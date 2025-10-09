יום שלישי, 21.10.2025 שעה 20:07
מוק' יורו עד גיל 21 25-26
33-33ישראל1
12-21הולנד2
11-11סלובניה3
10-01בוסניה4
00-00נורבגיה5

"אסור לזלזל, זה משחק בין החשובים בקמפיין"

קפטן הנבחרת הצעירה, תאי עבד, דיבר לקראת סלובניה מחר ב-19:00 במוקדמות אליפות אירופה: "באים עם רעב לנצח, שום דבר חוץ מניצחון לא ישמח אותי"

|
תאי עבד (ההתאחדות לכדורג)
תאי עבד (ההתאחדות לכדורג)

אחרי שהשיגה שתי תוצאות תיקו במשחקים הקודמים, הנבחרת הצעירה תמשיך את דרכה במוקדמות אליפות אירופה מחר (שישי, 19:00), כאשר תארח את נבחרת סלובניה במסגרת המחזור השלישי.

לקראת ההתמודדות, קפטן הנבחרת, תאי עבד, דיבר: “עשינו את ההכנות שלנו אחרי צמד המשחקים, אנחנו באים עם רעב לנצח את המשחק הזה, זה המשחק בין החשובים בקמפיין, יכול להביא אותנו למקום הראשון ואם נפסיד, אז לצד השני. 

לוזון: "סלובניה נבחרת מצוינת, זה אתגר"

“אנחנו באים עם סגל שדומה מאוד לפעם הקודמת, מגובשים ומכירים אחד את השני, מכירים את הצוות והטקטיקה, מחכים למחר ומקווים לתוצאה טובה. סלובניה? נבחרת שהפסידה 5:0 לנורבגיה, אבל אסור לזלזל בה, אנחנו נבחרת ישראל שלא מזלזלים באף אחד, זה משחק שונה ואנחנו באים לטרוף את היריבה, שום דבר חוץ מניצחון לא ישמח אותי”.

סייד אבו פרחי (ההתאחדות לכדורגל)סייד אבו פרחי (ההתאחדות לכדורגל)
דניאל דאפה (ההתאחדות לכדורגל)דניאל דאפה (ההתאחדות לכדורגל)
