״לא היינו שם הגנתית, אני לוקח את זה עליי״

אחרי ההפסד המאכזב בדרבי, מאמן הפועל ת״א, איטודיס, דיבר בסיום: ״לצערי הגיע להם לנצח. נעשה הכל שהקהל שלנו יהיה גאה״. ריף גרוס, שליח ONE לסופיה

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב קיוותה להמשיך במומנטום החיובי ולחבר ניצחון יורוליג שלישי רצוף, במיוחד נגד היריבה העירונית, מכבי תל אביב. לאכזבתה, החבורה האדומה נכנעה 103:90 לצהובים, וספגו את הפסדם הראשון העונה בזירה האירופאית.

בסיום, מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס אמר: ״זה לא שהייתה חסרה לנו אנרגיה, אלא הייתה חסרה לנו הגנה. אני לוקח את זה על עצמי, אני אומר לשחקנים שלי שכשאנחנו מנצחים אנחנו עדיין לא שם. אנחנו צריכים זמן, אנחנו צריכים לשחק עוד יחד. אני מאוכזב שלא ניצחנו את הדרבי, אכזבנו את האוהדים ואנחנו נעשה הכל כדי לעשות אותם גאים, אבל לא הגיע לנו לנצח. זה שיעור חשוב עבורנו ואנחנו נלמד ממנו״.

המאמן המשיך: ״חוסר אנרגיה זה לא בלקסיקון שלי. פשוט לא הופענו היום בהגנה. התכוננו למשחק הזה, ראינו איך פאריס לא נתנה להם לשחק. אנחנו באנו מוכנים, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים יותר, במיוחד ביורוליג. אנחנו לא שם עדיין בחיבור, בפיזיות, באסטרטגיה. התקפית היינו טובים, ואם במשחק כזה עם הרבה סלים שלנו, אנחנו לא מנצחים, זה אומר הכל על ההגנה״.

שחקני הפועל ת"א מאוכזבים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל ת"א מאוכזבים (ראובן שוורץ)
איטודיס: לא הגיע לנו לנצח היום

״מכבי באו עם יותר מוכנות ורצון לנצח, והם הרוויחו את הניצחון הזה. לא הגיע לנו לנצח. מוטלי? לא קרה כלום, היה לו משחק לא טוב, הוא יהיה טוב יותר במשחק הבא. זה הפסד של קבוצה. לא של שחקן כזה או אחר״, סיכם.

