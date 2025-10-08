שמעון מזרחי ועופר ינאי לחצו ידיים והצטלמו יחד

תמיד יש דם חם בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, כשגם עופר ינאי יודע מדי פעם להוסיף אש למדורה עם איזה ציוץ. בינתיים, לפני המשחק הערב (רביעי, 21:05) הבעלים של האדומים פגש את שמעון מזרחי.

ינאי ניגש למזרחי לפני המשחק, לחץ לו את היד ואמר לו: “בהצלחה, מאחל שהדרבי הבא יתקיים בישראל", כשלאחר מכן הם עשו תמונה משותפת ודי לא שגרתית.

על הפרקט, כל אחד יחפש לנצח את האחר כמובן ולשפר את המאזן, הפועל תל אביב על מנת להישאר מושלמת ולעלות ל-0:3, מכבי תל אביב כדי להשיג ניצחון ראשון ולעלות ל-2:1, אבל כמובן שמעבר לניצחון, חגיגה בדרבי תמיד מביאה עמה משמעות אחרת.

עופר ינאי ושמעון מזרחי (ראובן שוורץ)