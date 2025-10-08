יום רביעי, 08.10.2025 שעה 23:36
קטש: מהחוויות האלה נבנה האופי של קבוצה

מאמן מכבי דיבר אחרי ה-90:103 על הפועל בדרבי הראשון ביורוליג: "לא באמת הייתי יכול לצפות ולהאמין שזו תהיה התוצאה". ריף גרוס, שליח ONE לסופיה

|
עודד קטש (ראובן שוורץ)
עודד קטש (ראובן שוורץ)

מכבי תל אביב השיגה הערב (רביעי) את ניצחונה הראשון ביורוליג העונה ועשתה זאת דווקא מול סוללת הכוכבים של הפועל תל אביב עם 90:103 ענק לחבורה של עודד קטש.

קטש אמר בסיום: “היינו צריכים להגיב אחרי המשחקים הקודמים, אנחנו בונים אופי ואהבתי את התגובה. היו 3 אימונים טובים, שחקנים הבינו את המשמעות של חוסר האגרסיביות. זה היה ניצחון גדול עבורנו, לא באמת הייתי יכול לצפות ולהאמין שזו תהיה התוצאה. נשארנו שם כל המשחק, היינו חזקים מנטלים ונצמדנו לתוכנית משחק שלנו. גרמנו להם ליותר איבודים, היינו שם בריבאונד, שיחקנו נגד קבוצה מאוד איכותית.

“היינו צריכים זמן, לאט לאט השחקנים מרגישים יותר בנוח. יש הרבה עבודה, אבל לוקחים מזה הרבה ביטחון. מהחוויות האלה נבנה האופי של קבוצה, לאוהדים שלנו זה היה מתוק במיוחד, אבל לא צריך לצאת מפרופורציות. חושבים על שינוי, אבל אני סומך על קלאודיו שיעשה את הדבר הנכון עבורנו”.

