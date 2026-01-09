יום שבת, 10.01.2026 שעה 00:28
3012-2118ויסלה פלוק1
3024-2918גורניק ז'בז'ה2
2921-2917יגילוניה ביאלישטוק3
2923-2618ראקוב צ'נסטוחובה4
2824-3118זגלביה לובין5
2721-2518קרקוביה קראקוב6
2630-3518רדומיאק ראדום7
2626-2917לך פוזנאן8
2419-2118קורונה קיילצה9
2132-2818פוגון סזצין10
2128-2318מוטור לובלין11
2132-1518ארקה גדיניה12
2037-3718לכיה גדנסק13
2019-1917גליביצ'ה14
2028-2618וידזב לודז'15
2028-2317קטוביצה16
1921-1918לגיה ורשה17
1935-2418טרמאליקה18

גלוך, מאחוריך: הכירו את המועמד החדש לאוסקר

אוסקר פטושבסקי (17) זוהר במדי יאגלוניה ביאליסטוק, שבר שיא בנבחרת פולין הצעירה והשבוע הוא כבר נרכש על ידי פורטו. האם הוא הדבר הגדול הבא?

|
אוסקר פטושבסקי (IMAGO)
אוסקר פטושבסקי (IMAGO)

אוסקר גלוך נהנה משם פרטי נדיר יחסית. הכותרות על "זכייה באוסקר" אחרי כל הופעה מצוינת בהחלט מועילות לקשר הישראלי של אייאקס, ואין בהיסטוריה הרבה כדורגלנים כאלה. היה אוסקר הברזילאי, שכיכב בצ'לסי לפני שהעדיף לעזוב לליגה הסינית מסיבות כלכליות. היה אוסקר רוג'רי, מגדולי הבלמים הארגנטינים בכל הזמנים שזכה במונדיאל 86. היה, כמובן, אוסקר גארסיה שבילה כמה שנים טובות כשחקן בברצלונה לפני שהיה מאמן מכבי תל אביב בשתי קדנציות. ויש עוד כמה, אבל בדור הנוכחי היה גלוך היה מעל כולם. לא עוד. יש לו מתחרה חדש עם פוטנציאל אדיר. 

תכירו את אוסקר פטושבסקי, נער פולני בן 17 שהצטרף השבוע לפורטו תמורת 10 מיליון אירו. הדרקונים יכולים להיות גאים מאוד על כך שזכו במרוץ בסכום סביר יחסית, כי לפי ההערכות במולדתו הוא היה אמור לשבור את השיא של שחקן מהליגה הפולנית שעומד על 11 מיליון. אם מאמינים לדיווחים בתקשורת, לפחות 50 מועדונים מרחבי אירופה יצרו קשר עם סוכנו של הקיצוני השמאלי במהלך השנה האחרונה. עשרות סקאוטים עקבו אחריו בכל משחק במדי יאגלוניה ביאליסטוק, וכעת הם יעברו לבקר בצפון פורטוגל, שם אמור הכוכב החינני לעשות קפיצת מדרגה גדולה. 

ההמולה סביב פטושבסקי הייתה כה גדולה שפרשנים לא מעטים דרשו מהמאמן הלאומי יאן אורבאן לזמן אותו לסגל הנבחרת הבוגרת כבר בסתיו האחרון. "זו שאלה לגיטימית. לדעתי הרגע הזה עדיין לא הגיע, אבל אוסקר עושה הכל נכון כדי להיות ראוי", הסביר אורבאן את ההחלטה להמתין, ורמז כי הוא לא יידרש לחכות יותר מחודשים ספורים. יהיה בלתי אפשרי לסרב כי הילד פשוט טוב מדי. 

בינתיים, הוא כבר עשה היסטוריה במדים הלבנים-אדומים. בספטמבר הפך פטושבסקי לשחקן הצעיר ביותר שהבקיע בשורות הנבחרת עד גיל 21 - רק 3 חודשים אחרי שחגג יום הולדת 17. ועוד איזה שער זה היה! אוסקר קיבל את הכדור במחצית המגרש שלו במפגש מול צפון מקדוניה, דהר לאורך האגף, חלף בקלילות על פני כל מי שעמד בדרכו, חתך למרכז ושחרר טיל לחיבורים הרחוקים משפת הרחבה. עוד כמה ימים עברו, והוא הפציץ צמד לרשת ארמניה, ואפילו הוסיף בישול.

אוסקר פטושבסקי (אחר)אוסקר פטושבסקי (אחר)

בפולין כבר התרגלו לפעלולים של פטושבסקי מאז ערך את הופעת הבכורה בליגה במדי יאגלוניה בדצמבר 2024. את הדקות הראשונות העניק לו המאמן אדריאן סמנץ עוד מספר חודשים קודם לכן, במפגש מול אייאקס במוקדמות הליגה האירופית, אך בקביעות החל אוסקר לשחק רק ב-2025, ורוב הפעולות שלו גורמות עונג לחובבי הכדורגל. הוא מהיר, במיוחד ברגע קבלת הכדור. הוא משנה את כיוון התנועה בטבעיות מהפנטת. הוא נוטה לקבל את ההחלטות הנכונות, גם תחת לחץ. והוא גם מסוגל לכבוש שערים יפים. קחו, למשל, את היעף ששלח מחוץ לרחבה לרשת קרקוביה קרקוב באוגוסט. מעטים השחקנים שמסוגלים לספק ביצוע כה מלוטש ומסוגנן. בספטמבר הוא הוסיף כיבוש נאה מול לך פוזנאן בבעיטה מסובבת לפינה הרחוקה. 

