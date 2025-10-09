בגלל חשש ממעצרים: המשחק של ארגנטינה הוזז

המשחק בין נבחרת ארגנטינה לפוארטו ריקו, שתוכנן להתקיים ביום שני הקרוב באצטדיון סולג’ר פילד שבשיקגו, לא יתקיים כמתוכנן, כך אישרו הלילה (בין רביעי לחמישי) גורמים רשמיים בארצות הברית. הסיבה לביטול המשחק במקום המקורי: חשש מהתערבות של רשויות ההגירה האמריקניות (ICE), שעלולה להוביל למעצרים של אוהדים.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות AP, בעקבות אזהרות ביטחוניות מצד גורמים מקומיים והחרפה במצב החברתי בשיקגו, הוחלט על העברת המשחק לאצטדיון צ’ייס שבפורט לודרדייל, פלורידה – מגרשה הביתי של אינטר מיאמי, בה משחק ליאו מסי. כמו כן, המשחק יידחה ביממה ויתקיים ביום שלישי.

גורם בהתאחדות הארגנטינאית אישר כי ההחלטה קשורה ישירות למצב בשיקגו, שהפכה בחודש האחרון למוקד מתוח במיוחד בעקבות מבצע רחב-היקף שמובילה סוכנות ICE – מבצע "Midway Blitz" – שבמסגרתו נעצרו יותר מ-1,000 מהגרים בלתי חוקיים.

מחאות בשיקגו נגד הגעת המשמר הלאומי (IMAGO)

כחלק מהמאמץ של ממשל דונלד טראמפ להאיץ את קצב הגירושים, נשלחו לעיר כ-200 חיילים מהמשמר הלאומי, כחלק מהתכנית להפוך את הערים הנשלטות על ידי דמוקרטים לבעלות נוכחות צבאית משמעותית. טראמפ אף כינה את שיקגו "אזור מלחמה".

בתוך כך, נבחרת ארגנטינה תפתח את מסע המשחקים שלה כבר ביום שישי הקרוב, אז תתמודד מול נבחרת ונצואלה באצטדיון "הארד רוק" שבמיאמי. על פי ההערכות, ליאו מסי יזכה למנוחה במשחק הראשון – ויחזור לשחק מול פוארטו ריקו באצטדיון הביתי שלו.

המשחק מול פוארטו ריקו יעמוד בסימן תמיכה בקהילה הלטינית בארצות הברית, ונבחרת ארגנטינה מקווה שדווקא בפורט לודרדייל – ובסביבה הביתית של מסי – תוכל ליהנות מתמיכה אוהדת ללא החשש ממעצרים ועימותים.