"נולדתי כדי למות, לא סתם כלב של מישהו אחר"

אביו של לאמין ימאל, מוניר נסרווי, המכונה באינסטגרם “Hustle Hard”, חזר עם ציטוטים דרמטיים ומסעירים לזירת הרשתות החברתיות. הוא כבש שוב את הכותרות בזכות כמה סטורים שפרסם באינסטגרם שלו, בהן פנה לאלו שמבקרים אותו על תמיכתו במספר 10 של ברצלונה.

הראשון מבין שני פוסטים באינסטגרם של אביו של לאמין ימאל כולל את המשפט “נולדתי למות, לא להיות הכלב של אף אחד. ‘להתאמץ חזק’”. תגובה ישירה לכל מי שלא תומך בו על דרכו להגן על בנו.

הסטורי הבא באינסטגרם מאביו של לאמין ימאל מרמז לעובדה ש-80% מכל הצפיות בפלטפורמת המדיה החברתית ב-90 הימים האחרונים הגיעו מאנשים שלא עוקבים אחריו. נראה שזה לא מפריע יותר מדי למוניר נסרווי. “אני לא צריך אף אחד, רק את ברכתה של אמא שלי”, אמר.

לאמין ימאל ואביו בטקס כדור הזהב (IMAGO)

בכל הופעותיו הפומביות, אביו של ימאל מגיע לכותרות בשל התנהגותו יוצאת הדופן. בגאלה האחרונה של כדור הזהב, בדיוק כשרונאלדיניו עמד להכריז על הזוכה של השנה, מוניר נסרווי שבר את הדממה כשקרא “לאמין, לטוב ולרע”. התפרצות זו לא שימחה רבים מהנוכחים וספגה ביקורת רבה, במיוחד ברשתות החברתיות.