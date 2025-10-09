מחסום פסיכולוגי של הפועל? לדרבי חוקים משלו

הפועל תל אביב הגיעה אמש (רביעי) כפייבוריטית ברורה לדרבי התל אביבי במסגרת המחזור השלישי ביורוליג וקיוותה לשמור על מאזן מושלם, אך החבורה של דימיטריס איטודיס נוצחה 103:90 וספגה את הפסדה הראשון במפעל.

תומר חבז, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכמו את ההפסד בעוד פרק בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE: הביקורת על איטודיס, הגישה הפחות טובה, ההופעה הרעה של וסיליה מיציץ׳ והבעיה בעמדה מספר ארבע.

איטודיס: לא הגיע לנו לנצח

עוד בפרק: היכולת הירודה של ג’ונתן מוטלי, מתי ייפתר העניין עם חלק מהקהל, השבוע הכפול שמצפה, הסיטואציה עם בר טימור ולמה כל הזרים צריכים להגיע למשחק הליגה? האזנה נעימה.