באקדמיה של יאגלוניה ידעו תמיד שיש להם יהלום חריג בידיים. פטושבסקי שיחק עם ילדים בני 8 כאשר היה בן 7, ובגילאים האלה מדובר בפערים משמעותיים מאוד. העניין הוא כי היו ספקות לגבי יציבותו המנטלית. אוסקר גדל ללא אב במשפחה עם רקע לא פשוט, ונטה להתקפי זעם אחרי הפסדים. היו שראו בחוסר היכולת להשלים עם תבוסות היבטים חיוביים, אך זה לא בהכרח מצדיק שבירת חפצים בחדר ההלבשה ובכי חסר מעצורים. חבריו, שהעריכו אותו מאוד מבחינה מקצועית, התקשו להשלים עם התנהגותו. העובדה כי הוא הופיע אז למשחקים עם משקפיים גדולים סטייל אדגר דווידס תרמה גם היא לתדמיתו, והיה חשש שאנשים ילעגו לו – וזה רק ישפיע לרעה על גישתו לחיים. 

ובכן, התברר שהדאגות היו מוגזמות. פטושבסקי למד לשלוט בעצמו בהדרגה, וכיום מדברים עליו במונחים של שחקן בוגר מאוד ביחס לגילו. הוא לא כועס יותר ובא למשחקים כדי ליהנות, אבל שמר במקביל את הכמיהה לניצחונות. ייתכן שדווקא פציעה קשה סייעה לו להתאפס על עצמו. פטושבסקי קרע רצועות בברך בגיל 14, והפגין נחישות מעוררת התפעלות בתהליך ההחלמה. מאז הוא מעריך יותר את הזכות לשחק כדורגל, ועובד קשה יותר באימונים כדי להפיק את המקסימום מהכישרון הנדיר בו התברך. הביטחון העצמי הולך ומאמיר עם כל חודש שעובר, והמאמנים שטיפחו אותו מנבאים לו עתיד מזהיר באמת. 

אוסקר פטושבסקי (IMAGO)אוסקר פטושבסקי (IMAGO)

"פטושבסקי הוא אחד הכישרונות הגדולים בעולם. אני לא רוצה להחמיא לו יותר מדי, אבל הוא מודע ליכולות שלו היטב. יש לו מגע של קסם, זו המילה שמבטאת את הכדורגל שלו באופן אופטימלי. הוא מטפל בכדור בצורה ייחודית. אתה מסתכל עליו, ויודע שהוא רגוע, משוחרר ומרוכז. הוא עולה על כולם במספר דרגות", סיפר קמיל סטניסלבסקי, מאמן הנוער של יאגלוניה. רפאל מטוסיאק, שעזב את האקדמיה של יאגלוניה לפני שנתיים ועובד כיום באקדמיה של לגיה ורשה, קבע: "אין הרבה שחקנים כמו אוסקר. קשה מאוד למצוא נערים בגילו שממצים את הפוטנציאל ושומרים על יציבות לאורך זמן. לפטושבסקי לא הייתה בעיה מהרגע הראשון. כיום הוא כוכב בליגה הפולנית". 

ובכן, עכשיו הוא כבר בליגה אחרת. יאגלוניה לא מיהרה לעשות עליו קופה וניסתה להאריך את החוזה שהיה אמור להסתיים ב-2027, אך הבינה שזה חסר סיכוי. ימים יגידו אם פטושבסקי פעל נכון כאשר חתם במועדון גדול בגיל כה צעיר, אבל בפורטו מחכים לו שני פולנים שיעזרו להתאקלמותו – יאן קיביור המושאל מארסנל ויאן בדנארק. שניהם שחקני הגנה, כך שפטושבסקי צפוי לאמלל אותם כהוגן באימונים, בעודו מנסה לפלס את דרכו להרכב הפותח של המאמן פרנצ'סקו פאריולי.

אוסקר פטושבסקי במדי נבחרת פולין (IMAGO)אוסקר פטושבסקי במדי נבחרת פולין (IMAGO)

האיטלקי בן ה-36 צעיר בעצמו, אך כבר הוכיח את עצמו כמנטור טוב עבור כישרונות צעירים על הדשא. בעונה שעברה הוא עשה עבודה נהדרת באייאקס, ממנה התפטר אחרי שהיא איבדה אליפות באופן דרמטי. לפיכך, הוא ויתר על האפשרות להדריך את אוסקר גלוך, אבל עכשיו יש לו אוסקר אחר, אולי מוכשר אפילו יותר. יהיה מסקרן לראות מי מהם יגיע רחוק יותר בסופו של דבר.

