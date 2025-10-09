מכבי חיפה ביקרה במוזיאון השבעה באוקטובר

במלאת שנתיים לאירועי השבעה באוקטובר, מכבי חיפה הוזמנה אתמול (רביעי) להשתתף בטקס זיכרון מרגש שהתקיים במוזיאון "השבעה באוקטובר" שבשכונת הדר בחיפה.

הטקס נערך בשיתוף עמותת "יד עזר לחבר" ובמעמד מאמן נבחרת לשעבר ומאמן מכבי חיפה, שלמה שרף שנכדתו מאי נעים נרצחה במסיבת הנובה. יחד עם משפחות הנרצחים, שורדי מתקפת הטרור וחלק ממשפחות החטופים שעדיין ממתינים לשובם של יקיריהם הביתה.

מנהל האקדמיה אלון חרזי, הצוות המקצועי של קבוצת הנוער, שחקני קבוצת הנוער והבוגרת יחד נציגים נוספים מהמועדון כולו לקחו חלק באירוע המכובד, ששילב רגעים של התייחדות, עדויות אישיות ותצוגת תערוכת ההנצחה החדשה במוזיאון.

זוהר זסנו, מיכאל אוחנה ועומר דהן במוזיאון (ראובן כהן, מכבי חיפה)

במהלך הטקס הודגשו ערכי הזיכרון, הערבות ההדדית והאחדות הלאומית, לצד מסר ברור של תקווה לחזרתם של כל החטופים וחיילי צה"ל בשלום. המעמד לווה בדברי זיכרון ונרות נשמה לזכר הקורבנות וברוח "המשפחה הירוקה", נכחו בו נציגים מכלל שכבות המועדון, אשר באו לחלוק כבוד ולהביע סולידריות עם המשפחות.

שחקן הקבוצה, מיכאל אוחנה, סיכם: “פרויקט מרגש ביותר שמנציח את כל הגיבורות והגיבורים שכבר לא איתנו. אסור לשכוח את שקרה ולזכור כל אחד ואחת מהם".