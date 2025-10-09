יום חמישי, 09.10.2025 שעה 18:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

סכנין ספגה הפחתת נקודה על תנאי בשל הזיקוק

הצפוניים גם נקנסו ב-13,000 ש"ח בשל קריאות גזעניות ופריצה לשדה המשחק מול מכבי ת"א, שנקנסה ב-15,000 בשל קריאות גזעניות והתנהגות בלתי הולמת

|
הזיקוקים בדוחא (עמרי שטיין)
הזיקוקים בדוחא (עמרי שטיין)

מכבי תל אביב ובני סכנין עמדו היום (חמישי) לדין בשל אירועי המשחק ביניהן בדוחא, כאשר האלופה נקנסה ב-15,000 ש”ח בשל קריאות גזעניות והתנהגות בלתי הולמת, בעוד הקבוצה מהמגזר נקנסה ב-13,000 ש”ח בשל קריאות גזעניות ופריצה לשדה המשחק ונענשה גם בהפחתת נקודה על תנאי בשל השלכת זיקוק לדשא.

אבי מזרחי, נציג הנהלת מכבי תל אביב, אמר בדיון: “הקבוצה מגנה מכל וכל את המקרים. אנחנו לא מכחישים את הקריאות, אנחנו עובדים בדיאלוג עם האוהדים ומשתדלים להימנע מקריאות כאלו. קיבלנו את אותו נשיא השנה, אנחנו עובדים יחד עם האוהדים כדי לנסות ולטפל בזה. אני לא בא להצדיק, מגנים הכל ומודים בהכל. הבאנו גם צוות אבטחה משלנו. חשוב לנו הדו קיום. אנחנו לא מוצאים מהקשר את כל מה שקורה בתקופה האחרונה ובדרך עוברים מקרים של זריקת אבנים, המשטרה נערכה כראוי. לגבי הפגיעה במתקני הטלוויזיה, אין לנו דרך לתפוס את האנשים, היו שם כתובת. מקבלים את הדין בנושא”.

דנגר חלאילה, דובר בני סכנין, אמר: “ראשית, אני מחזק את מילות מר מזרחי, הקשרים והיחס בין הנהלות והקבוצות הוא טוב ומעולה, אנחנו מאמינים שאנו סולדים מקריאות ומעשים. אנחנו מאמינים שהמהלכים האחרונים ישפיעו על כולם וירגיעו את כולם. מדובר בזיקוקים קוליים, הם מאוד קטנים וקל להסתיר אותם. לאחרונה שקדנו רבות על זה, ופרסמנו הודעה בדבר הגינוי של הזיקוקים. הגשנו תלונה למשטרה שלקחה את התמונות של המעגל הסגור. נעצרו שני אנשים, אחד מהם חשוד מרכזי ולקחנו את השם שלו. אנחנו מתכוונים לתבוע אותו, שללנו ממנו מנוי ושללנו ממנו את היכולת לרכוש כרטיסים. ביקשנו באופן עצמאי מהכרוז שיכרוז, אנחנו מבקשים להתחשב, שמדובר בבן אדם אחד, עשינו הכל כדי לתת עונש לבן אדם. הילדים של הכדורים אכן מתוך שמחה ירדו לכר הדשא. זה שטות. אבקש שלא יינתן לנו עונש על תנאי. אנו נלחם בכל התופעה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */