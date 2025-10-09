יום חמישי, 09.10.2025 שעה 15:50
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
219-198ריאל מדריד1
199-228ברצלונה2
168-148ויאריאל3
158-138בטיס4
1310-158אתלטיקו מדריד5
1311-158סביליה6
139-118אלצ'ה7
139-98אתלטיק בילבאו8
1211-118אספניול9
118-98אלאבס10
1111-98חטאפה11
108-78אוססונה12
814-138לבאנטה13
810-88ראיו וייקאנו14
814-108ולנסיה15
610-78סלטה ויגו16
614-48אוביידו17
617-58ג'ירונה18
512-78ריאל סוסיאדד19
513-78מיורקה20

"נולדתי כדי למות, לא סתם כלב של מישהו אחר"

מוניר נסרווי, אביו של לאמין ימאל שייצר לא מעט כותרות, חזר לאינסטגרם. פרסם סטורים שפונים למבקרים על הדרך בה תומך בבנו: "אני לא צריך אף אחד"

|
אביו של לאמין ימאל (IMAGO)
אביו של לאמין ימאל (IMAGO)

אביו של לאמין ימאל, מוניר נסרווי, המכונה באינסטגרם “Hustle Hard”, חזר עם ציטוטים דרמטיים ומסעירים לזירת הרשתות החברתיות. הוא כבש שוב את הכותרות בזכות כמה סטורים שפרסם באינסטגרם שלו, בהן פנה לאלו שמבקרים אותו על תמיכתו במספר 10 של ברצלונה.

הראשון מבין שני פוסטים באינסטגרם של אביו של לאמין ימאל כולל את המשפט “נולדתי למות, לא להיות הכלב של אף אחד. ‘להתאמץ חזק’”. תגובה ישירה לכל מי שלא תומך בו על דרכו להגן על בנו.

הסטורי הבא באינסטגרם מאביו של לאמין ימאל מרמז לעובדה ש-80% מכל הצפיות בפלטפורמת המדיה החברתית ב-90 הימים האחרונים הגיעו מאנשים שלא עוקבים אחריו. נראה שזה לא מפריע יותר מדי למוניר נסרווי. “אני לא צריך אף אחד, רק את ברכתה של אמא שלי”, אמר.

לאמין ימאל ואביו בטקס כדור הזהב (IMAGO)לאמין ימאל ואביו בטקס כדור הזהב (IMAGO)

בכל הופעותיו הפומביות, אביו של ימאל מגיע לכותרות בשל התנהגותו יוצאת הדופן. בגאלה האחרונה של כדור הזהב, בדיוק כשרונאלדיניו עמד להכריז על הזוכה של השנה, מוניר נסרווי שבר את הדממה כשקרא “לאמין, לטוב ולרע”. התפרצות זו לא שימחה רבים מהנוכחים וספגה ביקורת רבה, במיוחד ברשתות החברתיות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
