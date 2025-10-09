יום חמישי, 09.10.2025 שעה 11:38
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00פנרבחצ'ה1
00-00ז'לגיריס2
00-00דובאי3
00-00הכוכב האדום4
00-00פאריס5
00-00מונאקו6
00-00באיירן מינכן7
00-00הפועל ת"א8
00-00ליון וילרבאן9
00-00אנדולו אפס10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00אולימפיה מילאנו12
00-00וירטוס בולוניה13
00-00אולימפיאקוס14
00-00פנאתינייקוס15
00-00ריאל מדריד16
00-00באסקוניה17
00-00ולנסיה18
00-00ברצלונה19
00-00מכבי ת"א20

מחסום פסיכולוגי של הפועל? לדרבי חוקים משלו

פודקאסט האדומים מסכם את ההפסד למכבי: הביקורת על איטודיס, ההופעה הרעה של מיציץ', הבעיה בעמדה 4 ולמה כל הזרים צריכים להגיע למשחק הליגה? האזינו

|
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב מאוכזבים (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב הגיעה אמש (רביעי) כפייבוריטית ברורה לדרבי התל אביבי במסגרת המחזור השלישי ביורוליג וקיוותה לשמור על מאזן מושלם, אך החבורה של דימיטריס איטודיס נוצחה 103:90 וספגה את הפסדה הראשון במפעל.

תומר חבז, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכמו את ההפסד בעוד פרק בפודקאסט הפועל תל אביב בערוץ הפודקאסטים של ONE: הביקורת על איטודיס, הגישה הפחות טובה, ההופעה הרעה של וסיליה מיציץ׳ והבעיה בעמדה מספר ארבע.

איטודיס: לא הגיע לנו לנצח

עוד בפרק: היכולת הירודה של ג’ונתן מוטלי, מתי ייפתר העניין עם חלק מהקהל, השבוע הכפול שמצפה, הסיטואציה עם בר טימור ולמה כל הזרים צריכים להגיע למשחק הליגה? האזנה נעימה.

