, ראשל"צ שמרה על הבית

המחזור השני בליגת הנשים התקיים הערב (חמישי) ובכל המגרשים, שחקניות הקבוצות הניפו שלטים המביעים את ההתרגשות מהשלמת העסקה: “כמה טוב שאתם באים הביתה! אתכם פה סוף סוף משחק ביתי ירגיש כמו בית”, כמו כן - הקהל שנכח במגרשים כיבד את המעמד במחיאות כפיים רמות.
בין היתר, מכבי אשדוד ניצחה 67:72 את הפועל ירושלים, מכבי עירוני רמת גן ניצחה 66:84 את בנות פתח תקווה, הפועל ראשון לציון רשמה 70:74 על מכבי חיפה, אליצור חולון גברה 65:70 על אליצור רמלה.
מכבי אשדוד – הפועל ירושלים 67:72
שני הרבעים הראשונים הסתיימו כל אחד ביתרון של שבע נקודות לטובת אשדוד ולמעשה זה מה שהכריע את המשחק, כשגם 7:17 לטובת האורחת ברבע השלישי, לא הצליח להפוך את התוצאה.
קלעו לאשדוד: דור סער 20 נקודות ו-6 אסיסטים, קסניה מלשקה (11 ריבאונדים) וסטפני וואטס 10 נק’ כל אחת, מיליצה יובנוביץ 9 נקודות, סטאשה קרי (8 ריבאונדים) והדר חדד 8 נקודות כ”א, מאיה זילברשלג 7 נקודות.
קלעו לירושלים: דיאישה פר 23 נקודות ו-5 ריב’, זיומארה מוריסון 14 נקודות ו-6 ריב’, סוואנה ולקינסון (12 ריבאונדים) 13 נקודות, אניה פוקס רובטין 9 נקודות, ג׳וי אוסיגוואי 5 נקודות, נטע מישר 3 נקודות.
בנות פתח תקווה – מכבי עירוני רמת גן 84:66
מכבי רמת גן עם מחצית שניה יוצאת מן הכלל שבה ניצחה ב-20 הפרש את פתח תקווה. וכאמור ניצחון מרשים ב-18 נקודות.
הפועל ראשון לציון – מכבי חיפה 70:74
בירידה להפסקה יתרון נקודה לראשון לציון, 34:35. ובמחצית השנייה מכבי חיפה לא הצליחה להפוך את הקערה על פיה, כשהמארחת הגדילה את ההפרש לארבע והשיגה ניצחון.
קלעו לראשון לציון: קריסטין וויליאמס 26 נקודות ו-5 ריבאונדים, דייזי ריי יאנג 16 נקודות ו-15 ריב’, עדן ציפל 11 נק’, 6 ריב’ ו-6 אסיסטים, אנסטסיה בולדירבה 10 נק’ ו-8 ריב’, יערה יצחקי 6 נק’, ג’וליה ניילקנה 5 נק’.
קלעו לחיפה: שייאן סלרס 29 נק’, 7 ריב’ ו-6 אס’, נעמה הלוי 15 נק’, בטי מונונגה 10 נק’ ו-13 ריב’, , נור כיוף 9 נקודות, מיקה ינאי 3 נקודות, כריסטינה היגינס ואמליה רמביסווסקה 2 נקודות כל אחת.
אליצור חולון – אליצור רמלה 65:70
אליצור חולון עם עבודת הגנה נהדרת במחצית השנייה לא אפשרה לרמלאיות לעבור את 13 הנקודות בכל רבע וזה אחד המפתחות המשמעותיים בדרך לניצחונה.
קלעו לחולון: אליס ברון 17 נקודות ו-9 ריבאונדים, קרלי ליטלפילד 15 נק’, אומו דיאלו 14 נק’, מעיין כהן 11 נק’, שקיילה ג’וזף 8 נק’ ו-10 ריב’, איילה אורן 3 נק’ ומיה הולישנגד 2 נק’.
קלעו לרמלה: צ’לסי נלסון 20 נק’ ו-6 ריב’, מיקיה הריגן 17 נק’ ו-8 ריב’, קירה למברט 10 נק’ ו-5 ריב’, עדן רוטברג 7 נקודות, מאי רווח 5 נקודות, שרדינה גרין 4 נקודות, מיקה ביתן 2 נקודות.